Le premier procureur adjoint de l’Ukraine, Nikolay Golomsha, a déclaré que le conflit dans le sud-est du pays devait être résolu «par des moyens militaires».

«Notre politique étrangère exige une plus grande fermeté, la politique intérieure, une plus grande fermeté … Il est impossible dans un pays où il y a plus de 15 mille victimes de dire que le gouvernement doit aller négocier avec la Russie. Il y a un moyen militaire …il s’agit de tuer tous ceux qui ont pris les armes. Si quelqu’un, des collaborateurs protestent, alors s’il vous plaît prenez vos valise-Station-Russie », RIA« Novosti » rapporte les mots de Golomshi sur la chaîne de télévision« 112 Ukraine ».

Rappelons, lundi, le journal VIEW écrivait que l’Ukraine voulait organiser une « tempête » dans le Donbass et pourquoi cette idée était vouée à l’échec.