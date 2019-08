Les États-Unis déplorent l’apparition de la marine chinoise dans le golfe Persique

Beijing a annoncé pour la première fois de son histoire sa possible participation à la coalition navale. Et il s’agit d’actions conjointes avec les États-Unis dans le golfe Persique. Certains politiciens considèrent cela comme un jeu diplomatique. Cependant, si Beijing envoie ses navires dans la baie, cela lui permettra de changer son statut naval dans le monde dans un avenir très proche.

L’ambassadeur de Chine aux EAU, Ni Jian, a déclaré que la marine chinoise pourrait se joindre à la coalition américaine du Golfe dans le golfe Persique pour assurer la sécurité de la navigation. «Nous examinerons la question de notre marine accompagnant nos navires commerciaux. Nous étudions la proposition américaine de mécanismes de soutien dans le golfe Persique », a-t-il déclaré.

Comme vous le savez, la Grande-Bretagne a déjà accepté de rejoindre la coalition, mais la France et l’Allemagne ont refusé . Les États-Unis ont appelé à la création d’une mission similaire dans le golfe Persique après l’arrestation de la marine iranienne naviguant sous le pétrolier britannique Stena Impero.

Il y a peu, on a appris que Pékin continuait activement à acheter du pétrole iranien, contrairement à l’interdiction de Washington. En juillet, la Chine a importé de 4,4 à 11 millions de barils de pétrole iranien. Cette information est fournie par un service qui surveille le mouvement des pétroliers. Comme l’a noté le journal britannique Financial Times, le pétrole ne provient pas d’intermédiaires, mais de navires appartenant officiellement à la société publique chinoise CNPC. Certes, le niveau de l’offre a encore fortement chuté par rapport à l’année dernière, lorsque l’interdiction américaine n’était pas encore en vigueur.

Le président du Comité des affaires étrangères du Conseil de la fédération, Konstantin Kosachev, n’exclut pas la possibilité que des navires de guerre chinois débarquent dans le golfe Persique. «Théoriquement, c’est possible. La Chine est un pays souverain comme les autres. Elle a à la fois des intérêts et des possibilités de réaliser son potentiel naval dans diverses régions du monde.

Mais je suis très surpris que la Chine rejoigne la coalition américaine,

– le responsable du comité a déclaré au journal LOOK. – L’idée de sa création est extrêmement douteuse. Autant que je sache, même parmi les alliés des États-Unis, la confusion règne et les esprits s’interrogent à cet égard. Supposons que les Chinois s’engagent dans ce type d’interaction avec les États-Unis, un rival politique ou même un adversaire? Extrêmement improbable. »

L’association des forces avec les États-Unis dans le golfe Persique signifierait un revirement très grave de la politique chinoise, a déclaré l’analyste militaire Alexander Golts.

“Très probablement, c’est une parade diplomatique. Ensuite, les Chinois diront qu’ils ont étudié les propositions américaines et qu’elles ne sont pas correctes..Cela fait longtemps que nul n’a eu l’écho du partenariat entre la Chine et les États-Unis dans la sphère militaire, a déclaré Goltz au journal VZGLYAD. – D’autre part, pour s’installer dans le golfe Persique, les Chinois doivent disposer de leurs propres bases navales. En Afrique, ils ont déjà une présence militaire, mais dans le golfe Persique, la Chine n’a pas de base. Et utiliser des bases étrangères, par exemple américaines, cela ne veut pas dire s’y installer sérieusement ».

Pendant ce temps, les politiciens américains, au contraire, renforcent la rhétorique hostile contre l’ Empire du milieu. Ainsi, le nouveau secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, réuni à Tokyo avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, s’est permis un ton presque offensant. «L’activité militaire de la Chine et ses politiques économiques prédatrices et prudentes constituent une menace pour le droit international, que nous essayons de protéger», a déclaré le chef du Pentagone.

«Le comportement des Américains vis-à-vis de l’Iran frappe les intérêts économiques de la Chine. Après tout, il a un volume de commerce important avec l’Iran, un volume important d’investissements dans ce pays », a déclaré au journal VZGLYAD Vasily Kashin, chercheur principal à l’Institut de l’Extrême-Orient de l’Académie des sciences de Russie, expert du Centre d’analyse des stratégies et des technologies. En outre, la sécurité énergétique de la Chine a été remise en question, le pays recevant une part importante de pétrole de la région, a rappelé l’expert.

«La Chine est l’un des principaux partenaires économiques du Moyen-Orient, source de ses investissements. La Chine a investi plus d’argent ici que quiconque », a conclu Kashin.

Alexander Khramchikhin, directeur adjoint de l’Institut d’analyse politique et militaire, a rappelé que la flotte chinoise s’était installée de longue date dans cette région.

«Les Chinois sont là depuis longtemps. En tout cas, ils se tiennent constamment dans la partie occidentale de l’océan Indien. Ils ont une base officielle à Djibouti . Le principal prétexte de son existence est la lutte contre les pirates, qui ont en fait été plus ou moins neutralisés », a déclaré l’expert au journal VZGLYAD.

«En ce qui concerne le golfe Persique, le conflit ne s’arrête jamais là, que ce soit au stade militaire ouvert ou en permanence dans l’avant-guerre», a déclaré Khramchikhin. Dans le même temps, selon lui, quelle que soit l’escalade du conflit, la Chine et l’Amérique ne se battront pas. Et la déclaration de l’ambassadeur de Chine aux Émirats arabes unis doit être considérée comme une tentative de Pékin de réduire l’imprévisibilité des relations avec les États-Unis dans le contexte d’une guerre commerciale houleuse.

À ce sujet

Le directeur du Centre d’études stratégiques de la Chine, Université RUDN, Alexei Maslov, admet que des navires de guerre chinois vont bientôt apparaître au large des côtes de l’Iran, des Émirats et de l’Arabie saoudite. Selon lui, la Chine « a l’intention de jouer le rôle d’un membre de la coalition militaire afin de se déclarer à l’avenir comme une puissance militaire mondiale « .De plus, a-t-il ajouté plus tôt dans une interview avec le journal VZGLYAD, techniquement, les navires de guerre chinois peuvent rester en dehors de leurs côtes pendant une longue période et n’ont pas besoin de bases navales étrangères. Mais l’expert n’a pas exclu que les États-Unis puissent regretter à l’avenir si les Chinois commençaient effectivement à patrouiller dans le golfe Persique.

Vendredi, on a appris que Tokyo envisageait également d’envoyer ses navires de guerre dans ces eaux. Certes, il n’est pas encore clair s’il rejoindra officiellement la coalition américaine. Selon des sources du journal Nikkei, les forces d’autodéfense seraient prêtes à entamer une escorte indépendante de cargos japonais dans le golfe d’Oman et dans le détroit de Bab el Mandeb.

Selon TASS , même l’option de patrouiller aérien dans ces zones avec des avions déployés sur la base militaire japonaise de Djibouti n’est pas exclue. Dans ce cas, l’armée japonaise sera autorisée à ouvrir le feu si nécessaire.

Quant à l’Iran, sa position officielle se résume au fait que tout navire de guerre de pays tiers du golfe Persique constitue un danger. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a qualifié vendredi l’apparition de toute force extérieure dans le golfe Persique comme une menace pour Téhéran.