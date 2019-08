Depuis le 1er septembre, les États-Unis imposent un droit de douane de 10% sur les marchandises en provenance de Chine, d’une valeur de 300 milliards de dollars, a déclaré le président américain Donald Trump.

«Les États-Unis commenceront le 1 er septembre à introduire un petit droit additionnel de 10% sur la part restante de biens et produits d’une valeur de 300 milliards de dollars de la Chine à notre pays. Cette mesure n’inclut pas des biens d’une valeur de 250 milliards de dollars, déjà facturés à 25%. Nous sommes impatients de poursuivre notre dialogue positif avec la Chine sur un accord commercial global et nous pensons que l’avenir entre nos pays sera très prometteur! », A écrit Trump sur son Twitter .

Selon lui, la délégation américaine venait de rentrer de Chine, où elle avait mené des négociations constructives sur un futur accord commercial.

«Nous pensions avoir conclu un accord avec la Chine il y a trois mois, mais malheureusement, la Chine a décidé de réviser l’accord avant de le signer. Plus récemment, la Chine a accepté d’acheter de grandes quantités de produits agricoles aux États-Unis, mais ne l’a pas fait », a déclaré Trump.

Il a ajouté que « son ami », le président Xi Jinping, avait également annoncé qu’il cesserait de vendre du fentanyl (un analgésique opioïde) aux États-Unis.

« Cela n’est jamais arrivé, beaucoup d’Américains continuent de mourir! », A écrit Trump.

À la fin du mois de juin, la Chine et les États-Unis, à la suite d’une réunion entre le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et le dirigeant américain Donald Trump, ont décidé de reprendre les négociations commerciales . Fin juillet, la Chine a ouvert une enquête antidumping sur les importations de méta-crésol en provenance des États-Unis, de l’Union européenne et du Japon.

En mai, Trump a ordonné l’instauration d’un droit de douane de 25% sur la quasi-totalité des importations restantes en provenance de Chine et Beijing a instauré des droits de douane à grande échelle sur les produits américains. Le journal VIEW a écrit que la confrontation économique entre les Etats-Unis et la Chine est bénéfique pour la Russie .