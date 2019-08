cela fait plaisir quand on voit que les choses changent…

Grace à la détermination de Stephen Chalk, Monika et bien d’autres, il y a enfin ce genre d’articles dans l’humanité, ce blog y a contribué et c’est là essentiel pour moi…il y a certes tout et n’importe quoi dans les défenseurs d’Assange mais ce sera toujours le cas tant que les communistes ne prendront pas la place qui doit être la leur. Il est vraisemblable que vu la guerre qui se développe sous sa forme commerciale mais aussi d’accumulation des missiles, tous ceux qui tenteront de dévoiler la vérité seront les ennemis désignés et que l’on essayera de brouiller les cartes en faisant d’eux les otages de l’extrême-droite ou encore en utilisant des procés secuels plus ou moins fabriqués comme du temps du maccarthysme. Les communistes sont ceux qui sont les mieux armés pour empêcher ces dérives en gardant le cap sur l’essentiel, la défense de la paix.

danielle Bleitrach

