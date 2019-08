À propos de « l’intervention russe » dans l’élection présidentielle, il semble que les Etats-Unis seront bientôt oubliés. Sur la scène politique américaine, un nouvel acteur majeur est apparu – la Chine. Pékin ne veut pas que Trump soit réélu pour un second mandat en raison de la guerre commerciale déclenchée par le président américain. Et donc, comme le disent les médias américains, la Chine a commencé à agir dans plusieurs directions à la fois.

Les autorités chinoises auraent lancé une campagne d’agression secrète pour empêcher la victoire de Trump en 2020, a déclaré le journal du milliardaire Beacon gratuit Washington chinois dissident Guo Weng cette semaine. Guo, personnage bien connu de l’empire céleste, il a fait fortune dans le négoce immobilier, il était proche du gouvernement et même personnellement du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Mais il s’est ensuite brouillé avec les autorités et, à l’âge de 17 ans, il a fui le pays.

Comme l’a dit Guo, Pékin tente maintenant de jouer sur les querelles des républicains avec les démocrates. Guo affirme que, dans ce même but, il ne s’agit pas uniquement d’envoyer des agents de renseignement chinois aux États-Unis. Le dissident désigne des politiciens, des lobbyistes et des propriétaires de médias à Washington comme une autre arme politique dans la campagne contre Trump.

« Les médias tels que Google, Facebook et les journaux tels que le Wall Street Journal, le New York Times, le Washington Post et même les chaînes de télévision nationales ne voudront pas contester le Parti communiste chinois pour défendre le président Trump », a déclaré Guo. Il a ajouté que de nombreux propriétaires de médias ont des intérêts commerciaux en Chine et qu’ils vont donc se montrer jdociles aux autorités chinoises.

Une autre ligne d’attaque concerne la tentative de Beijing de mobiliser les citoyens chinois vivant aux États-Unis et les Américains d’origine chinoise. Parmi les exemples d’activités pro-chinoises, Guo a désigné des personnes qui, début juillet, ont mené des affrontements à New York avec des partisans de Taiwan lors de la visite du chef de ce pays partiellement reconnu, Cai Invan. Le milliardaire a également ajouté que Beijing, par exemple, cherchait désormais à influencer les primaires dans les états agricoles du Midwest, où la campagne électorale commence traditionnellement, dans le but de les opposer à Trump.

Alexander Lomanov, directeur du Centre d’études sur l’Asie et le Pacifique à l’Institut d’économie mondiale et de relations internationales de l’Académie des sciences de Russie n’exclut pas que Pékin s’apprête actuellement à restreindre les achats de produits agricoles américains, notamment de soja, afin de monter les agriculteurs contre Trump. «C’est décidé au niveau des institutions de l’État.A ce propos, la lutte a commencé entre les taxes douanières chinoises et la compensation, que la Maison Blanche distribue généreusement afin que les agriculteurs ne se sentent pas laissés pour compte et soient prêts à voter à nouveau pour Trump », a expliqué Lomanov.

L’expert estime que Beijing ne réfléchit pas à la manière d’aider à promouvoir le « candidat souhaitable ».

«En Chine, il y a peu d’espoir que, au lieu de Trump, quelqu’un d’autre vienne et que tout se passe bien.

Le comportement de Trump a réellement détruit la conviction des Chinois que peu importe qui serait le président des États-Unis, Pékin serait toujours en mesure de l’accepter. Ils ont maintenant compris que les contradictions américano-chinoises sont de nature structurelle », a déclaré Lomanov au journal VIEW.

«Le problème pour la Chine est maintenant de savoir comment s’adapter systématiquement à la nouvelle réalité: combiner la rivalité et la coopération, continuer à interagir et empêcher la situation de sombrer dans une nouvelle guerre froide», a expliqué la source. La partie la plus remarquable de la communauté chinoise aux États-Unis jusqu’à présent a été constituée d’étudiants et d’érudits, mais ils sont maintenant complètement perdus quant à leurs perspectives, a déploré Lomanov.

