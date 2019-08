Notre ami Gilbert rémond nous envoie cette vidéo et quelques commentaires : Comme celui du policier sanctionné, dont ont été rapportés dans ce blog les positions courageuses et aussitôt sanctionnées , ce témoignage est édifiant des méthodes employées par ce gouvernement. La manière dont par exemple fonctionne le déni des responsables politiques ou administratifs dans cette situation , le recrutement de vigiles pour isoler la victime et l’empêcher de communiquer, ne cesse d’étonner. Nous sommes dans des ambiances quasiment kafkaïennes qui surprennent et font craindre pour l’avenir de nos libertés. Geneviève manifeste une belle sérénité après ce qu’elle vient de vivre . Sa conscience politique exemplaire la soutient et lui permet de comprendre la situation qui est la sienne. Elle nous communique a tous quelque chose sur la résistance nécessaire.

GENEVIÈVE LEGAY : SURVIVANTE AUX COUPS ET MENSONGES DE LA MACRONIE

« Si Macron vient à mon chevet, je lui fous deux gifles. […] Alors que mon pronostic vital était engagé, deux policiers ont tenté de me faire dire à l’hôpital que c’était un journaliste qui m’avait renversé et non un policier. »

Entretien de Denis Robert avec Geneviève Legay, 73 ans, gilet jaune et résistante « jusqu’à sa mort ».

