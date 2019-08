A L’université d’été du PCF, à la cité du livre, dans toutes les fêtes du parti la censure continue à frapper…

Il y a peu un certain nombre d’entre vous se sont battus pour que les éditions delga comme d’autres éditions du livre marxiste soient à l’université d’été, dans les fêtes du parti et à la cité du livre, vous avez obtenu gain de cause: il y aura six livres des éditions Delga pour tous ces événements.

Delga a reçu la commande, Roselyne l’ineffable libraire qui vous inondera de romans policiers et de livres pour enfants a envoyé a commandé deux livres de Boccara, et quatre autres dont deux gramsci, mais en revanche il n’y aura pas mon livre, aucun de mes livres… Ce qui est tout de même extraordinaire pour ceux qui ont lu ce livre qui est une ode au parti et dont l’auteur a été enseignante dans l’université où se tient la dite université du PCFdont personne ne connait d’ailleurs le programme…Et désormais il n’y a plus que moi pour parler de cette université là… sous le parrainage d’anastasie la sainte patronne de toutes les censures.

Mon livre est donc interdit à la librairie de la Renaissance, à l’université d’été du PCF et à la cité du livre de la fête de l’humanité. pas plus que vous connaîtrez une autre analyse de la Chine que celle qui vous est seriné par les médias dominants, ce qui nous vaudra des commentaires imbéciles de militants communistes qui suivent aveuglement ce que la censure ordinaire dans leur presse laisse passer.

à la fête de l’humanité, heureusement il y sera au stand Delga…Et le pRCF avec lequel je suis pourtant en désaccord politique m’accueillera pour un débat avec Annie Lacroix Riz et d’autres auteurs Delga à son stand samedi de 14 heures à 16 heures.

Voilà que dire sinon que le ridicule ne tue pas ces gens là sont au-delà de ce qui immaginable… Cela fait vingt ans que les militants communistes sont soumis à la dictature non pas du prolétariat mais de pareils imbéciles. Parce ceux qui dirigent la librairie officielle du parti, l’université d’été ce sont ceux qui ont été battus au dernier congrès malgré leur triche massive et ils continuent dans l’Humanité, dans l’université d’été , dans la fédération des bouches du rhône à faire la loi, leur loi celle qui s’aligne sur celle de la sociazl démocratie et de la CIA contre tous ceux qui se battent.

Cela n’est plus mon problème mais le votre à vous militants communistes, vous dirigeants du PCF, vous élus …

Tous ceux qui ont acheté mon livre et l’ont lu ezt si j’en crois les commandes ils commencent à être nombreux savent l’injustice d’un tel traitement, en ce qui me concerne j’ai l’habitude et miraculeusement grâce à mon blog, grace à vous tous je demeure un des auteurs les plus vendus, les plus lus de ma maison d’édition, mais je pense aussi à tous ces livres dont vous n’aurez pas connaissance en particulier ceux de delaunnay sur la Chine, celui de Monila sur la Pologne, sur ce qu’a été réellement l’uRSS… et qui comme mon livre sont censurés par la bourgeoisie et par leurs valets.

