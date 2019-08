La Havane en novembre : Convocation à une rencontre continentale de solidarité

La Havane, 30 juillet (RHC)- L’ICAP, l’Institut Cubain d’Amitié avec les Peuples, la CTC, la Centrale des Travailleurs de Cuba et plusieurs mouvements sociaux ont convoqué en novembre prochain à La Havane, la Rencontre Anti-impérialiste de Solidarité pour la Démocratie et contre le Néo-libéralisme.

Le président de l’ICAP, Fernando González, un des cinq cubains qui ont été condamnés aux États-Unis à de lourdes peines de prison au terme d’un procès inique, a relevé l’importance de la rencontre dans la conjoncture actuelle dans le continent face à l’offensive des États-Unis contre tout projet progressiste. Il a ajouté:

« Ce sera une contribution réelle à l’affrontement à l’actuelle offensive de l’impérialisme nord-américain et un effort dans la recherche de l’unité la plus large possible des forces de gauche dans la région et du renforcement de la solidarité militante avec les causes justes des peuples qui luttent dans notre continent.

L’offensive de l’impérialisme nord-américain contre tout mouvement socialiste progressiste et contre tout projet s’étant fixé pour but l’amélioration des conditions de vie des peuples de notre continent et al persécution contre des figures politiques de la gauche dont l’ex-président brésilien Luiz Inacio Da Silva,Lula, la politisation d’affaires judiciaires que nous voyons non seulement dans l’affaire de Lula mais aussi dans celle de Dilma Roussef, au Brésil. Nous le voyons aussi dans le cas de la camarade Cristina Fernández, en Argentine ».

Fernando González, qui est également Héros de la République de Cuba, a précisé que parmi les thèmes prévus figure la levée du blocus imposé par Washington depuis presque 60 ans et la restitution du territoire illégalement occupé par la base navale étasunienne de Guantanamo dans l’est de notre pays.

Le président de l’ICAP a expliqué que les réalités des peuples de l’Amérique Latine et les traits caractéristiques de l’actuelle politique du président étasunien, Donald Trump.