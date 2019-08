Tous les révolutionnaires, les vrais savent qu’il est faux de dénoncer l’armée ou la police et de se fait désouanner les donneurs d’ordre…

La stratégie du pouvoir est claire: couper le peuple de sa police, de sa justice , de son armée, en faire des mercenaires et non ce qu’ils devraient être , un service public au service de tous les citoyens et non d’une minorité qui veut défendre ces privilèges.

à écouter

danielle Bleitrach

