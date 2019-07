Le Monde diplomatique : Quand Washington manipulait la présidentielle russe

? C’est ce que suggère l’élection russe de 1996. À l’époque, Washington et ses alliés avaient pesé de tout leur poids pour sauver un président malade et discrédité… au nom de la démocratie.

Igor Moukhine. — Aérodrome Touchino, Moscou, 2006.

Une ingérence russe s’exercerait désormais dans la vie politique de la plupart des États occidentaux. Pour le président français Emmanuel Macron, le mouvement des « gilets jaunes » s’expliquerait en partie par une tentative de déstabilisation pilotée par une « puissance étrangère ».Chacun a compris : la Russie. L’émergence d’un important mouvement indépendantiste en Catalogne ? La Russie. Le vote des Britanniques en faveur de la sortie de l’Union européenne en 2016 ? La Russie, encore. La défaite de la candidate Hillary Clinton lors de l’élection présidentielle américaine de 2016 ? La Russie, toujours. Aux États-Unis, l’idée qu’un pays étranger tente de la sorte d’influer sur le cours des événements politiques suscite l’émoi dans les rédactions et les cercles de pouvoir. Elle a même conduit à l’ouverture d’une enquête sur une éventuelle collusion entre le président Donald Trump et Moscou.

« Ne pas assimiler les policiers aux voyous »

Washington ne s’est pourtant pas toujours montré aussi respectueux de la souveraineté des États que le suggère un tel effroi. « La CIA [Central Intelligence Agency] a manipulé des élections dans l’Italie des années 1940 et dans l’Allemagne des années 1950. Au-delà des manigances électorales, elle a aussi secrètement renversé des dirigeants élus en Iran ou au Guatemala dans les années 1950 », concède M. Thomas Melia, un ancien fonctionnaire du département d’État (1). Mais c’était le temps de la guerre froide, s’empresse-t-il d’ajouter. Depuis la chute du mur de Berlin, les ingérences russes et américaines ne seraient pas « moralement équivalentes ». Il y a, du côté de Washington, « des programmes visant à renforcer les processus démocratiques à l’étranger (sans viser un résultat électoral spécifique) ». La Russie, en revanche, « manipule les élections d’un autre pays dans le but de semer le chaos, de saper la confiance du public dans le système politique et d’affecter la stabilité sociale ». Comparer l’un à l’autre reviendrait à « assimiler les policiers aux voyous sous prétexte que les uns comme les autres portent des revolvers », renchérit M. Stephen Hall, ancien responsable des opérations russes au sein de la CIA (2). L’opération visant à renverser le président vénézuélien Nicolás Maduro illustre ce raisonnement : promotion de la « démocratie » côté américain, soutien à un dictateur « illibéral » côté russe (lire « Le retour du “secrétaire d’État aux sales guerres” »).La réélection de Boris Eltsine en 1996 invite pourtant à nuancer cette thèse.

Igor Moukhine. — Place du Komsomol, Moscou, 1995.

En février 1996, lorsque Eltsine annonce sa candidature à sa propre succession, ses chances de succès sont maigres. Son mouvement politique, Notre maison la Russie, n’a rassemblé que 10 % des voix aux élections législatives de décembre. Le Parti communiste, mené par M. Guennadi Ziouganov, est devenu la première formation politique du pays en envoyant, avec près d’un quart des voix, 157 députés à la Douma (contre 42 à la précédente législature). Eltsine, qui est apparu en octobre en survêtement bleu et chaussures de ville dans un fauteuil d’hôpital, est crédité d’à peine 3 % d’opinions favorables dans les sondages. Le 3 juillet, pourtant, il bat au second tour son adversaire communiste avec près de 54 % des suffrages. Que s’est-il passé entre-temps ?

« Spinning Boris », film réalisé par Roger Spottiswoode, Licht/Mueller Film Corporation, Showtime Networks, 2003

