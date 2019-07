The National interest : Rencontre avec Kim Yo-jong: la femme la plus puissante de la Corée du Nord

La sœur de Kim Jong-un monte dans les rangs du pouvoir depuis son adolescence et pourrait être considérée comme le commandant en second de la Corée du Nord. L’équipe d’études coréennes du CFTNI présente ses premières années dans le cadre d’une nouvelle série.

Cela ne devrait pas surprendre ceux qui ont suivila Corée du Nord au cours des dernières années. De nombreux observateurs l’ont vue pour la première fois aux Jeux olympiques de Pyeongchang , où elle était assise à un emplacement stratégique près du vice-président américain Mike Pence. La visite historique de Yo-jong en Corée du Sud a bousculé les stéréotypes et les idées préconçues sur l’élite nord-coréenne. Elle était le symbole d’une Corée du Nord que très peu de gens auraient pu concevoir: jeune, amicale et charismatique.

Malgré cette rapide ascension peu avant les Jeux olympiques, Yo-jong n’est pas un nouvel arrivant sur la scène politique nord-coréenne. Elle est là dans le champ de vision depuis le règne de Kim Jong-il, elle a servi le gouvernement avant d’être nommée en 2014 Vice-directrice du Département de la propagande et de l’agitation (PAD) sous l’administration de son frère. Et, à en croire son père, elle a démontré une affinité pour la politique depuis son adolescence. Depuis la mort de Kim Jong-il, Yo-jong semble avoir été la plus proche confidente de son frère , une relation construite par leur scolarité commune en Suisse. En plus de ses rôles dans le politburo et le Parti des travailleurs de Corée (WPK), elle serait également responsable des changements survenus dans l’image de Kim Jong-un en vue d’imiter le personnage de leur grand-père, Kim Il-sung.

Compte tenu de l’importance croissante de Yo-jong dans la structure du pouvoir nord-coréen, nous présentons ci-après un guide de son enfance et de son éducation .

Une ascendance controversée:

Bien que personne ne le sache avec certitude , les recherches suggèrent fortement que Kim Yo-jong serait née en Corée du Nord le 26 septembre 1987. elle était le plus jeune des enfants de Kim Jong-il avec sa troisième épouse, Ko Yong-hui. La lignée de Yo-jong n’est pas bien connue en Corée du Nord et pas sans raison. Sa mère était originaire du district de Tsuruhashi à Osaka, au Japon, où elle s’appelait «Takada Hime». La grand-mère de Yo-jong est d’origine japonaise, tandis que son grand-père coréen maternel, Ko Gyon-tek, travaillait à l’ usine de couture d’Hirota à Osaka. sous le ministère japonais de la guerre confectionnant des uniformes militaires.

Les origines japonaises de Ko Yong-hui, son statut de zainichi – résidant du Japon d’ethnie coréenne – et le rôle de son père dans l’armée impériale japonaise la placent fermement au dernier rang (적대) du système de castes songbun de la Corée du Nord, malgré le rapatriement de sa famille. en Corée du Nord. Comme Songbun est étroitement liée à l’ascendance, Yo-jong et ses frères devraient également appartenir à cette classe inférieure, malgré leur lignée royale de «paektu».

Cependant, en raison d’efforts visant à rehausser la réputation de la famille Kim, la diffusion d’informations sur tout membre de la famille Kim, y compris Ko Yong-hui, a été sévèrement punie. Au début des années 2000, le gouvernement nord-coréen entreprit une campagne de glorification afin de présenter Ko comme une «mère respectée». Cela signifiait éviter d’ utiliser son nom pour tenter d’effacer toute trace du patrimoine de Yo-jong.

Petite enfance:

De nombreuses recherches indiquent que Yo-jong a été élevée dans des conditions de sécurité strictes dans la résidence de sa mère à Chongkwang Hill, à Pyongyang, aux côtés de ses deux frères, Kim Jong-chul et Kim Jong-un. En dépit de l’extraordinaire richesse de sa famille, ce que nous savons de l’enfance de Yo-jong ne la distingue pas d’un enfant d’un riche homme d’affaires. Le chef de famille, Kenji Fujimoto, a écrit dans ses mémoires que Yo-jong avait célébré son anniversaire avec sa famille à leur résidence de Wonsan. Yo-jong était également aimée par son père, qui la surnommait sa «princesse».

