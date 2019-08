Le 7 aout. Au petit matin, lorsque Cuba a nationalisé souverainement 26 propriétés des Yankees

Le 7 août 1960 est une date historique pour la révolution cubaine et pour les autres pays frères de la région. Ce jour-là, le premier congrès de la jeunesse s’est achevé à La Havane et, aux premières heures de la journée, Fidel a annoncé aux habitants de Cuba et du monde entier que la Révolution, dans l’utilisation de leurs droits souverains, nationalisait un groupe de sociétés et d’entreprises yankees exploiter les richesses de notre île.

Cette mesure capitale répondait aux agressions économiques que le gouvernement des États-Unis avait utilisées contre Cuba après la promulgation de la loi sur la réforme agraire.

Les Yankees de l’époque ne comprenaient pas, et aujourd’hui, ils ne veulent toujours pas comprendre ce que Fidel a dit ce matin: « Si les Yankees tentent de détruire la Révolution par la force, ils ne trouveront pas leur Guatemala, mais leur Waterloo ».

L’événement a rassemblé à l’Estadio del Cerro (aujourd’hui le stade latino-américain), samedi soir 6 juin 1960, plus de 35 000 personnes réunies dans un magnifique spectacle offert par la jeunesse.

Fidel est arrivé à 10h25 du soir accompagné de Raul et Vilma, du président Osvaldo Dorticós et d’autres ministres. Lorsque le commandant a accepté la tribune de fortune, une ovation de bienvenue sans fin a été entendue à l’intérieur et à l’extérieur du stade. Quelques minutes plus tard, le secrétaire général du Congrès a pris connaissance de l’accord de solidarité avec la Révolution cubaine approuvé par l’Assemblée de la jeunesse latino-américaine.

A 11h55, le commandant en chef Fidel Castro commença son discours en défendant fermement et avec droiture le fait qui voulait qu’ en usant de ses droits souverains, le gouvernement révolutionnaire nationalisait, par le biais d’une expropriation forcée, des des personnes physiques ou morales américaines.

DQuand Fidel a nommé les sociétés ou centrales nationalisées, le peuple a fortement approuvé la décision en criant son approbation à chaque appel, Encouragé par la voix vibrante de Raul.

Le commandant a également déclaré qu’il serait répondu « coup par coup » à chaque attaque des Yankees contre Cuba.

À un moment de son discours, le leader de la Révolution a perdu la voix et la foule a commence à le prier: « Qu’il se repose, qu’il se repose! » Mais Fidel voulait continuer … Alors les gens inquiets réclament la présence de Raúl.

Raul, en prenant le micro, dit que Fidel devrait faire plus attention. Rappelez-vous que quand il « combattait l’armée de Batista, soutenue et instruite et armée par les Yankees c’était une tâche difficile, mais il était plus difficile encore pendant les deux années de guerre civile d’essayer d’empêcher Fidel de mener les combats et de quitter la ligne de tir ».

C’est notre général de l’armée qui a lu le texte de la loi 851 sur les nationalisations, dans lequel tous les détails de ce processus légitime sont débattus.

Quelques instants plus tard, Che arrive, qui rejoint également la tribune, et après une brève pause, Raul commente qu’il a « de mauvaises nouvelles pour l’impérialisme Yankee, mais la parole est revenue à Fidel Nous allons faire un petit effort lui et nous: il parle doucement et vous faites un silence (applaudissements), dans cinq minutes seulement,après qye nous allons chanter l’hymne national dirigé par Almeida ».

Fidel est revenu et a terminé son discours historique dans lequel était exalté la défense de la souveraineté de la patrie.

SOURCES: JOURNAL NEWS, AOUT 1960; BOHEMIA MAGAZINE, LE 14 AOÛT 1960.