Cuba : Díaz-Canel: “Le monde verra ce que nous sommes capables d’accomplir  et nous accompagnera dans notre résistance”

Le président des Conseils d’État et des ministres, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a prononcé le discours du rassemblement due 26 juillet sur la Plaza de la Patria de Bayamo, dans le «même lieu où le commandant en chef Fidel Castro, lors du même anniversiare en 2006, a présidé et dirigé pour la dernière fois la commémoration de la Journée nationale de la rébellion ».

« À Raúl, Ramiro et à tous les assaillants qui sont là avec nous: merci pour la confiance, l’exemple, l’héritage. » L’Histoire quel poids énorme l’histoire a dans nos vies! Il est juste de le dire ici, où elle a commencé à s’exprimer en tant que nation il y a près de 151 ans. »

Díaz-Canel a mentionné des endroits essentiels dans l’histoire de la province orientale, tels que La Demajagua, Yara, Manzanillo, Jiguani, Dos Ríos, La Plata, Guisa et Bayamo.

« Qui peut traverser le Cauto, escalader les collines de la Sierra Maestra ou se mouiller sur la plage de Las Coloradas sans frémir de respect et éprouver le culte de l’héroïsme? »

« Ce n’est donc pas un hasard si, à Granma, se trouve la deuxième caserne attaquée ce matin de Santa Ana, Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, qui, aujourd’hui, converti en parc du musée, porte le nom honorable de Ñico López, un des Chefs d’action dans cette ville; Le grand ami de Raúl, dans le bureau duquel la photo du garçon aux grandes lunettes noires occupe une place d’honneur. «

Dans son allusion à la riche histoire de Gran Canaria, le président cubain a déclaré que cette province avait reçu le nom du navire qui avait amené 82 expéditionnaires sur le territoire cubain pour poursuivre les luttes.

« C’est aussi le berceau de notre nationalité, de notre hymne, de la révolution que Céspedes a commencée et que l’armée rebelle l’a amenée à nos jours, avec Fidel devant nous. »

Il a rappelé Ñico López, tué dans les heures qui ont suivi le débarquement de Granma et qui n’a pas failli » une minute de l’œuvre révolutionnaire à laquelle il s’est donné avec une telle passion et une telle foi dans le triomphe ».

«Fidel, Raúl, Almeida, Ramiro et tous ces hommes et femmes qui ont fait passer la nation avant tout, qui ont conçu le pays comme une famille, étaient des frères. C’est d’eux que nous venons et il est très important que notre hommage annuel ne se borne pas à un meeting, à quelques vers où à quelques propos.

Le chef de l’Etat a condamné ce qui minimise l’importance de l’hommage rendu à ceux qui ont offert leur sang « ne restez pas enfermé dans un acte, dans certains vers ou quelques mots d’éphéméride ».

Il a dit que la révolution devait maintenant lutter pour la défense et l’économie , « que nous brisons le plan de l’ennemi pour nous détruire et nous étouffer » .

« En même temps, il nous faut renforcer la spiritualité, l’éducation civique, la décence, la solidarité, la discipline sociale et le sens du service public dans notre peuple. »

Díaz-Canel a évoqué l’unité qui avait conduit cinq ans, cinq mois et cinq jours après les assauts contre les casernes de Santiago de Cuba et de Bayamo, niant le prétendu échec de ’53, la victoire de ’59.

« Le revers était devenu la victoire. »

«L’explication du miracle selon lequel un groupe d’hommes a fini par vaincre l’une des meilleures armées armées du continent ne se trouve que dans les valeurs humaines les plus remarquables de la génération du centenaire: le sens de la justice, la loyauté à une cause, le respect de la parole donnée, la confiance dans la victoire, la foi inébranlable dans le peuple et l’unité en tant que principe ”.

À un moment où il est essentiel de penser en tant que pays, « nous pensons à la force physique absolue qui existe dans un faisceau de tiges, qui isolées pourraient facilement se briser », a déclaré le Président.

