Sur armement, le Parti communiste français appelle à la mobilisation générale pour la paix

A quelques jours des commémorations des monstrueux bombardements d’Hiroshima et Nagasaki par l’armée américaine, les 3 et 9 août 1945 et alors que la guerre était déjà perdue par le Japon et l’Allemagne, Washington et Moscou viennent d’acter –en s’en accusant mutuellement – leur retrait du traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire (en anglais INF) signé en 1987.

C’est Donald Trump qui avait donné le la en février dernier, en annonçant la suspension de l’engagement américain au traité et en donnant un ultimatum à la Russie. Vladimir Poutine n’a plus eu qu’à lui emboîter le pas en rejetant son chantage : une musique bien réglée entre les dirigeants populistes etatsunien et russe qui, dès lors, réouvrent franchement une ère de menace nucléaire pour le monde, à commencer par l’Europe.

Car c’est en Europe que va se jouer cette aberrante escalade : l’OTAN sous l’impulsion des Etats-Unis et de ses plus fidèles alliés, et Russie ne vont pas manquer de déployer leurs missiles pour se placer réciproquement sous pression.

Mais il ne s’agit pas d’un jeu : la force destructrice des armes nucléaires est la promesse de la fin de la civilisation humaine et non de quelque prétendue victoire militaire. Il faut stopper cette dérive !

Le Parti communiste français appelle à la mobilisation générale pour la paix et le désarmement : ne laissons pas le sort de l’humanité aux mains de cyniques va-t’en guerre, de populistes irresponsables et de leurs amis les marchands d’armes.

En juillet 2017, 122 pays ont adopté en Assemblée générale de l’ONU, un traité international d’interdiction des armes nucléaires (TIAN), c’est ce texte qui doit être mis en application, et les armements détruits. La France dont les dirigeants ont dénigré le TIAN se doit de s’émanciper de la tutelle étatsunienne, de le signer et le ratifier sans plus tarder.

Citoyens, peuples du monde, peuvent imposer la voix de la paix : le 21 septembre, journée internationale de la paix, marchons très nombreuses et nombreux contre la mort du traité INF et pour l’adoption et la mise en œuvre du traité international d’interdiction des armes nucléaires (TIAN). Levons-nous et marchons !

Le 26 septembre, journée internationale du désarmement nucléaire, le député communiste et secrétaire national du PCF Fabien Roussel, réunira en conférence à l’Assemblée nationale les actrices et acteurs d’un monde sans armes nucléaires et pour la paix.