The National interest : Trump pourrait lancer un assaut amphibie contre l’Iran si la guerre commençait

Un mauvais plan? Ce qui est stupéfiant est qu’il existe un pays impérialiste Etats-Unis capable d’envisager sans le moindre état d’âme des modes d’invasion d’un territoire étranger et que ce même pays puisse revendiquer pour lui-même l’excellence morale quiaccompagne des moeuirs de voyou. Qu’il en soit désormais à traiter ses alliés d’une manière qui laisse penser que bientôt ils subiront le sort du reste du monde est tout aussi extraordinaire puisque les médias alliés continuent à lui attribuer ce droit à agir et se contentent d’attaquer ceux qu’ils désignent comme une cible.Le rôle de « lanceur d’alerte » et de mobilisation populaire du PCF contre un tel danger est très important est-ce un hasard si ceux qui depuis plus de 20 ans sont les complices de fait de cet impérialisme s’obstinent à rester aux manettes xdfes questions internationales, ce n’est pas seulement le plaisir de faire du tourisme au frais de l’adhérent, c’est empêcher de fait que l’on dénonce les crimes. C’est le désxhonneur autant que le mépris pour un parti qui ne joue plus son rôle en matière de défense de la paix. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

Si les tensions avec l’Iran continuent de s’intensifier, une option serait d’organiser un raid amphibie contre une base militaire iranienne basée à terre ou en mer.

L’une des plus grandes vérités de la vie est que les guerres en terres en Asie sont vaines. L’immensité du continent permet aux défenseurs d’échanger de l’espace pour le temps, menant ainsi les liens logistiques des envahisseurs jusqu’au point de rupture. Cet argument est valable pour l’Iran qui, avec une population d’un quart de celle des États-Unis et dont la taille de la côte ouest, est trop vaste pour être occupé par la plus grande des armées modernes. Mais qu’en est-il d’un raid amphibie contre certaines cibles du littoral iranien? L’action militaire contre la République islamique n’est en aucun cas imminente ni même à l’horizon, mais il est important que le public comprenne les outils que le Pentagone – et la Maison Blanche – croient avoir dans leur boîte à outils.

Comme The National Interest l’a noté la semaine dernière, l’Iran a un littoral tentaculaire. A 1.550 miles , la côte sud de l’ Iran est plus longue que celle de la Californie, l’ Oregon et de Washington combiné. Si une frontière maritime aussi longue est utile pour projeter de l’énergie dans le golfe Persique, c’est aussi une arme à double tranchant. L’inconvénient est que l’Iran a 1 500 km de côtes qu’il doit défendre contre une force amphibie extrêmement compétente telle que le US Marine Corps.

Le Corps des marines s’entraîne pour un large éventail d’opérations, allant du rétablissement du pilote et du personnel de l’avion aux assauts à grande échelle amphibies et aéromobiles. Un des types d’opérations pour lesquelles le service est spécialisé est le raid amphibie: utiliser une petite force de débarquement pour capturer un objectif, l’occuper pendant une courte période dans un but précis, puis évacuer vers la mer.

Si les tensions avec l’Iran continuent de s’intensifier, une option serait d’organiser un raid amphibie contre une base militaire iranienne basée à terre ou en mer. L’Iran dispose d’un grand nombre d’installations militaires le long de ses côtes, appartenant à la fois à la marine iranienne et au bras naval des gardiens de la révolution. La marine opère généralement à l’est du détroit d’Hormuz, tandis que les gardiens de la révolution opèrent à l’ouest du détroit et généralement dans le golfe Persique. La marine iranienne exploite des navires plus grands et plus performants, tandis que les forces navales des gardiens de la révolution ont tendance à opérer de plus petites motomarines, à l’instar des vedettes de vitesse civiles armées d’armes lourdes d’infanterie.