« Nous devons nous penser comme un pays car personne ne va penser pour nous, et le géant aux bottes à sept jambes qui traverse le ciel engloutissant des mondes, a depuis longtemps cessé d’être une métaphore visionnaire de Marti il est devenu une certitude cruelle de ce que nous sommes. » attendez. «

Díaz-Canel a déclaré par naïveté ou ignorance, le plan de réappropriation de Notre Amérique entrepris par l’empire ne peut être sous-estimé « avec le drapeau de la doctrine Monroe sur le mât de son bateau pirate ».

Le Venezuela, a-t-il rappelé, est « encerclé, volé et littéralement agressé avec l’approbation ou le silence complice d’autres nations puissantes et, pire encore, avec la collaboration honteuse des gouvernements latino-américains ».

En ce sens, il a critiqué le mépris de la légalité internationale avec lequel l’administration américaine actuelle menace tout le monde.

«Quel est le crime pour lequel nous sommes punis? Nos parents ont eu l’audace de mettre fin aux abus et de récupérer ce qui avait été pris de la nation encore et encore au fil des siècles », a déclaré le président, rappelant l’approbation de la Constitution avancée de 1940 et l’approche adoptée. d’une réforme agraire qui n’est arrivée qu’en mai 1959.

«Jusque-là, notre pays était le fief des entreprises américaines condamnées par des hommes politiques corrompus et placées sous la protection des forces militaires sous le commandement du dictateur Fulgencio Batista, qui possédait en 1958 différents degrés de propriété sur neuf sucreries, une banque, trois compagnies aériennes , plusieurs stations de radio, une station de télévision, des journaux, des magazines, une fabrique de matériaux de construction, une compagnie de navigation, un centre touristique, divers biens immobiliers urbains et ruraux, comme indiqué dans le livre Les propriétaires de Cuba de 1958 ».

Il a ajouté qu’un peu plus de 500 personnes étaient propriétaires du pays et que leur famille avait fui devant le triomphe de la Révolution, abandonnant leurs propriétés mal détenues. « Ce sont les propriétés de ces fraudeurs qui ont été confisquées par la Révolution », a-t-il déclaré.

«Une autre histoire est celle des nationalisations, une loi selon laquelle la légalité internationale reconnaît toutes les nations souveraines en termes de bien public. Il s’appuie également sur une loi qui soutient la Constitution de ’40 et prévoit une indemnisation. »

Il a rappelé que Cuba avait négocié ces indemnités avec d’autres gouvernements – comme les nationalisations sont négociées – sauf avec celui des États-Unis, qui avaient refusé de le faire, « persuadés qu’ils pourraient tout récupérer en peu de temps par la force ».

«La loi sur la réforme agraire a été la première grande nationalisation et le plus grand acte de justice sociale réclamé par le peuple. C’était également le point de rupture, le passage du Rubicon, comme l’a dit le général de l’armée Raúl Castro Ruz.

« Ceux qui se croyaient propriétaires de Cuba, ont refusé de le perdre, ont depuis lors déchaîné cette guerre non déclarée qui dure depuis un moment, mais n’a pas de fin. »

« Non, messieurs impérialistes, nous ne vous comprenons pas »

Díaz-Canel a souligné que la loi Helms-Burton avait été créée pour confondre l’opinion publique et donner à cette confrontation une légalité qu’elle n’avait pas, une légalité juridique où se mêlent les soucis impériaux de domination sur le destin de Cuba.

« C’est de cette espèce immorale et antipatriotique qui a saccagé le pays, que viennent ceux qui actuellement réclament des biens qui, il y a 60 ans, sont finalement passés aux mains de la population », a-t-il déclaré.

Il les a avertis que les Cubains n’hésiteraient pas à se défendre contre ceux qui tentaient de leur enlever les terres que leur avait données la Révolution.

