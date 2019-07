QU’ai-je à dire à un jeune qui veut résister

hier j’ai été interviewé par un jeune camarade, je me suis tout au long de l’interview et du repas pris ensemble interrogée sur ce que j’avais à dire à des jeunes de cet âge… il faut tant se prémunir contre le pessimisme de ceux qui ont tendance à confondre leur court avenir avec celui de la jeunesse à qui l’espace ne parait pas compté, il l’est pourtant… Mais je pense que l’inquiétude qui est la mienne sur le sort de ceux qui prétendent résister n’est pas alarme inutile. Ils faut qu’ils s’organisent et prennent très vite conscience de leur véritable ennemi, de sa puissance, autrement ils seront fauchés par hasard au détour de la machine à abattre comme un Stève.

C’est ce qui fait dans le fond mon ashésion au communisme: la désignation de l’adversaire, l’organisation et enfin la posssibilité de nouer des liens internationaux dans ce renforcement. Lui dire que tout problème énergétique, technique, climatique que se pose l’humanité dans nos sociétés capitalistes a toute chance d’être pourri dans la manière de le poser par le fait que le capital y voit l’occasion d’une recomposition de son capital pour faire plus de profit, il en fut ainsi de la crise dite pétrolière de 1974, il en a été ainsi de la crise bancaire de 2008, il peut en être ainsi de la crise climatique, il faut garder à chaque fois le cap sur ‘observation des es solutions préconisées par le capital, la manière dont il nous culpabilise individuellement pour mieux imposer SES solutions qui ne font qu’aggraver le mal. Le parti communiste là encore a un rôle essentiel à jouer. Ce que j’ai appris du passé doit de ce fait être reconnu mais pas pour reproduire un temps qui ne reviendra jamais, mais pour faire que ces exigences: désignation de l’adversaire et de ses pièges, ses répressions, son mensonges idéologies, l’organisation de ceux qui devront le combattre en première ligne, et la possibilité de nouer des liens internationaux doivent assumer ce passé et refuser tous les négationnsiemes pour libérer nos luttes dans le présent et dans le futur. Que toute résistance de ce fait ne peut être efficace que si elle correspond à une stratégie de changement de société. La leçon de mon livre est que la contrerévolution n’a pu triompher que parce que nous manquions d’une stratégie en ce sens. Et cela est plus essentiel que jamais. Je ne sais s’il a comrpris ce message. On voit que tout reste à construire et il y a tant de choses qui reposent sur ses frêles épaules. .

