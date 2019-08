LLe Venezuela renforce sa coopération commerciale stratégique avec la Chine

Trump et sa politique de sanctions visant au blocus et une soulèvement des pays contre leurs dirigeants n’est pas en rupture avec ses predecesseurs, il est simplement plus boulimique et cynique, la Chine a choisi d’affronter sur le terrain des pays du tiers monde de refuser cette politique. Un ami américain qui a installé le nucléaire civil en Chine me disait hier: les USA ont de l’agent mais pas de temps, pour eux le temps c’est de l’argent. Les Chinois économisent l’argent mais ont du temps, ils construisent un nouveau monde avec patience et détermination en relation le plus souvent avec la Russie et « les non alignés » comm on appelait jadis les pays du sud. C’est une bataille fondamentale dans lequelle si les communistes prétendent renvoyer dos à dos, ils n’ont plus rien à voir avec le communisme. (note et traduction de danielle Bleitrach)

Avril avril