Sortie en 2003, la comédie Spinning Boris,réalisée par Roger Spottiswoode, a immortalisé auprès du grand public le rôle des conseillers américains de l’ombre dans le sauvetage politique du président Eltsine, et, du même coup, attiré l’attention sur ses aspects les plus croustillants. Cette production hollywoodienne met en scène les aventures de trois spin doctors bien réels —MM. George Gorton, Joseph Shumate et Richard Dresner — débarquant à Moscou à l’invitation d’un membre de l’équipe Eltsine pour enseigner aux Russes les techniques qui leur ont permis de faire élire en 1991 le sénateur républicain Peter Wilson au poste de gouverneur de Californie comme on vend une berline. Tout au long du film, zigzaguant entre les valises de billets et les gros bras, les trois hommes dépoussièrent la communication du président-candidat à coups de sondages, d’études qualitatives (qui permettent de tester ses discours en temps réel auprès d’un panel d’électeurs) et de negative adds — ces annonces télévisées destinées à discréditer l’adversaire —, en ressortant des cartons les archives filmées de bolcheviks brûlant des églises. « Nous avons réussi à créer un sentiment de panique à l’idée d’un retour du communisme (…) : les files d’attente, les pénuries d’alcool, de cigarettes, de savon. “Vote, sinon tu perdras !” “Dieu nous en préserve !” “Achète de la nourriture pour la dernière fois !” Ces slogans ont marché », se félicitait un membre de l’équipe de campagne d’Eltsine (BBC en russe, 5 juillet 2016).

« Nous espérons que le peuple russe votera pour l’avenir »

« Les Yankees à la rescousse. Révélations sur la manière dont des conseillers américains ont aidé Eltsine à gagner », « Time », New York, 15 juillet 1996.

Bien avant la sortie du film, et à peine les résultats annoncés, le magazine américain Timeavait déjà révélé « l’histoire secrète de la manière dont des conseillers américains ont aidé Eltsine à gagner », avec en « une » cette caricature devenue célèbre du président réélu, un drapeau américain sous le bras (3). En se confiant à la presse, les intéressés ont sans doute cherché à valoriser leurs exploits, comme les proches d’Eltsine avaient intérêt à célébrer les leurs. Ce qu’on peut affirmer — et que Spinning Boris n’évoque pas —, c’est que leurs mémos remontent à la Maison Blanche par l’intermédiaire de M. Richard Morris, qui fut le mentor politique de M. William Clinton avant de le trahir, et qui était un ami personnel de M. Dresner (4). Le président américain raffole de ces informations de première main, lui qui s’est mis en tête de souffler ses conseils au président russe. « Durant cette élection, nous devrions nous appeler et nous parler plus souvent, lui propose-t-il au téléphone, alors qu’il remet lui-même son mandat en jeu cette année-là. (…) Si vous ressentez le besoin d’appeler, j’espère que vous le ferez à n’importe quel moment (5). »

« Alerte rouge » (cette couverture montre le visage du candidat communiste), « Newsweek », New York, 17 juin 1996.

L’ingérence directe dans le processus électoral russe atteint un niveau suffisant pour provoquer la nervosité des fonctionnaires du département d’État. « [Ils] disaient que nous devions composer avec n’importe quel vainqueur de l’élection, se souvient M. Morris. “Ne vous impliquez pas autant” , disaient-ils. Clinton a répondu : “Allez au diable, je vais mettre tous mes œufs dans le panier d’Eltsine.” (…) [Son] idée était de jeter la prudence aux orties. Être agressif, profondément impliqué, fortement partisan, tout miser sur le même cheval (6). »

Pour saisir les ressorts de cette élection, nul besoin de traquer des conseillers de l’ombre : le soutien des capitales occidentales s’affiche et se mesure en dollars. De Washington à Berlin, les Occidentaux ont investi dans une relation dont ils comptent engranger les bénéfices, et ils ne veulent pas prendre le risque de changer d’interlocuteur. Le premier ministre français, M. Alain Juppé, se rend à Moscou le 14 février, jour de l’annonce de la candidature d’Eltsine. Il exprime lors de ce déplacement son souhait que la campagne électorale soit « l’occasion de mettre en valeur les acquis de la politique de réformes menée par le président Eltsine » (Izvestia, 13 février 1996).

Le chancelier Helmut Kohl lui emboîte le pas. C’est sa seconde visite en cinq mois. Son activisme pro-Eltsine lui vaut des éditoriaux grinçants dans la presse allemande. Il déclarait quelques semaines auparavant dans un entretien télévisé à l’ARD : « Il est évident que nous aurons plus de difficultés avec lui [M. Ziouganov] qu’avec Eltsine, un ami authentique de l’Allemagne. » Lors de son déplacement à Moscou, il présente Eltsine comme « un partenaire absolument fiable, qui a toujours respecté ses engagements », en référence au retrait des troupes russes d’Allemagne de l’Est après la réunification. « Nous espérons que le peuple russe votera pour l’avenir », déclare M. Clinton le 20 avril, lors d’un déplacement à Moscou au cours duquel il cache mal sa préférence pour le président sortant, en dépit de sa promesse d’« honorer la décision »que prendront les électeurs.

