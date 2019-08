Marianne : Comment la guerre monétaire sino-américaine est en train de mettre l’Europe au pied du mur

En économie, à la différence du western, les duels peuvent faire une victime collatérale sans blesser les deux adversaires. En l’espèce, les rivaux se nomment Donald Trump, le président américain et Xi Jinping, son homologue chinois. Lassé d’accumuler des déficits commerciaux, le premier veut instaurer des droits de douanes sur les importations du second, histoire d’augmenter le prix du « Made in China » et d’inciter les consommateurs américains à consommer local. Les prémices classiques d’une bonne vieille guerre commerciale, presque de bon aloi. Seulement voilà, en guise de riposte, la Chine vient d’actionner l’arme monétaire, en laissant filer sa devise, le yuan. La logique : baisser la valeur de la monnaie rend plus compétitifs les produits chinois sur les marchés internationaux et donc neutralise les droits de douanes imposés par Trump. Habile, sauf si… celui-ci fait de même avec le dollar comme il semble le vouloir à en juger par les pressions exercées sur la Fed, la banque centrale américaine.

L’EUROPE FACE AU DUOPOLE SINO-AMÉRICAIN

Et à la fin ? C’est l’Union européenne qui perdrait. La baisse des deux monnaies (yuan et dollar) fait mécaniquement augmenter l’euro, au grand dam des entreprises de l’Union européenne désireuses d’exporter leurs produits. Pas besoin de connaître la science économique par cœur pour voir le problème : davantage d’importations en provenance de Chine et des États-Unis et moins d’exportations en directions de ces mêmes zones promettent chômage et délocalisations sur le Vieux Continent.

Avec en toile de fond, ce sempiternel dilemme. Soit l’euro reste une monnaie forte, comme le préconisent les Allemands ; les épargnants peuvent alors dormir sur leurs deux oreilles et les entreprises européennes investir par milliards aux États-Unis ou en Chine au grand bénéfice de leurs actionnaires. Il resterait encore quelques économistes ultra-libéraux pour vouloir poursuivre dans l’austérité salariale, histoire de rester malgré tout compétitif pour pouvoir exporter en dépit d’un euro surévalué.

L’HEURE DU CHOIX POUR LES EUROPÉENS

Cette logique produirait des effets désastreux sur l’économie française et celle du sud de l’Europe. Soit l’euro se déprécie sous la conduite de la Banque centrale européenne et des États de la zone pour rester dans le jeu mondial dans une sorte de New Deal version 2020 avec création monétaire au bénéfice des classes moyennes et investissements dans des infrastructures. Xi Jinping et Trump viennent en fait de sonner l’heure du choix pour les dirigeants européens. Une tragédie grecque, pas un western.