Comme son grand frère, Yo-jong a été envoyée en Suisse pour y suivre ses études. Bien que les raisons invitant à envoyer les enfants de Kim en Suisse varient selon les sources, il existe deux possibilités différentes.

Selon le professeur Nam Sung Wook de l’Université de Corée à Sejong, Kim Jong-il s’inquiétait du fait que si ses enfants étaient considérés comme tout sauf remarquables, cela pourrait nuire à la réputation de sa famille . Après tout, au cours des années 1980, la famille Kim était toujours enracinée dans le processus d’idolisation. C’est pourquoi, pour contrer toute rumeur susceptible de nuire à l’image de la famille Kim, il a décidé d’envoyer ses enfants à l’étranger, loin des regards indiscrets de la Corée du Nord.

Une autre possibilité est que la Yo-jong et ses frères et sœurs aient été envoyés à l’étranger parce que leur mère craignait de ne pas pouvoir poursuivre une vie scolaire normale s’ils restaient à Pyongyang. Le professeur Kim Yong-ok de l’Université Hanshin pensait que cela était probable, car le statut de Yo-jong rendrait plus difficile la poursuite d’une éducation normale avec d’autres enfants.

Quoi qu’il en soit, Yo-jong a rejoint ses frères en Suisse en 1996. À son arrivée, elle a été placée sous l’œil de Ri Chol (également connu sous le nom de Ri Su-young), ambassadeur de la Corée du Nord en Suisse dans les années 1990. On pense que Chol est responsable de l’ organisation de la scolarité de Yo-jong et de ses frères.

Bien qu’il soit difficile d’obtenir des détails sur son éducation, de nombreuses informations méritent d’être prises en compte. Sawada Katsumi, journaliste du Mainichi Shinbun, a découvert que Yo-jong avait commencé à fréquenter l’école publique Liebefeld Hessgut le 23 avril 1996, sous le pseudonyme «Yong-sun». Bien que Yo-jong ait suivi un cours supplémentaire d’ allemand , elle était intégrée par la suite dans une classe régulière de troisième année en 1997.

Au quotidien, sa tante et son oncle s’occupaient principalement de Yo-jong , recevant de temps à autre des visites de sa mère. Selon la tante de Yo-jong, Ko Yong-suk , ils se rendaient parfois en Corée du Nord à des occasions spéciales, telles que son anniversaire. Lors de ces célébrations, Yo-jong recevrait des cadeaux de son père et d’autres hauts responsables nord-coréens.

À un certain moment dans sa scolarité, Yo-jong a été transféré à Liebefeld-Steinhölzli école publique sous le pseudonyme « Pak Mi-Hyang . » Elle a fréquenté cette écoleavec Kim Jong-un, qui avait transféré là – bas de l’Ecole Internationale de Berne. Yo-jong et ses frères vivaient également ensemble dans un complexe d’appartements situé au numéro 10 de la Kirchstrasse avant que son oncle et sa tante ne se rendent aux États-Unis en 1998. Dans une interview avec l’historien suisse Claude Longchamp, Victor Schmid, le propriétaire qui vivait juste en face la famille Kim à Berne: se souvient avoir vu de jeunes enfants devant la maisonnée jouant au basketball et voyant des membres de la famille Kim dans une Volkswagen noire. Yo-jong ne faisait pas partie des enfants que l’on a vu jouer à l’extérieur, ce qui indique qu’elle était probablement un peu trop jeune pour participer activement à des activités avec ses deux frères aînés.

Dans des interviews avec la presse, la tante et l’oncle de Yo-jong ont tous deux noté la différence de personnalité entre Yo-jong et son frère. Ils ont déclaré que même si Kim Jong-un était un enfant turbulent passionné de sport, Yo-jong était plus réservé. Une partie de sa personnalitéinitiale semble avoir été conservée à l’âge adulte, puisqu’elle s’est montrée amicale mais clairement réservée lors de ses apparitions publiques.

Note de l’éditeur: soyez à l’affût de la deuxième partie de cette série dans les prochaines semaines.

Harry J. Kazianis (@ Grecianformula ) est directeur principal des études coréennes au Centre for the National Interest . John Grover ( @JohnDaleGrover ) est chercheur en études coréennes au Centre. Adriana Nazarko et Dong Geon Lim sont assistantes de recherche d’été pour les études coréennes.

Toutes les images: Reuters.