« Non, nous ne nous entendons pas avec ceux qui ont l’intention de rendre à Cuba l’état de choses qui avait conduit en 1953 les meilleurs jeunes Cubains à attaquer deux casernes militaires avec plus de moralité que d’armes. »

Tandis que des milliers de personnes se rassemblaient sur la place historique des Bahamas, le président cubain a déclaré que dans la seule année dernière, de mars 2018 à avril 2019, le blocus a causé des pertes de quatre milliards 343 millions de dollars .

Je précise que cette donnée ne reflète pas les affectations causées par les dernières mesures de l’administration étasunienne actuelle qui limitent les autorisations de voyages, interdisent l’accostage de bateaux de croisières et qui renforcent les restrictions financières ayant pour cible le tourisme et les activités associées dont bénéficie le secteur non-étatique de l’économie.

Après six décennies de harcèlement contre la moindre transaction cubaine, les pertes accumulées atteignent maintenant 922 milliards 630 millions de dollars, compte tenue de la dépréciation des billets verts face à l’or.

Aujourd’hui, je dénonce, devant le peuple de Cuba et le monde, le fait que l’administration des États-Unis a commencé à agir avec plus d’agressivité pour empêcher l’arrivée de combustibles à Cuba.

Au moyen d’actions extra-territoriales cruelles de blocus, elle tente aujourd’hui d’empêcher par tous les moyens l’arrivée aux ports cubains de tankers, en menaçant brutalement les compagnies maritimes, les gouvernements des pays où sont enregistrés les navires et les compagnies d’assurance.

Le plan génocidaire vise à léser davantage la qualité de vie de la population, son progrès et même ses espoirs, dans le but de blesser les familles cubaines dans leur vie quotidienne et leurs besoins essentiels et parallèlement accuser le gouvernement cubain d’inefficacité. Ils cherchent une révolte sociale.»

Alors que « l’étranglement se referme de plus en plus sur notre pays », il a mentionné le Venezuela, le Nicaragua et toute autre nation qui refuse d’accepter le plan impérial pour son destin.

« Aujourd’hui, je dénonce au peuple cubain et au monde que l’administration des Etats-Unis a commencé à agir de manière plus agressive pour empêcher l’arrivée de carburant à Cuba », at-il déclaré.

«Ignorants de l’histoire et des principes de la politique étrangère de la révolution cubaine, ils nous proposent de négocier une possible réconciliation en échange de l’abandon de la voie choisie et défendue par notre peuple; Ils suggèrent de trahir des amis et de jeter 60 ans de dignité à la poubelle . ”

« Non, messieurs impérialistes, nous ne nous comprenons pas », a déclaré le président, qui a déclaré que Cuba connaissait les distances éthiques et politiques entre cette administration américaine et les citoyens les plus nobles de ce pays.

Il a ajouté que l’île n’avait pas renoncé à sa volonté déclarée de nouer des relations civilisées avec les États-Unis, « mais que celles-ci doivent être fondées sur le respect mutuel de nos profondes différences ».

« Toute proposition qui déroge au respect des pairs ne nous intéresse pas », a déclaré le chef de l’Etat. Et il a souligné que le peuple américain est invité en permanence à Cuba pour se renseigner sur la réalité de ce pays qui se voit refuser cette visite.

» Ces messages de Cuba aux principes politiques invariables, nous vous emmènerons au Forum de Sao Paulo réuni à Caracas cette semaine pour renforcer l’intégration des forces de gauche et leur mobilisation contre l’offensive impériale qui a proposé de nous briser, de nous diviser, de nous confronter » .

Évitez d’être maltraité, sali et négligez ce qu’il en coûte cher d’acquérir

À un autre moment de son discours, le président des Conseils d’État et des ministres a déclaré que pour ses résultats économiques et sociaux importants, Granma méritait d’avoir été choisi le 26 juillet .