Pour l’anniversaire d’hiroshima , l’Humanité se couvre de honte..

Oser le 6 aout mettre sur le même plan les seuls utilisateurs de la bombe et ceux qui les ont empêché de recommencer est honteuxjusqu'à quand allons nous communistes verser au bassinet de ce journal sans exiger de lui un changement de ligne éditoriale..On peut dire ce que l'on veut de Poutine et j'approuve la lutte de mes camarades du KPRF contre sa politique intérieure en faveur des oligarques, mais ignorer dans ce cas qui veut la paix et qui veut la guerre et accomplir cette ignominie le jour anniversaire d'hiroshima est une honte… de qui l'humanité espèret-il du financment de Lagardère le marchand d'arme? (note de danielle Bleitrach) Objet : 74 ans après Hiroshima, Trump et Poutine déchirent le traité sur les missiles atomiques – l'Humanité mardi 6 août 2019