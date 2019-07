TURIN – Primo Levi est actuellement l’auteur italien le plus lu et traduit au monde. Les œuvres complètes de Primo Levi , éditées aux États-Unis, ont considérablement accru la portée mondiale de l’auteur, ses enseignements continuant à travailler la conscience collective. Pourtant, il a fallu de nombreuses années pour comprendre que Levi était l’un des plus grands écrivainsdu monde du XXe siècle, et pas seulement en Italie.

Il était déjà écrivain avant de quitter le camp d’internement de Fossoli, dans le centre de l’Italie, dans le train de marchandises à destination d’Auschwitz. Il avait écrit des poèmes et des nouvelles, et avait caché l’idée de ce qui allait devenir la brillante histoire Carbon , qui scelle The Periodic Table (en 2006, The Guardian l’ appelait le plus beau livre de science de tous les temps).

C’est arrivé, donc ça pourrait se reproduire.

Il avait un œil sélectif d’écrivain , sachant choisir des détails révélateurs dans la confusion d’événements quotidiens, qui s’avéraient alors utiles pour donner un sens à ce qui n’a pas de sens du tout. Ayant échoué à ses examens d’enseignement secondaire en Italie, Levi avait pénétré Dante en profondeur. En tant que lecteur omnivore, il avait construit un vocabulaire impressionnant, à la fois en termes d’extension et de variété (maintenant, avec l’aide de puissants médias numériques, le moment est venu de le cartographier dans son intégralité). Levi a pu créer – comme avec son frère littéraire Italo Calvino, qui était un peu plus jeune – ce lien parfait entre science et littérature, qui corrige la fracture qui, autrement, rendrait notre culture anémique.

C’est pourquoi l’étiquette de témoin , à laquelle son travail a été confiné, est trop étroite – à la fois pour lui et pour If This is a Man, qui reste un chef-d’œuvre littéraire. Il reste encore beaucoup à lire et à découvrir chez cet écrivain aux multiples facettes brillantes, variées, profondes, spirituelles, affables, amusantes, voire capables de récits fictifs à souffle symphonique ( Si pas maintenant, quand? ). Un polyèdre dont vous ne pouvez pas vous empêcher de compter les visages.

Mémoire des survivants de Primo Levi: Si c’est un homme

Tout ce qu’il a écrit n’était jamais mineur ni improvisé. Ses nouvelles « fantabiologiques » (comme Calvino les appelait) sont prophétiques, ses entretiens imaginaires avec des animaux ou des articles dans le journal La Stampa , un pur délice. C’était un humoriste, comme l’appelait à juste titre Massimo Mila dans sa notice nécrologique, qui aimait écouter et raconter des histoires. Mais il était aussi un anthropologue, un essayiste, un poète, un traducteur, un éthologue , un linguiste.

Primo savait tout, mais cachait son immense connaissance, peut-être pour ne pas embarrasser ceux à qui il parlait. Ses intérêts vont des trous noirs aux ingénieuses mini-hélices qui permettent à la bactérie Escherichia coli de se déplacer dans nos intestins. Cet homme qui, par excès de modestie, s’est présenté comme un écrivain du dimanche , un chimiste spécialisé en écriture (comme si la chimie était un léger handicap et non un excellent instrument d’apprentissage) était un artiste qui maîtrisait les mots avec la même compétence avec laquelle il manipulait des flacons au laboratoire . Il avait à côté de son bureau une batterie de dictionnaires étymologiques et dialectaux et souriait à la véritable signification du mot « madamin »: « jeune épouse dont la belle-mère est toujours en vie ». C’est-à-dire une femme coupée en deux sans véritable pouvoir.

Les problèmes ont stimulé sa créativité.

« C’est arrivé, donc ça peut se reproduire: c’est le cœur de ce que nous avons à dire », prévient-il. En fait, cela continue. « Vortex érudit », il ne voulait pas susciter des émotions et ne se présentait jamais comme une victime. Il voulait comprendre comment fonctionnaient les esprits des Allemands et les nôtres – en particulier pour ceux qui peuvent s’accroupir confortablement dans la « zone grise » de ceux qui prétendent ne pas voir et ne pas savoir et qui, par leur silence, permettent la prolifération de régimes autoritaires. Ce n’est pas par hasard que Claude Lévi-Strauss avait accueilli Levi dans le groupe des ethnologues.

Il portait l’e mal absolu imprimé sur sa peau mais n’était ni nihiliste ni catastrophique. C’était un homme d’espoir empirique et durable. Bon technicien de laboratoire, il faisait toujours confiance à l’ homo faber , qui crée certes des catastrophes, mais est en mesure d’y remédier. Les problèmes à résoudre, en particulier les plus pénibles, ont stimulé sa créativité.

The Guardian l’appelle: « le plus beau livre scientifique de tous les temps ».

Cent ans après sa naissance (31 juillet 1919), que pouvons-nous apprendre de ses œuvres? Qu’a-t-il à dire à notre époque où le savoir semble être devenu une faiblesse et que la pauvreté linguistique se gonfle dans la misère morale et civile? Tout d’abord, nous pouvons apprendre la beauté et la signification du mot nécessaire. Et puis la capacité à distinguer, à reconnaître les différences, la rigueur, la précision, la capacité à apprendre des erreurs, la ténacité, la planification. En bref, les bases d’un bon chimiste qui « pèse et divise, mesure et juge sur la base de preuves et s’efforce de comprendre pourquoi ».

Sur son bureau, les tests ne se terminaient jamais. Il a appliqué à lui-même le maximum de scrupule critique, comme l’a démontré The Drowned and the Saved , un livre de clés qui devrait être remis à chaque Italien à l’âge de 18 ans, avec une copie de notre Constitution.

En italien, son nom signifie « premier »: il était le premier parmi les écrivains, un patrimoine de l’humanité à nous aider à défendre ce qui reste de l’être humain dans ce crépuscule de l’Occident.

