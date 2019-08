Mike Pompeo, l’un des faucons de la Maison Blanche, a « découvert comment sauver Cuba » et, dans une interview à la presse, a avoué que l’administration Trump « fait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir le peuple cubain ».

Il n’a pas donné d’exemples de ce qu’ils « font », mais je me suis souvenu au moins des dernières mesures de blocus extrême exercées contre notre pays, la fermeture consulaire de son ambassade à La Havane, la suspension des croisières, la persécution implacable contre les navires-citernes transportant du pétrole Cuba et de nombreuses autres formules pour « sauver » notre pays.

Quand j’ai lu ce qu’il disait, j’ai conclu que: soit le monde est bouleversé, soit il y a des gens et des gouvernements qui ne se respectent pas eux-mêmes et qui, avec un manque total d’éthique, prétendent tromper leurs interlocuteurs avec des diatribes héritées des pires années de la guerre. froid

Pompeo, avec un dossier plutôt compliqué depuis son passage fugitif à la tête de la CIA nommé par Trump, puis en tant que secrétaire d’État, a au moins reconnu dans son entretien que, dans cette tâche, « la liste des défis auxquels nous sommes confrontés est long ».

Je rappelerai à Pompeo et à ceux qui veulent le croire, ne serait-ce qu’un seul mot, que cette « liste de défis » a pour tête la dignité et la résistance du peuple cubain, qui fait et rendra pour toujours impossible la prétention des Yankees de convertir Cuba en une « étoile » du drapeau des États-Unis.

En passant, le moment est venu pour cet homme de réfléchir à la situation actuelle du soi-disant Commonwealth de Porto Rico et de tirer ses propres conclusions en tant que représentant de la politique étrangère des États-Unis.

L’île sœur est en révolte et la solution à ses graves problèmes ne sera pas seulement la démission de son gouverneur et la nomination d’un remplaçant sans vote populaire, et encore moins de lancer des rouleaux de papier hygiénique, comme l’a fait Trump avec les victimes de l’ouragan. Maria

Habitué à un langage arrogant, Mike Pompeo a déclaré à l’interviewer que « Trump veut convaincre le régime (cubain) et lui faire payer le prix de son mauvais comportement ».

Il faisait référence dans ce cas particulier au Venezuela. «Nous espérons que le régime changera de position, mais tant que cela ne se produit pas, nous sommes prêts à continuer à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir aux Cubains toutes les occasions possibles d’aboutir à faire de leur pays ce à quoi nous le savons son peuple aspire », telle est la phrase de Trump répétée par M. Pompeo.

Mais personnes cette petite île de vainqueurs n’a peur de lui et n’acceptera aucune concession pour améliorer ses relations avec Washington,pour devenir la proie gouvernements du pouvoir voisin.

La proposition de Pompeo est honteuse . Croire que notre pays va retirer ses plus de 20 000 collaborateurs des secteurs de la santé, de l’éducation et de l’agriculture, qui s’acquittent d’une mission internationaliste au Venezuela, c’est comme nous faire baisser le drapeau de notre seule étoile et renoncer à l’un de nos principes les plus nobles: la solidarité.

Accepter cette proposition c’est accepter que nos frères vénézuéliens, comme ceux de plus de 60 pays du tiers monde, meurent faute de soins médicaux. Ce serait un crime horrible que nous ne commettrions jamais.

Dans cette partie de l’entretien, je ne peux m’empêcher de penser que Mike Pompeo, comme l’indique son curriculum, selon ce qu’il en dit lui-même soit reconnu comme un « républicain radical », de la faction ultraconservatrice connue sous le nom de Tea Party. , un ardent défenseur du maintien du centre de torture que possède Washington dans la base illégale qu’il occupe à Guantanamo.

C’est peut-être pour cette raison qu’ils nous demandent d’abandonner les principes proclamés par les Cubains depuis plus de 150 ans, en échange de quoi Washington nous transformera en leur néo-colonie.

Dernier détail: pour que le personnage de cet individu soit complet , Pompeo a défendu les pratiques de torture appliquées par son pays et a décrit ceux qui les utilisent comme «des hommes et des femmes qui ne sont pas des bourreaux, mais sont des patriotes».