Un raid amphibie serait dirigé contre une île, une plate-forme pétrolière ou une installation côtière à vocation militaire. Idéalement, la cible serait directement responsable d’une provocation, telle que la pose de mines marines, la capture de personnel de la marine occidentale ou l’organisation d’attaques par petites embarcations. Les gardiens de la révolution ont toujours été plus enclins à provoquer des incidents impliquant des forces navales occidentales en mer, faisant de leur base une cible plus probable. Les États-Unis pourraient également choisir de cibler délibérément les gardes de la révolution plus belligérants sur la marine iranienne plus réservée, afin de les humilier et de les affaiblir politiquement.

Un raid impliquerait le déploiement d’un groupe de navires d’assaut amphibies amphibies et de leurs escortes de destructeurs appuyés par au moins un groupe de frappe de porte-avions. Chaque ARG voyage avec un bataillon d’infanterie du Corps des Marines, des moyens aériens et amphibies pour les ramener à terre, ainsi qu’une armure, une artillerie, des moyens de communication, des équipements médicaux et des ravitaillements. Dans l’ensemble, la force de frappe pourrait se composer de plus de 16 000 marines et marins américains.

L’opération débuterait avec la neutralisation des défenses anti-aériennes locales. Les missiles de croisière Tomahawk détruiraient les défenses anti-aériennes fixes ainsi que les centres de commandement et de contrôle susceptibles d’organiser une contre-attaque, tandis que les canons de cinq pouces des destroyers naviguant avec l’ARG pourraient frapper l’objectif même. Dernièrement, les Marines ont expérimenté le lancement de fusées à système de lancement multiple guidé (GMLS ou Gimler) depuis les postes de pilotage des navires amphibies, donnant ainsi au Corps une arme organique de précision guidée à bord du navire. Les chasseurs F / A-18E / F Super Hornet, F-35C et F-35B du Marine Corps pourraient également toucher des cibles à distance, en utilisant la nouvelle bombe planante Stormbreaker .

Une fois que l’objectif est amorti par des tirs de missiles, d’artillerie et d’avions, il est temps de lancer le raid lui-même. Une unité expéditionnaire de la marine peut attaquer une cible par voie aérienne avec le MV-22 Osprey et le CH-53E Sea Stallion, appuyés par des hélicoptères d’attaque AH-1Z. Par la mer, les Marines débarquaient à bord d’un véhicule d’assaut amphibie, d’un aéroglisseur LCAC et d’une péniche de débarquement pour LCU, apportant avec eux de l’artillerie, des véhicules blindés et, dans certains cas, un petit nombre de chars Abrams. En quelques heures, un MEU pourrait affecter un millier de Marines à l’objectif. Après un laps de temps prédéterminé, la force de frappe se replierait sur les navires de l’ARG.

Un raid amphibie serait une opération très dangereuse, les Marines étant exposés aux armes de défense aérienne, anti-navires, à l’artillerie et au combat rapproché. Les pertes, qu’elles soient causées par les tirs ennemis ou par le brouillard de la guerre, seraient une certitude. Atterrir et saisir, ne serait-ce que temporairement, le territoire iranien serait par nature hautement escalator. L’Iran n’a rien fait à ce stade ou au cours des trente dernières années pour justifier une telle opération.

Cela étant dit, c’est une option utile en cas d’escalade de l’Iran et lorsqu’une grande opération militaire est envisagée. Aussi belligérante que soit l’Iran, ses forces armées sont sous-équipées et se retrouveraient à bout de forces si elles étaient sérieusement mises au défi par la mer. Même la menace d’un raid amphibie pourrait forcer les Iraniens à se précipiter pour défendre leur très long littoral, une proposition coûteuse et fastidieuse qui empêcherait l’Iran de faire des bêtises ailleurs. En fin de compte, la simple menace d’un raid amphibie pourrait faire plus de bien aux États-Unis, dissuadant l’Iran de mener une action qui justifierait une opération aussi complexe, qu’un raid lui-même.

