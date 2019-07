Canada : «L’AVENIR, C’EST LE SOCIALISME»: DÉBUT DU DÉBAT SUR LE PROGRAMME MODIFIÉ DU PARTI COMMUNISTE

nos camarades du parti communiste du canada sont en train de préparer leur congrès et nous envoient ce texte en anglais que j’ai traduis rapidement, il témoigne une fois encore de la convergence des préoccupations des partis communistes et de la nécessité de confronter nos expériences et nos perspectives (traduction et note de danielle Bleitrach pour histoire et société)

Par Liz Rowley

Un débat transnational sur la voie qui mène au socialisme au Canada s’ouvre cet hiver alors que le Parti communiste commence les préparatifs de son 39e congrès et de son 98e anniversaire en mai 2019.

Le congrès de 2016 a chargé le nouveau Comité central de procéder à un examen et à une mise à jour du programme du parti, L’avenir du Canada est le socialisme, publié en 2001.

La Commission de programme a été créée par le Comité central et travaille depuis avril sur de nombreux amendements qui iront aux clubs et aux membres du parti pendant 4 mois de discussion et de débat avant le vote au congrès.

Les amendements préparés par la Commission du programme portent sur six domaines principaux: l’environnement, la question nationale, les femmes et le genre, le populisme et le fascisme, la classe ouvrière et la démocratie sociale et l’impact de la crise capitaliste de 2008.

L’ENVIRONNEMENT ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les sections traitant de l’environnement mettent l’accent sur la contradiction fondamentale entre le mode de production capitaliste et l’environnement mondial, citant l’arrivée de l’Anthropocène – la sixième vague majeure de l’histoire de l’extinction et de la perte de diversité biologique de la planète, qui est directement liée à l’environnement. l’impact des activités économiques humaines, en particulier le changement climatique et le réchauffement de la planète causés par les émissions de carbone.

Le soutien continu du Canada aux sociétés pétrolières produisant et exportant du pétrole lourd à partir des sables bitumineux de l’Alberta fait des sables bitumineux le principal contributeur aux émissions de carbone et aux changements climatiques en Amérique du Nord.

Le Parti communiste appelle à la fermeture immédiate des sables bitumineux et à la propriété publique de l’énergie et des ressources naturelles du Canada, y compris des sources d’énergie renouvelables telles que le solaire, l’éolien, le thermique, les marées et d’autres sources en développement. Le parti demande également des garanties d’emploi équivalant à des salaires équivalents, voire meilleurs, aux travailleurs déplacés des sables bitumineux dans les industries des énergies renouvelables et dans d’autres secteurs de l’économie.

Mais le capitalisme, de par sa nature même, est incapable de résoudre la crise environnementale dans la mesure où sa tendance intrinsèque au profit tend à accélérer l’expansion et l’intensification de l’extraction des ressources. Il faudra une action urgente et massive des peuples du monde entier pour empêcher cette catastrophe imminente.

La protection de l’environnement est dans l’intérêt à long terme d’un emploi durable, exigeant l’unité des peuples autochtones, des environnementalistes, des communautés et des travailleurs contre leur ennemi commun, le capitalisme monopoliste.

Le programme examine le rôle des pays socialistes, notamment les erreurs commises au XXe siècle et les avancées majeures réalisées aujourd’hui par les gouvernements cubain et chinois pour restaurer et protéger l’environnement et enrayer le changement climatique.

Les manifestants inoccupés défilent vers la colline du Parlement. (2012) [Postmedia / Julie Oliver]

LA QUESTION NATIONALE

Les modifications apportées au chapitre 4 sur la question nationale sont également importantes. Le programme de 2001 affirmait que le Canada était un pays multinational, comprenant le Canada anglais, le Québec, l’Acadie et divers pays autochtones du pays.

De nouveaux amendements développent cette thèse, en accordant une attention particulière aux nations et peuples autochtones dont le développement en tant que nations a été violemment interrompu par la colonisation et l’asservissement de l’Europe, qui comprenait des politiques étatiques de génocide physique et culturel, d’assimilation forcée et d’élimination de la terre et de droits inhérents, s’étendant sur plusieurs générations. jusqu’à présent.

