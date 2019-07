Interview passionnant pour commencer à dénoncer les idées reçues.

Une recherche d’un grand intérêt et d’abord pour s’arrcaher à l’eurocentrisme… ce qui prend du temps et beaucoup de travail…

permet de rssouder deux périodes de l’histoire du développement, la période moa et post mao. Dénoncer l’idéologie domainante qui laisse croire à une rupture entre la période moaiste qui serait uen période de récession et les réformes de Deng Xia ping, alors que l’une engendre l’autre dans le décollage économique.

Redéfintion de la planification socialiste pour la rendre plus efficace mais poursuite..

premier effort maoiste, en finir avec le morcellement et la désagrégation et la guerre, unifier le territouire nationale, puis création d’un système d’aducation et de recherche, réforme agraire, accès à la terre pour les paysans qui est peut-être la clé de la réussite chinoise.Collectivisation trés prudente et qui permet le processus d’industrialisation. Miatrise de la minnaie caractéristique fondamentale de la maitrise d’aujourd’hui.

En terme d’ouverture, de nouvelles question la Chine qui ne se veut pas un modèle a beaucoup à nous apprendre…

La réponse de la Chine à la crise de 2008 qui la frappe en 2009 et jusqu’en 2012 a été diamétrialement opposée à la réponse en occident.

L’adoption du capitalisme en Chine serait une catastrophe parce qu’elle briserait l’alliance entre le parti communiste et le masses populaires. Il y a beaucoup de capitalisme et de mécanismes de marchés avec lutte des classes mais il y a une distinction entre détenteurs du pouvoir économique et du pouvoir politique. Les capitalistes chinois n’auraient pas réussi malgré le soutien international à prendre le pouvoir politique. Même sous mao le pourvoir politique n’a jamais cherché à s’approprier la totalité du pouvoir économique, en gardant une tutelle politique pour orienter le développement obtenu vers le collectif. C’est une tradition historique.

L’essentiel est l’exigence du respect dans l’approche de la Chine et surtout à un moment où les Etats-Unis invitent à un bellecisme que ne paertage pas au contraire la Chine.

.

