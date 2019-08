Colloque : Mutations de capital? Nature et valeur dans la crise écologique

Quel rôle la nature joue-t-elle et comment considérer les effets de la crise socio-écologique pour comprendre l’expansion capitaliste aujourd’hui?

Les approches éco-marxistes soulignent une contradiction structurelle dans le rapport du capitalisme à la nature, qui pourrait conduire à une crise de la reproduction sans retour, en raison des coûts sans cesse croissants que le capital doit supporter pour régénérer un environnement non entièrement renouvelable. Cette analyse semble d’autant plus appropriée si l’on considère l’importance que la question des limites écologiques à la croissance a acquise dans les luttes sociales, les revendications politiques et les stratégies de recomposition capitaliste. Cependant, cette dynamique révèle également la tentative de prise en charge des aspects critiques de l’environnement en les transformant en de nouvelles opportunités de marché. Dans ce cadre, le capitalisme semble s’orienter vers l’intégration complète de la nature grâce à la valorisation primaire des capacités de reproduction de la matière organique et inorganique, y compris des corps humains et animaux.

Explorer le lien nature-valeur nous permet d’aborder les mécanismes, les implications et les impacts d’un tel mouvement. Cela nous amène également à nous demander en quoi le fait de repenser le rôle de la reproduction et de la productivité non humaine et biologique peut être un moyen non seulement d’actualiser la pensée marxiste ou anthropocentrique, mais aussi de remettre en question les logiques qui sous-tendent l’accumulation capitaliste, ouvrant ainsi la voie à une compréhension posthumaine de production et à l’appréciation des formes de co-dépendance multi-espèces. Avons-nous besoin d’une compréhension plus que humaine de la valeur?

Programme 2019-2020

Séminaire organisé par Maura Benegiamo , stagiaire postdoctorale sous la chaire Sessions en français sur l’ écologie, le travail, l’emploi et la politique sociale