Les revendications autochtones pour l’autonomie gouvernementale ont cédé le pas aux revendications nationales en faveur de l’autodétermination, revendications que le Parti communiste reconnaît comme justes et dont l’accomplissement aurait dû être fait depuis longtemps. Cela comprend le règlement juste et rapide des revendications territoriales des peuples autochtones et des relations de nation à nation avec le gouvernement du Canada. Le Parti communiste exige également un traitement préférentiel pour les peuples et les nations autochtones, avec un financement gouvernemental pour permettre aux nations autochtones d’élever le niveau de vie, de créer des emplois, d’améliorer considérablement l’éducation, les soins de santé, le logement et les services destinés aux peuples autochtones et aux jeunes vivant dans et hors des réserves.

Les amendements au programme élaborent la proposition de longue date du parti de créer une nouvelle constitution qui reconnaîtrait le caractère multinational du Canada et garantisse le droit de chaque nation à l’autodétermination, y compris le droit à la sécession. L’autodétermination peut être exprimée de n’importe quelle manière. une des trois manières suivantes: sécession (séparation), autonomie gouvernementale ou autonomie. Le Parti communiste affirme que les nations du Canada ont le droit d’opter pour l’une ou l’autre de ces trois options sans ingérence de la part de l’État canadien.

Le Parti communiste affirme également que l’actuelle Constitution canadienne, qui nie l’existence de nations au Canada autres que la majorité anglophone prédominante, est une recette pour la poursuite de l’oppression et de la division nationales qui ne disparaîtront pas et pourraient conduire à une guerre civile, comme cela a déjà été le cas. d’Irlande du Nord et à une occupation militaire comme en Catalogne (Espagne), entre autres exemples. L’adoption de la Loi sur la clarté au Parlement du Canada, avec l’appui de tous les partis (à l’exception du Bloc québécois), a donné au gouvernement fédéral le pouvoir légal d’utiliser la force militaire pour empêcher le Québec d’exercer son droit national à l’autodétermination, notamment: le droit de faire sécession. C’est un développement très dangereux.

Alors que le Parti communiste ne préconise pas la sécession comme solution au statut inégal du Canada – créé au poing d’une arme à feu -, il reconnaît le droit de faire sécession et plaide en faveur d’un nouveau statut égal et volontaire – un partenariat authentique en d’autres termes, les termes suivants: qui seraient élaborés par une assemblée constituante composée de représentants des nations et des peuples du Canada et inscrits dans une nouvelle constitution démocratique du Canada. Cette Constitution garantirait le droit des nations à la sécession à tout moment, pas seulement au début. À l’instar d’un mariage, l’option du divorce est toujours présente et constitue un outil essentiel dans la lutte en cours pour une union égale, volontaire et dynamique.

Ce nouveau partenariat inclut la nation acadienne située au Nouveau-Brunswick, dont les droits linguistiques limités sont déjà attaqués par des forces réactionnaires.

Les amendements au programme précisent également les droits des minorités nationales en matière d’éducation, de culture et de services gouvernementaux en français, en anglais ou dans les langues autochtones, dans les cas où le nombre le justifie.

Les amendements précisent également le droit des immigrées à bénéficier d’un soutien public en faveur de leurs langues et de leur culture maternelles, grâce aux programmes parascolaires et aux soutiens culturels et communautaires. De plus, le Parti communiste se bat pour étendre les droits du travail et les droits démocratiques et les services disponibles aux citoyens canadiens, aux immigrants, aux réfugiés et aux résidents.

Reliant la question nationale à la question de classe, le programme déclare: «Le Parti communiste du Canada est pour la libération des peuples autochtones et des autres nations opprimées de ce pays et pour l’unité de la classe ouvrière de toutes les nations et de tous les peuples démocratie authentique, l’égalité, la survie de l’environnement et le socialisme. »

FEMMES ET GENRE

Les amendements concernant les femmes et le genre commencent par la mise à jour du langage et font référence aux luttes en cours des femmes, lesbiennes, gays, bisexuels, trans, intersex, asexuées, queer et bi-spirituelles (LGBTiQ2S +) pour l’égalité des droits et pour la pleine égalité dans le contexte du néolibéralisme et de l’austérité, et l’ascendant de la réaction et de la droite alternative. Les attaques contre les droits à l’égalité sont souvent cachées dans les attaques contre l’orientation sexuelle et l’identité et l’expression de genre, et constituent une entrée dans les nouvelles communautés d’immigrants où l’anglais et le français ne sont souvent pas bien compris, pour les ultra-droits. Les attaques et les distorsions délibérées concernant les programmes d’éducation sexuelle dans les écoles à travers le pays illustrent la manière dont l’extrême droite et la droite religieuse tentent de terroriser les communautés d’immigrés et de les pousser vers la droite.

