Nucléaire militaire : La Chine s’oppose au retrait des Etats-Unis du traité FNI

« Le retrait du traité FNI est un autre acte négatif des Etats-Unis, alors qu’ils ignorent leur propre engagement international et recourent à l’unilatéralisme », a indiqué Mme Hua lors d’un point de presse.

Elle s’est ainsi exprimée après que le conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, John Bolton, a confirmé que les Etats-Unis se retireraient du traité le 2 août.

L’objectif réel des Etats-Unis est d’abandonner les limites pesant sur eux-mêmes et de rechercher un avantage militaire et stratégique unilatéral, selon la porte-parole.

Si les Etats-Unis reprennent la recherche et le développement de missiles à portée intermédiaire après leur retrait du traité, ils affecteront gravement l’équilibre stratégique et la stabilité du monde, aggraveront les tensions et la méfiance, perturberont le désarmement nucléaire international et le processus multilatéral de contrôle des armes et menaceront la paix et la sécurité dans la région, a-t-elle ajouté.

« Nous exhortons les Etats-Unis à faire preuve de retenue et à ne pas agir de manière compromettant les intérêts de sécurité des autres pays et les invitons au contraire à assumer pleinement leur responsabilité en tant que grande puissance et à sauvegarder la paix et la sécurité régionales et mondiales avec la communauté internationale », a poursuivi Mme Hua.

Elle a également appelé la communauté internationale à être consciente des graves conséquences du retrait des Etats-Unis du traité et à prévenir l’abandon par les Etats-Unis de leur responsabilité spéciale et primaire dans le désarmement nucléaire.