Un prêt du Fonds monétaire international qui tombe à pic

Secourir Boris Eltsine apparaît comme la voie royale pour maintenir la Russie sur les rails des « réformes » — entendre : la poursuite des privatisations, des politiques de stabilisation financière et d’ouverture aux investissements étrangers. De telles perspectives justifient donc tous les coups de pouce, notamment ceux visant à présenter une nouvelle présidence Eltsine comme la poursuite du chemin vers la démocratie, contre la menace du grand bond en arrière vers le communisme totalitaire. Et tant pis si l’homme qui, en 1991, juché sur un char, s’est opposé au coup d’État (avorté) d’une partie de l’Armée rouge a depuis — en 1993 — lancé des blindés contre le Parlement (7), s’est habitué à gouverner par décrets et mène une guerre d’une rare brutalité en Tchétchénie (8).

Le bilan économique d’Eltsine est désastreux. Des mafias se disputent dans les rues les morceaux de l’industrie soviétique. Les pensions, quand l’État les verse, permettent à peine aux personnes âgées de survivre. Pour espérer gagner, le président sortant a donc besoin d’argent, et vite. En février, lorsqu’il annonce son intention de se représenter, il promet également de consacrer 2,8 milliards de dollars au règlement d’une partie des arriérés de traitement des fonctionnaires. « J’aimerais que vous usiez de votre influence [auprès du Fonds monétaire international (FMI)] pour obtenir peut-être un peu plus, de 9 à 13 milliards de dollars, afin de faire face aux problèmes sociaux et d’aider le peuple dans cette très importante période préélectorale », quémande-t-il à son homologue américain le 21 février, lors d’un entretien téléphonique (9). « Je vais voir ce qui est possible », lui répond M. Clinton.

Deux jours plus tard, M. Michel Camdessus, directeur général du FMI, annonce l’octroi d’un prêt de 10,2 milliards de dollars sur trois ans à la Russie, dont 4 milliards la première année. « Cela peut être vu et sera perçu par beaucoup comme un pari sur Eltsine ou comme un gaspillage d’argent. Mais rien de mieux ne pourrait être fait aujourd’hui pour la prospérité du monde entier », explique-t-il à des journalistes du New York Times qu’il reçoit dans son bureau (10). Par l’intermédiaire de son chargé de communication, le FMI prétend, en se contorsionnant, que « refuser de prêter serait alors, vraiment, interférer dans le champ politique et, de fait, prendre parti pour une autre solution mal définie (11) ». En d’autres termes, la véritable intervention étrangère consisterait à… laisser un communiste l’emporter.

Igor Moukhine. — Centre commercial GOUM, Moscou, 1998.

Le 29 avril, la Russie obtient du Club de Paris un délai de vingt-cinq ans pour rembourser 40 milliards de dollars de dette extérieure. Quatre jours plus tard, la Banque mondiale concède un prêt de 200 millions de dollars destiné à soutenir les services sociaux. Même les observateurs les plus enthousiastes de la perestroïka s’émeuvent de procédés si grossiers. « Si Boris Eltsine demandait la lune, il l’obtiendrait sans doute », ironise la correspondante de Libération à Moscou (22 février 1996).

Une difficulté demeure : comment secourir un candidat sans le faire apparaître aux yeux du public comme son obligé ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que l’élargissement de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) représente une humiliation qu’Eltsine n’est pas en mesure d’éviter (12). « Seules des consultations avec les membres du Partenariat pour la paix (13) sont prévues, mais tout cela restera privé », le rassure M. Clinton, prêt à se faire discret sur la question, sans rien céder pour autant sur les objectifs (14).

Le 3 juillet, une fois élu, le président sortant, qui affrontait M. Ziouganov au second tour, est chaleureusement félicité par les capitales occidentales. « La Russie a franchi une étape historique en tournant le dos à son passé totalitaire, s’enthousiasme Time(15 juillet). La démocratie a triomphé et, avec elle, les outils des campagnes électorales modernes, y compris la roublardise et les chausse-trapes que les Américains connaissent bien. Ces méthodes ne sont pas toujours louables, mais le résultat qu’elles ont contribué à obtenir l’est assurément. »

Pour reprendre les termes de M. Melia, rarement la « promotion de la démocratie » se sera autant confondue avec le sauvetage d’un homme. Si Washington a bien contribué à la « stabilité sociale » du pays en aidant à faire réélire Eltsine, c’est en consolidant une société très inégalitaire. Paradoxalement, cette élection puissamment influencée par les Occidentaux, en « sapant la confiance du public dans le système politique », a durablement terni l’idée de démocratie en Russie. Un certain Vladimir Poutine, qu’Eltsine a nommé premier ministre avant de lui céder la place en décembre 1999, occupe toujours le Kremlin.