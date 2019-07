Amérique latine : Le XXVème Forum de Sao Paulo débute ce jeudi à Caracas pour le respect des peuples souverains

Le XXVème Forum de Sao Paulo débute ce jeudi à Caracas pour le respect des peuples souverains

Caracas, 25 juillet AVN

Lors du XXVème Forum de Sao Paulo qui se tiendra à Caracas, à partir du 25 juillet prochain, les dirigeants et militants politiques et sociaux des mouvements et partis de gauche d’Amérique latine, d’Amérique du Nord, d’Asie, d’Afrique et d’Europe s’uniront pour exiger le respect de la souveraineté des peuples et des droits humains face aux attaques de l’empire américain.

Dans une interview accordée à Venezolana de Televisión, Tania Díaz, une législatrice, a déclaré que 459 dirigeants de mouvements et partis de gauche d’Amérique latine, d’Amérique du Nord, d’Asie, d’Afrique et d’Europe participeront au forum, qui se tiendra jusqu’au 28 juillet.

Il est très important que le forum de cette année se tienne à Caracas, étant donné que l’objectif du socialisme dans toutes ses expressions et sa réponse aux manœuvres de domination hégémonique seront des éléments de débat au milieu des conditions d’agression contre le pays qui seront à nouveau une plate-forme pour la défense de l’autodétermination et la paix, a souligné Adán Chávez, vice-président aux affaires internationales du Parti socialiste uni du Venezuela (Psuv) et ambassadeur du Venezuela à Cuba, également interviewé par Venezolana de Tele

Pour sa part, le membre du Secrétariat du Comité central du Parti communiste cubain (CC-PCC) Víctor Gaute, dans des déclarations à Prensa Latina à son arrivée au Venezuela pour participer à la réunion, a déclaré que sa nation ratifiera son soutien au Venezuela dans sa lutte contre les agressions de l’empire, ainsi que son soutien à la demande pour la cessation des interférences américaines.

Il a également souligné que l’événement sera consacré au 236e anniversaire de la naissance du Libérateur Simón Bolívar, au 66e anniversaire des agressions à Cuba dans les casernes de Moncada et Carlos Manuel de Céspedes et au 65e anniversaire du dirigeant de la révolution bolivarienne, Hugo Chávez.

Gaute a estimé qu’après la clôture de ce Forum de Sao Paulo, la gauche en sortira renforcée, comme ce fut le cas dans les années 1990 lorsque le leader brésilien Luis Inácio Lula da Silva et le commandant cubain Fidel Castro ont conçu cette initiative.

« Ce XXVème Forum de Sao Paulo servira aussi à concrétiser l’unité de l’Amérique latine et des Caraïbes « , a-t-il dit.

Depuis sa création, le forum, issu de la Rencontre des partis politiques et des organisations de gauche d’Amérique latine et des Caraïbes de 1990, a été le cadre de convergence, de débat et d’action commune, selon Prensa Latina.

