Personne n’a oublié cette tragédie. L’un des édifices religieux les plus anciens au monde, la cathédrale Notre-Dame de Paris, est parti en fumée. Et les images de l’incendie ont fait le tour du monde.

Les cendres avaient à peine refroidi que les plus grandes fortunes de France se précipitaient pour participer à sa reconstruction. François-Henri Pinault, qui détient Gucci, s’engage à hauteur de 100 millions d’euros. Pour ne pas être en reste, la famille Arnault chez Louis Vuitton lâche 200 millions. En seulement trois jours, les milliardaires français avaient généreusement réuni presque 600 millions d’euros.

Certains d’entre nous ont osé s’insurger contre cette débauche de piété ostensible, mais nous avons bien conscience de n’être que des grincheux professionnels.

Silence radio

Les quelque 3 600 SDF de Paris se sont demandé comment autant d’euros pouvaient être débloqués pour refaire la toiture de Notre-Dame alors qu’il n’y a jamais un centime pour leur donner un toit. Mais les pauvres n’ont pas la moindre idée du sublime.

Croulant sous les dons, le président français Emmanuel Macron promet alors de reconstruire ce chef-d’œuvre de l’art gothique en moins de cinq ans.

Les semaines passent et Notre-Dame n’entend plus parler des milliardaires. Les promesses de la mi-avril avaient déjà été oubliées à la mi-juin. Le chargé de communication de Notre-Dame, André Finot, a déclaré aux journalistes :

Les plus gros donateurs n’ont rien donné. Pas un centime.

“En revanche des dons bien plus modestes ont été envoyés par des gens bien moins fortunés.”

Les agences de presse s’emparent du sujet, et deux des plus riches donateurs, les familles Arnault et Pinault, finissent par lâcher 10 millions d’euros chacun. Puis silence radio. J’ai beau

