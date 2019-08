CCuba demande l’aide de la communauté internationale: États-Unis essayer de bloquer les arrivées de carburant dans le pays

teleSUR – Vidéo: Télévision cubaine. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a appelé lundi la communauté internationale à empêcher le gouvernement des États-Unis de continuer à intensifier ses actions coercitives visant à protéger l’intégrité de l’île et de ses habitants. « Cuba appelle la communauté internationale à empêcher les actions américaines contre l’intégrité de notre peuple et à mettre fin à l’hostilité, à la folie et à l’irresponsabilité de l’administration américaine actuelle », a annoncé le chancelier sur son compte Twitter. Rodríguez a qualifié de plan génocidaire le fait que les États-Unis renforcent leur siège et leurs attaques contre l’économie cubaine en empêchant l’arrivée de carburant à Cuba. « Les États-Unis intensifient leurs actions de piraterie économique contre Cuba. Ils mènent des activités illégales de surveillance et de persécution des navires et menacent les compagnies de transport maritime, les compagnies d’assurance et les gouvernements d’empêcher l’arrivée de carburant dans le pays. C’est un plan génocidaire », a-t-il déclaré. Chancelier L’administration du président américain, Donald Trump, a intensifié cette année son offensive contre Cuba. Parmi les mesures coercitives appliquées par Washington à Cuba et au Venezuela, il y a le blocus économique et commercial visant à affecter des domaines essentiels de l’assistance aux peuples, tels que la santé et l’alimentation, ainsi que des atteintes à l’intégrité des nations. Le mois dernier, le département américain du Trésor et du Commerce a resserré la politique à l’égard de Cuba en limitant les visites culturelles sur l’île, baptisées de peuple à peuple, ainsi que les visites de navires et d’avions privés, un coup dur. pour l’économie cubaine battue. Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, a accusé vendredi dernier le gouvernement américain d’essayer d’empêcher l’arrivée de carburant sur l’île pour susciter le mécontentement et une épidémie qui a conduit le gouvernement local à une négociation inacceptable. « Aujourd’hui, je dénonce au peuple cubain et au monde entier le fait que l’administration américaine a commencé à agir de manière plus agressive pour empêcher l’arrivée de carburant à Cuba », a déclaré Díaz-Canel lors de la commémoration de la Journée de la rébellion nationale dans le pays. Place de la patrie. Le ministre cubain des Affaires étrangères dénonce les actions américaines pour empêcher l’arrivée de carburant dans le pays Cubadebate Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla , a dénoncé aujourd’hui, via son compte Twitter, les nouvelles actions du gouvernement américain visant à empêcher l’arrivée de carburant sur l’île. «Les États-Unis multiplient les actions de piraterie économique contre Cuba. Ils exercent des activités illégales de surveillance et de persécution des navires et menacent les compagnies de transport maritime, les compagnies d’assurance et les gouvernements d’empêcher l’arrivée de carburant dans le pays. C’est un plan génocidaire # NoMásBloqueo, a écrit le ministre cubain des Affaires étrangères sur le réseau social. Par un autre message, le chef de la diplomatie cubaine a appelé la communauté internationale à empêcher les actions américaines. contre l’intégrité de la population de l’île et de mettre fin à l’hostilité, à la folie et à l’irresponsabilité de l’administration américaine actuelle. Les actions de Washington contre les navires transportant du brut vénézuélien à Cuba ont été imposées depuis avril dernier. De même, le président des Conseils d’État et des ministres, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a dénoncé ces actes lors de l’acte central du 66e anniversaire des assauts de la caserne Moncada et de Carlos Manuel de Céspedes. « Aujourd’hui, je dénonce à la population cubaine et au monde entier que l’administration des États-Unis a commencé à agir de manière plus agressive pour empêcher l’arrivée de carburant à Cuba », a souligné le président cubain lors de la célébration du 26 de juillet. (Avec les informations d’ACN)