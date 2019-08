Vous n’êtes qu’un stupide jeu de carte

Tout à coup ça a jailli. Il y avait deux types en train de pousser des cris d’offraies à la suite de la publication du compte-rendu de la délégation du PCF en Chine : « Comment Fabien Roussel ose-t-il aller en Chine ? la Chine n’est pas communiste! etc… »

les mêmes n’avaient pas vu passer l’ineffable Dartignolles racontant dans la revue progressiste son voyage touristique avec Dominique Barri (au frais du militant) et découvrant le petit restaurant du coin. Pour une fois qu’il y avait un compte_rendu sérieux, politique et pas ce tourisme qui a caractérisé l’équipe de Pierre laurent qui ne débouchait sur rien et faisait du PCF la risée de tous les partis et les forces progressistes…

Donc tout à coup ça a jailli: « parce que vous pensez que le PCF de Robert Hue à Pierre Laurent est communiste ? Un parti qui n’a cessé de se soumettre à la social démocratie, elle-même passée au néo-libéralisme et aux bonnes oeuvres de l’OTAN ? Un parti prêt à donner son âme et celle de ses fusillés pour un poste de conseiller municipal ? de quel droit vous les membres de ce parti là prétendez vous donner, en bon colonialiste des leçons à toute la planète et à ceux qui luttent pour le développement et la souveraineté de leur pays ce dont vous vous avérez incapables? Et enfin quand il se trouve en votre sein des gens qui tentent de nous sortir de l’ornière dans laquelle vous nous avez enfoncés depuis 20 ans, vous êtes là à cancaner, à ragoter, à exiger de la pureté révolutionnaire. » des autres bien sur, jamais de vous mêmes… Vous qui ne savez qu’exclure de fait, propager des rumeurs…

De quoi osez-vous vous vanter , vous qui n’existez que pour avoir été il y a longtemps ceux qu’aujourd’hui vous baptisez « staliniens »?… L’humain, quel humain ? Si vous aviez le pouvoir vous m’auriez executée depuis longtemps, vous vous êtes contentés d’exercer contre moi la censure dont vous conserviez le minable pouvoir et qui ne tire sa force que pour redoubler celle de la bourgeoisie. Encore aujourd’hui les votres m’interdisent dans ce que vous osez appeler une université d’été, une garden party sans programme, parce qu’en plus vous êtes fegnants et vous ne savez rien préparer, rien penser… Il n’y aura personne de cette université qui viendra rappeler le temps jadis où nous avions quatre cellules et nous battions pour les enfants d’ouvriers, pour le droit à chacun de donner son avis… vous vous encensez les « intellectuels » pour mieux les aliéner comme le pS…

Je me suis demandé quelle folie me prenait d’acceptet encore de cotoyer pareils gens, de quel rêve fou j’étais encore la proie pour tolérer ce que je subissais dans la fédération des Bouches du Rhône entre autres et d’une stupide tenancière de librairie toulousaine qui s’est arrogé le priviliège de gouverner par ses diktats le cerveau du militant, ce qu’il doit ou non lire, l’index vatican c’est elle… une mégère qui vomit le marxisme et ne sait plus qu’entretenir une clientèle locale d’écrivaillons et en alimenter les tables du parti pour finir de décerveler les militants.

je me suis sentie devenir Alice au pays des merveilles quand elle est au tribunal face à la reine de coeur et quand retrouvant sa taille, elle crie : « vous n’êtes qu’un stupide jeu de cartes ».

Je vais aller me promener, j’ai dans mon sac un livre étrange sur les mouvements messioniques juifs au XVIII ème siècle, cette tension entre la LOI et le messianisme, l’espérance d’un monde qui sortirait enfin de son écorce et comme par hasard j’ai lu et publié suer ce blog un texte sur Freud sur son refus des analgésiques parce qu’il préférait penser la souffrance que l’anesthésier et la relation alors à l’humour… Je vais marcher en pensant à cela c’est plus proche de ce que je suis que tous ces imbéciles qui parfois me donnent la nausée.

Danielle Bleitrach

Publicités