Les passions pré-électorales en Ossétie du Nord atteignent un niveau de plus en plus agressif et sans foi ni loi – déclaration de la section du Parti communiste

Les passions pré-électorales en Ossétie du Nord atteignent un nouveau seuil , encore plus agressif et sans foi ni loi, a déclaré la section du parti communiste républicain d’Ossétie du Nord

« Les autorités de la république balayent une arène politique qui, aux yeux du pouvoir, ne devrait pas comporter de partis qui osent critiquer les actions des autorités », ont déclaré les communistes.

S’exprimant sur les prochaines élections à l’Assemblée des représentants de la ville à Vladikavkaz le 8 septembre, ils ont noté que « les autorités ont décidé d’exclure immédiatement tous les candidats de l’opposition du vote ». Selon eux, cela a été fait pour « ne pas se battre avec des observateurs dans les bureaux de vote qui osent dénoncer les violations du processus électoral, c’est-à-dire pour filmer des bourrages et des falsifications sur vidéo ».

«Leurs rêves et leurs aspirations sont simples: seuls« leurs propres candidats»,« fiables », en d’autres termes, seuls les candidats pro-gouvernementaux devraient participer aux élections. Les seuls à pouvoir gâcher l’image «idéale» des élections, communiquées de temps à autre par les autorités de la république au centre fédéral, étant les candidats à la députation de l’Assemblée des représentants de Vladikavkaz, de la branche républicaine nord-ossète du Parti communiste. Par conséquent, le Parti communiste n’est tout simplement pas autorisé à participer aux élections », ont déclaré les communistes nord-ossètes.Ils ont noté que la juge du tribunal de district de Sovetsky à Vladikavkaz Veronika Kolobkova avait annulé l’enregistrement des candidats à la députation du Parti communiste sur la base du procès intenté par le parti progouvernemental « Communistes de Russie » auprès du Parti communiste. «Dans la poursuite, des motifs tirés par les cheveux ont été mis en avant, dont l’un des plus importants: la déclaration du procès-verbal de la prochaine étape III de la XXXIIIe Conférence (et la déclaration n’est pas un document complet) ne précisait pas le nombre de délégués requis pour le quorum de la Conférence. C’est-à-dire que le nombre d’élus est 53 personnes; le nombre de personnes présentes est de 42 personnes. Mais il n’y a pas de chiffre indiquant le nombre de quorum (50% +1)! »Expliquent les auteurs de la déclaration.

Dans le même temps, ont-ils noté, le TCE n’avait pas demandé le protocole de la Conférence et le juge avait décidé de retirer la liste des candidats du Parti communiste de la Fédération de Russie, en se fondant sur l’opinion d’Anatoly Zavatsky, représentant de la Commission électorale centrale du Nord, Ossetia-Alania, qui avait déclaré que le fait de ne pas désigner le quorum était une violation flagrante de la loi. «Ce citoyen a pris part à la Conférence en qualité de responsable, représentant le Comité exécutif central de l’Ossétie du Nord-Alanie, qui était compétent pour organiser la Conférence. À la suite de son travail, Zavatsky a approuvé le forum du parti, sans faire de commentaire. Cependant, dans la salle d’audience, son opinion a changé en revanche », ont déclaré les communistes de la république.

Ils ont déclaré qu’ils défendraient leurs droits jusqu’au bout. «Nous exhortons toutes les branches régionales de notre parti, tous les partisans du Parti communiste à nous soutenir dans un combat juste! Cette sale puissance qui organise des élections sans scrupules et se cache derrière le slogan «Nous sommes pour les honnêtes!» Doit être appelé à rendre des comptes. Et nous pouvons le faire ensemble », déclarent les auteurs de la déclaration.

Ils ont déclaré que le Comité de la branche républicaine nord-ossète du Parti communiste avait fait appel devant une juridiction supérieure et se réservait le droit de saisir le Collège de qualification des juges en vue de l’adoption d’une décision absolument absurde du juge du tribunal de district de Sovetsky à Vladikavkaz, Ossétie du Nord-Alania Kolobkova.