Les amendements font référence à la composition changeante du mouvement ouvrier organisé, dans lequel les femmes constituent maintenant la majorité des membres, la plupart dans le secteur public. Ce changement a entraîné une nouvelle dynamique et une résurgence de la lutte des classes.

La plus grande proportion de femmes au Canada qui font maintenant partie de la population active, y compris une proportion importante d’emplois précaires faiblement rémunérés. Beaucoup de ces femmes sont racialisées, immigrantes et indigènes. Un certain nombre d’entre elles sont actives dans les luttes pour augmenter le salaire minimum à travers le Canada.

Le programme note que l’absence d’une coalition pancanadienne de groupes de femmes revendiquant l’égalité, telle que l’a été le Comité d’action nationale sur le statut de la femme dans les années 1980 et 90, continue de freiner la lutte pour l’égalité des femmes et pour l’unité des femmes. les mouvements syndicaux et démocratiques luttant pour le progrès social et économique. Cette lutte se poursuit dans des conditions de plus en plus pénibles pour les femmes, situation entretenue par les gouvernements et les entreprises de droite.

POPULISME ET FASCISME

Les amendements sur le populisme et le fascisme sont principalement des ajouts au programme, reflétant les conditions changeantes de la lutte au cours des vingt dernières années. Les ajouts décrivent le fascisme et le populisme avec des références au discours de Georgi Dmitrov au VIIe Congrès de l’Internationale Communiste.

Les ajouts soulignent que la montée du fascisme est un indicateur de l’approfondissement de la crise systémique du capitalisme. L’ascendance du fascisme n’est pas une transition normale d’un gouvernement à un autre, mais une rupture claire entre les formes de gouvernement capitaliste: d’une démocratie bourgeoise à une dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins et les plus impérialistes du capital financier.

Comme le disait Dmitrov, le fascisme a pour objectif d’écraser le mouvement de la classe ouvrière et la résistance populaire au régime capitaliste et à l’exploitation capitaliste débridée. Le fascisme est un chauvinisme débridé et une guerre prédatrice. Le fascisme est une réaction enragée et une contre-révolution. C’est l’ennemi le plus vicieux de la classe ouvrière et de tous les travailleurs.

Le Programme note que dans de nombreux pays, y compris les États-Unis et le Canada, le populisme de droite est utilisé pour détourner les sentiments anticapitalistes grandissants de ceux qui sont victimes de l’austérité et de la mondialisation capitaliste, ainsi que de la cupidité sans pareil des banques et des entreprises. Comme le fascisme, le populisme de droite tire profit de la colère, des griefs et de l’indignation du peuple, utilisant la démagogie pour dénoncer les «élites», les «intérêts particuliers» et la «corruption» pour exiger un changement fondamental.

Comme le fascisme, le populisme de droite joue sur la division et enflamme les préjugés, en particulier contre les immigrés et les peuples racialisés. Il prospère sur la xénophobie, l’islamophobie, le racisme, la misogynie, l’homophobie et la transphobie. Ses dirigeants se présentent comme les champions du peuple, déniant leurs allégeances politiques aux éléments les plus réactionnaires du capital financier qui exposeraient leur essence anti-classe ouvrière et anti-démocratique.

Les modifications apportées au programme soulignent que le populisme de droite ne conduit pas toujours au fascisme, comme le montre l’histoire canadienne, mais qu’il peut ouvrir la porte à des mouvements et à une idéologie fascistes, comme nous le voyons aujourd’hui au Canada. La conclusion clé est qu’une lutte de masse pour vaincre les idées populistes et fascistes de droite quand elles germent est la clé pour vaincre le fascisme. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une lutte étroite ou sectaire, mais d’une lutte de masse impliquant de larges mouvements syndicaux et démocratiques, et non d’une lutte qui attend que le fascisme se soit établi et ait complètement dissous les droits du travail, la démocratie et les droits civils.

