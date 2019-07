radio Cuba: La droite et les États-Unis conspirent déjà en cherchant le renversement de López Obrador

Mexico City, 26 juillet (RHC) Les opposants de droite au gouvernement du président mexicain, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), appliqueront un plan en plusieurs étapes pour renverser le président de gauche, qui après des décennies de lutte a remporté les élections de 2018.

Une enquête menée par le producteur de documentaire Canal 6 de Julio, qui portait sur le scrutin de 1988, a révélé que, selon de nombreuses allégations, la présidence aurait été volée à Cuauhtémoc Cárdenas au moyen d’une fraude électorale. Un coup d’Etat en douceur », souligne Telesur.

Canal 6 de Julio a identifié la présence de groupes de réflexion (instituts de recherche ou centres de pensée) «liés à des sociétés très puissantes» aux États-Unis (États-Unis) «qui ont notamment soutenu l’opposition. Vénézuélien, dans sa partie la plus radicale, la plus violente, sont désormais présentes au Mexique. »

Ces centres « parrainent des campagnes qui adoptent un discours qui n’est pas tant de critique, mais de déstabilisation », a déclaré le producteur.

Le directeur de Channel 6 de Julio, Carlos Mendoza Aupetit, a déclaré à RT que, par exemple, le président López Obrador était qualifié de « dictateur dès le deuxième mois de son élection alors qu’il n’existe aucun élément sérieux pour affirmer de telles choses ».

«Il existe une série de coïncidences et d’actions qui pourraient parfaitement correspondre à cette méthode, qui a été appliquée à maintes reprises en Amérique du Sud avec des succès difvers», a ajouté Mendoza Aupetit.

Il a expliqué qu’il existe « des campagnes et des messages dans les médias et les réseaux sociaux, l’organisation de groupes d’opposition et la promotion de manifestations contre le président, ainsi que la propagation de fausses nouvelles, qui atteignent chaque personne quotidiennement par différents moyens « .

Avec cela, on chercherait à « délégitimer et affaiblir » le gouvernement actuel « , dans une action similaire à celle de la dernière décennie dans d’autres pays latins.

(Telesur)