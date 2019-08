Cuba : Atres: une coopérative cubaine avec une alternative différente (+ Photos)

La Cooperativa No Agropecuaria (CNA) Atres présente dans son agenda de produits une grande variété d’articles textiles et de décoration qui vont bien au-delà de sa nature commerciale. Il se distingue non seulement par la qualité de la finition, mais par sa capacité à convertir des tonnes de déchets plastiques recyclés du pays en œuvres d’art destinées à la décoration de maisons et d’espaces publics cubains.

Le CNA propose également des services d’assemblage, de maintenance, de réparation, de restauration et d’ambiance. La forte demande pour ses produits a contribué à la diversification de ses lignes de production et a nécessité l’ouverture de nouvelles unités dans les provinces de La Havane, Mayabeque, Pinar del Río et Cienfuegos.

Atres a émergé en 2014, bien que son idée originale date de 1998, portée par un groupe de créateurs de la province de Matanzas . Il a été créé en vertu de l’accord 7577 du Conseil des ministres et de la résolution 160 du ministère de l’Industrie. À l’heure actuelle, il compte 170 membres, parmi lesquels des bénéfices sont répartis en fonction de leur contribution: l’année dernière, ils ont réalisé un chiffre d’affaires de 94 millions de pesos; Chaque partenaire gagne environ 4 000 pesos par mois.

L’ECOMADERA COMME UNE ALTERNATIVE

Conformément à la tâche de ll’amélioration de la vie qui anime le pays, le CNA Atres compte parmi ses lignes de production les plus remarquables l’écomadera. Les étagères, les bureaux, les tables ou les chaises sont fabriqués à partir d’un matériau issu du recyclage, contribuant ainsi à la réduction de la pollution des villes, plages et paysages cubains, tout en garantissant sécurité, résistance et durabilité.

Récemment, Atres a été le promoteur d’une mobilisation de plus de 60 personnes pour la collecte de déchets plastiques sur la côte du parc national de Guanahacabibes, situé dans un rayon d’environ 450 kilomètres, dans la province de Pinar del Río. Le matériel collecté a été réutilisé pour l’élaboration de meubles en bois et plastique.

José Antonio Soto Pérez, directeur par intérim du CNA Atres, explique certaines particularités de son travail:

– Pourquoi l’ecomadera?

– C’est une solution écologique, durable qui consiste à combiner plusieurs résidus pour le remplacement du bois. Un pari judicieux: recycler pour un avenir sans matières polluantes. Chaque année, l’être humain jette environ 2,12 milliards de tonnes de déchets dans l’environnement. Ce problème nécessite, entre autres actions, d’activer un système efficace de recyclage des matières premières et de réutilisation des matériaux qui le rendent possible.

« De nombreux pays dans le monde donnent vie à cette expérience, certains intéressés par la protection de l’environnement et d’autres par l’impact économique, mais tous retournent aux usines de tonnes de matériaux hautement polluants pour être réutilisés et offrent de nouvelles options avec un impact économique élevé. La société de récupération des produits de base envoie les boutons de shampoing, d’eau ou de boisson non alcoolisée à la coopérative; Lits de bronzage cassés, vêtements en nylon … «

– Dans quelle mesure les produits en plastique sont-ils acceptés?

– Le plastique est un matériau largement utilisé, et est très apprécié dans la fabrication de meubles et la décoration extérieure en général, grâce à ses bonnes propriétés physico-chimiques qui offrent des avantages évidents par rapport aux autres matériaux. Il résiste aux substances corrosives, au froid et à la chaleur, aux rayons ultraviolets et à l’humidité. Il ne subit ni attaque biologique ni fissure, ne nécessite pas de maintenance et présente une grande adaptabilité, durabilité et résistance.

«Parmi les produits les plus courants de notre coopérative, citons le panier triple, le panier simple, la table de pique-nique, les tables de pique-nique avec parasols , les chaises longues et les pergolas; clôtures petites, moyennes ou grandes; portes et structures de façade; escaliers menant aux plages ou espaces naturels plateformes pour piscines, plages ou espaces naturels. La matière première provient de la société de recyclage et de l’achat de travailleurs indépendants qui se consacrent à la collecte de déchets solides. Dans la CNA, environ 50 tonnes de plastique de tous types sont traitées chaque mois. «

– Pourquoi ne pas traiter plus de plastiques pour produire des ecomadera?

– Nos usines de plastique sont une technologie obsolète, elles se cassent fréquemment et leur capacité de broyage est assez limitée. Malheureusement, nous ne pouvons pas importer de nouvelles usines. Il existe aujourd’hui sur le marché mondial des équipements très performants, capables de traiter plus de 300 kg par heure. Si nous pouvions en acheter, la transformation de 200 tonnes par mois serait relativement facile.

AUTRES LIGNES DE PRODUCTION

Le CNA Atres travaille avec 16 produits regroupés en trois grandes catégories: ferreux, non ferreux et non métalliques: «La première est l’acier et la fonte, dont les principales destinations sont les aciers José Martí Steel et Steel Acinox de Las Tunas. Dans les métaux non ferreux, l’aluminium, le cuivre, le bronze, les déchets électroniques et les aciers inoxydables sont récupérés; La plupart d’entre eux sont utilisés dans le pays et le surplus est exporté. Les non-métaux recouvrent les contenants de papier, de carton, de plastique, de verre, de verre et de textile. Ils ont plusieurs destinations mais ne sont pas complètement récupérés », a déclaré Soto Pérez.

La coopérative a identifié deux déchets avec lesquels elle fabrique certains de ses produits: l’aluminium, principalement utilisé dans la fusion des banques, des lampes, des paniers, des éléments décoratifs, entre autres; et les déchets plastiques combinés en différentes variantes (polymères, polymères avec fibres végétales et polymères avec caoutchouc), qui, une fois transformés, les utilisent dans le mobilier, les passerelles, les pergolas, les structures, les palettes, etc.

RETOUR ET SA RESPONSABILITÉ SOCIALE

– La coopérative a soulevé l’importance des actions de responsabilité sociale, quelles sont-elles?

– Nous avons l’ intention de construire un parc écologique dans le quartier de Versailles de la ville de Matanzas, où le seul matériau utilisé est l’écomadera. En s des collecteurs de fonds de EPTEMBRE sept paniers de classification des déchets pour les institutions importantes de l’Agence de l’ environnement de Cuba (AMA) seront créés.

«Nous avons fait don d’un stock de mobilier pour le parc national de Guanahacabibes à Pinar del Rio, la zone protégée de Cuba, et d’un collecteur géant (un poisson) pour la collecte de plastique dans l’aquarium national de Cuba. Nous participons à des projets avec des associations et des organisations dans le domaine de la collecte de plastique dans les zones touchées de la ville d’abattage, dans le cadre de son plan de responsabilité d’entreprise (RSE) ».