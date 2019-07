Au Forum de Sao Paulo, Cuba vient défendre l’unité (+ Photos)

CARACAS, Venezuela.- Une fois encore, nous sommes au Venezuela, cette terre attachante, sœur de tous les Cubains; et nous le faisons un jour de grande importance, lorsque nous commémorons le 65e anniversaire de la naissance du commandant Hugo Chávez Frías, tels ont été les premiers mots du président des Conseils d’État et des ministres, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lorsqu’il a osé son pied sur la terre du pays de Bolívar Il était onze heures passées ce dimanche.

Photo: Etudes de la révolution

C’est au moment, a-t-il dit, dans la ville de Caracas, où le Venezuela est en proie à des projets impérialistes, que la XXVe édition du Forum de Sao Paulo est célébrée. Un contexte dans lequel, comme l’a affirmé Díaz-Canel, Cuba vient apporter son soutien inconditionnel au Venezuela et à la révolution bolivarienne, ainsi que défendre la nécessité d’unité et l’articulation de toutes les forces de gauche en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Au peuple vénézuélien, à l’Union civique militaire, à la révolution bolivarienne et au président Nicolás Maduro, le chef de l’Etat a porté « l’étreinte du général d’armée Raúl Castro Ruz et du peuple cubain tout entier », car une amitié transcendant les frontières nous unit depuis longtemps.

Photo: Etudes de la révolution

À son arrivée à l’aéroport international de Maiquetía, Díaz-Canel a été reçu par Jorge Arreaza Montserrat, ministre du Pouvoir populaire pour les affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela, avec les honneurs militaires correspondant à sa haute dotation.

La délégation cubaine comprend également le ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla; Víctor Gaute López, membre du secrétariat du Comité central du parti communiste de Cuba et chef de son département d’idéologie; et Rogelio Polanco Fuentes, ambassadeur de Cuba auprès de ce pays frère.

C’est la troisième fois que M. Díaz-Canel se rend en République bolivarienne du Venezuela depuis son entrée en fonction comme président des Conseils d’État et ministre en avril 2018. En mai dernier, il a effectué sa première visite officielle ici en tant que chef d’État et Janvier 2019 a assisté à l’investiture du président Nicolás Maduro Moros.

Photo: Etudes de la révolution

Photo: Etudes de la révolution