«Le département d’État limite fortement l’émission de visas. Il en est venu au point que de nombreux scientifiques chinois qui étudiaient aux États-Unis depuis des années ne peuvent même pas venir pendant quelques jours pour assister à des conférences scientifiques. La communauté se comporte donc plus silencieusement que l’eau, sous l’herbe. Il n’y a pas de réelle possibilité d’ingérence à grande échelle dans les élections. Dans la communauté chinoise, ils ne pensent plus qu’à éviter l’attention des autorités, afin de ne pas devenir la «cinquième colonne» chinoise, a déclaré Lomanov. L’expert a qualifié les déclarations du tycoon fugitif Guo de tentative d’extension à la Chine de la peur des Américains au sujet de la fameuse «ingérence russe».

En passant, l’affirmation de l’oligarque fugitif Guo ressemble à un élément de la pression de l’information américaine sur le Celestial. Ceci est suggéré par la figure de l’intervieweur – Bill Hertz, rédacteur en chef du Washington Free Beacon, qui serait associé à des agences de renseignement américaines, s’est entretenu avec Go.

L’ancien chef du service de renseignement étranger de Russie, Vyacheslav Trubnikov, a déjà qualifié Hertz « d’instrument de la CIA ».

Notons qu’en septembre dernier, Trump lui-même avait dénoncé l’intervention de la Chine dans la politique intra-américaine. Un peu plus tard, son adjoint, Mike Pence, l’a souligné. « La Chine a besoin d’un nouveau président américain », a déclaré Pence. En début de cette semaine, Trump avait menacé de conclure un accord commercial avec la Chine dans des conditions encore plus difficiles après 2020, s’il n’est pas encore conclu. Selon lui, Pékin attend le changement de président à Washington, ce qui retarde les négociations.

En effet, l’ancien vice-président Joe Biden, toujours considéré comme le principal rival de Trump, a vivement critiqué début juillet l’attitude de la Maison-Blanche envers le royaume du milieu. Dans une interview accordée à CNN, il a critiqué comme absurde le point de vue de Trump sur les avantages qu’une guerre commerciale avec la Chine pourrait apporter . Mais tous les démocrates ne le pensent pas. Par exemple, le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, qui est prêt à réprimander la Maison Blanche pour toute autre raison, fait une exception pour la politique chinoise – au contraire, il exhorte le président à « ne pas reculer d’un pas ».

A la différence de Lomanov, Alexei Maslov, directeur du Centre d’études stratégiques de la Chine au RUDNF, estime que Beijing utilise ses lobbyistes aux États-Unis pour faire pencher l’opinion publique en sa faveur. Selon lui, Pékin a déjà activé toutes ses ressources d’information à l’étranger, qu’il s’agisse de médias électroniques ou de divers blogueurs, qui expliquent au public américain,

« Que les Etats-Unis se ruinent en imposant de nouveaux problèmes avec la Chine. »

Pékin compte vraiment sur des groupes de pression aux Etats-Unis, qui « s’efforceront de tout faire pour qu’un autre dirigeant qui lève les sanctions de la Chine lève les sanctions, établisse un commerce sino-américain ». Il a rappelé que ces lobbies avaient beaucoup souffert de la guerre commerciale. Tout d’abord, ils sont liés au secteur de la construction aux États-Unis et à travers lequel la Chine a investi dans l’économie étrangère.

«Mais ce n’est pas encore une ingérence, c’est seulement une tentative de se faire une opinion. Dans le même temps, de temps en temps, des dissidents mécontents fuient la Chine et tentent de le dénigrer dès qu’ils le peuvent », a déclaré Maslov.

Sur ce sujet l’expert a émis une réserve, Pékin a encore très peu d’expérience dans le domaine des élections à l’étranger, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs.

«La Chine n’est pas très au courant de la politique intérieure des pays non asiatiques. Une intervention à grande échelle est peu probable, il est donc peu probable que cela affecte les résultats du vote », a déclaré Maslov au journal LOOK. – Dans tous les pays, la Chine tente toujours d’influencer immédiatement les activités des grandes entreprises en recherchant des décisions commerciales rentables. Mais en même temps, il agit toujours par des intermédiaires. C’est ainsi qu’il travaille en Amérique latine, en Afrique et en Europe centrale. ”

Comme le résume Maslov: « Cette tactique est comprise depuis longtemps, mais cela ne signifie pas que les gens vont prendre moins d’argent aux Chinois. »