Bernie Sanders, sénatrice américaine et autoproclamée «socialiste démocratique», prononce un discours à l’Université de Toronto. (2017) [Presse canadienne]

DEMOCRATIE SOCIALE

Les amendements à cette section tiennent compte de l’exposition de la social-démocratie de droite au cours des deux dernières décennies en tant qu’agent « humanisant » du capitalisme. A la place, la social-démocratie de gauche ou «socialisme démocratique» a émergé – alors que les sociaux-démocrates de droite préfèrent aujourd’hui éviter complètement le mot «socialisme».

Les amendements du programme identifient les similitudes entre les partis sociaux-démocrates de gauche et de droite dans le monde, tout en reconnaissant que de nombreux militants sont attirés par le «socialisme démocratique». Les démocraties tant de gauche que de droite sont construites sur une théorie qui rejette le socialisme scientifique et constitue une impasse dans le mouvement de la classe ouvrière: cette idéologie n’est pas fondé sur la classe, anticapitaliste ou révolutionnaire. Le «socialisme démocratique» définit le mouvement communiste comme non démocratique. Il rejette la nécessité d’un parti politique révolutionnaire de la classe ouvrière et nie les réalisations historiques de la classe ouvrière sous le socialisme; son contenu essentiel est la collaboration de classe et l’anticommunisme.

Le programme relie la social-démocratie de droite au réformisme social et à la collaboration de classe au sein du mouvement syndical. Les amendements incluent une exigence selon laquelle «des politiques de lutte des enfants et un programme qui s’étend pour représenter les couches les plus larges et les couches de la population canadienne sont nécessaires pour reconstituer les rangs des travailleurs et gagner le soutien populaire nécessaire pour devenir le catalyseur les gens dans leur ensemble dans un mouvement politique de gauche. La transition vers la lutte de classe Le syndicalisme et la formation de coalitions sont nécessaires à la lutte contre la collaboration et à la lutte pour la démocratie et l’unité de classe. ”

IMPACT DE LA CRISE STRUCTURELLE DE 2008

Les amendements apportés ici constituent également de nouveaux ajouts au programme, détaillant les causes de la « crise économique » de 2008 – la crise capitaliste la plus importante et la plus grave depuis la Grande Dépression. Conséquence du néolibéralisme et de la cupidité illimitée des entreprises, les coûts de la crise ont été supportés par des millions de travailleurs victimes de compressions salariales et de mesures d’austérité, tandis que les trésors publics ont renfloué les banques et les entreprises. La poursuite et l’accélération des mêmes politiques néolibérales au cours des années écoulées ont également permis au monde de se rapprocher de la prochaine crise et de la prochaine crise qui, selon les prévisions, sera pire que celle de 2008.

Cette section du programme comprend également de nouvelles sections sur le déclin économique de l’impérialisme américain et la montée de la Chine en tant que puissance économique mondiale. La politique étrangère de plus en plus agressive de l’impérialisme américain et sa volonté de guerre et de changement de régime contre la Chine, la Russie, Cuba, la République populaire démocratique de Corée, le Venezuela, l’Iran, la Syrie et tous ceux qui ne se plient pas au diktat américain menacent de la guerre mondiale et de la catastrophe mondiale. Le Parti communiste appelle à une lutte de masse contre la guerre, la réaction et le fascisme, une question urgente pour les travailleurs et travailleuses du monde entier.

Ce sont les principaux sujets de discussion qui engageront les membres et amis du Parti communiste au cours des prochains mois. Des discussions et des débats auront lieu dans tous les clubs et lors de rassemblements publics dans des villes du pays. Il y aura un bulletin de discussion écrit sur le programme, auquel tous les membres et amis seront invités à contribuer, et qui sera distribué à travers le Canada. Les membres, les clubs et les comités élus peuvent également soumettre des amendements pour discussion.

Beaucoup de choses ont changé en presque vingt ans. Mais certaines choses ne changent pas.

La lutte pour la paix, pour la durabilité environnementale et pour le pouvoir politique de la classe ouvrière – pour le socialisme – est la constante à travers tous ces développements.

Les travailleurs du monde s’unissent!

Liz Rowley est la dirigeante du Parti communiste du Canada.