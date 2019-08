Pour un nouvel internationalisme, oui « c’est possible »

Gisèle Moreau et moi, dames du temps jadis à la fête de l’humanité, c’était je crois en 1996…le temps désastruex du Congrès de Martigues où ont été écartés ceux qui ne voulaient pas renoncer. à mener la lutte des classes et à un particommuniste, à un combat pour le socxialisme, à l’internationalisme.. peut-être ce temps est-il dépassé enfin…

J’ai pris quelques jours de vacances pour faire le point, marcher, aller au cinéma, ce qui m’a fait le plus grand bien et j’espère vous faire quelques compte-rendus de cinéma. J’ai rencontré dimanche 11 aôut trois jeunes JC qui m’ont fait part de leur volonté de lancer un manifeste pour un nouvel internationalisme, j’ai découvert que c’était grace à eux que la coquette petite ville dans laquelle je logeais pour le festival d’Avignon était couverte d’affiches de iann Brossat, ce que l’ambiance du lieu n’aurait jamais laissé imaginer…

je pense que ces trois camarades se retrouveront à Vénissieux où il pourront avoir les plus fructueuses rencontres… Ca a été la conclusion de notre rencontre…

La question de la présence de mon livre à l’université d’été en voie de résolution…

Il y aura mes livres à l’université d’été du PCF grâce à la détermination d’autres camarades, certes Roselyne à qui a été concédé l’insigne privilège de gerer ce que les communistes dans leurs intiaitives doivent lire ou ne pas lire m’avait exclue moi et bien d’autres ouvrages de delga, mais les choses changent et ce n’est plus qu’un combat d’une médiocre arrière garde qui n’a plus les moyens de ses diktats (1)…. De toute manière je serais à l’université d’automne de Venissieux et peut-être que là on pourra parler du fond, de la stratégie du PCF, de son histoire… et pas d’être soumis à des ragots… Les réactions des communistes y compris de ceux qui ne partagent pas mon analyse comme l’ami Magro me laissent penser que le temps des censures et des exclusions est peutêtre en train d’être dépassé……

donc ce blog reprend et la marche sera longue…Mais je veux conserver la leçon des Cubains, celle que Raoul dit être celle de Fidel, prouver que « c’est possible »…comme je l’ai dit à mes jeunes amis de la J.C : tu ne gagneras pas un combat interne par les combats internes épuisants, décourageants mais en faisant la preuve d’abord que l’on peut modifier la situation de ton combat pour la justice, la paix et la liberté.

mes amies m’envoient de Berlin où elles sont en vacances cette photos prises au festival d’Avignon avec mon talentueux cousin juklien Bleitrach, que j’espère revoir au Toursky à la rentrée, ne pas oublier en septembre d’aller tous y soutenir Richard Martin qui commencera sa grève de la faim…

danielle Bleitrach

(1) on n’appréciera ce cirque quand l’on saura que j’ai été un des membres fondateurs de l’UEC dans cette Université et que j’ai également fondé la première cellule (au moment le plus fort nous avions trois cellules sur le campus). Cela dit j’ai été aussi à la fondation de la sociologie, ce qui va donner lieu dans cette même université à une table ronde de célébration le 28 août 2019, j’y serai aux côtés de quatre autres enseignants.

