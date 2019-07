Johnson est capable de ruiner la Grande-Bretagne

Boris Johnson est devenu Premier ministre de la Grande-Bretagne à l’un des moments les plus dramatiques de son histoire. L’enjeu n’est pas seulement le retrait du pays de l’Union européenne, mais également l’unité du Royaume-Uni. Malgré la réputation créée par les médias Johnson, il n’est pas du tout un clown – nous avons affaire à l’un des hommes politiques les plus talentueux de toute l’histoire britannique de l’après-guerre.

Le Parti conservateur aurait dû élire Boris Johnson à la tête de ce parti. Mercredi, il deviendra le 77ème Premier ministre de Grande-Bretagne (plus de 300 ans d’existence de ce poste). En fait, Johnson était censé diriger le gouvernement britannique il y a trois ans, juste après que les citoyens aient voté de manière inattendue pour le Brexit.

Parce que c’était Johnson, qui était alors maire de Londres pour la huitième année, il était le seul politicien politique de premier plan (non seulement du Parti conservateur, mais en général) à avoir fait campagne pour le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ensuite, Johnson n’a pas réussi, ou plutôt, il a correctement évalué l’alignement des forces dans la direction du parti et n’a pas proposé sa candidature. Theresa May l’a nommé ministre des Affaires étrangères chargé de négocier les conditions de sortie avec Bruxelles.

Mais deux ans plus tard, alors qu’il ne restait que quelques mois avant l’expiration des négociations avec l’UE, Johnson a démissionné en signe de désaccord avec May. Il l’a accusée d’avoir oeuvré de telle sorte que, grâce à une telle politique, la Grande-Bretagne obtiendrait un accord rendant le pays dépendant de l’UE. En conséquence, aucun accord n’a été signé et le Royaume-Uni ne s’est pas retiré de l’Union européenne en mars de cette année, et le délai a été prolongé jusqu’à la fin octobre. La politique May a échoué, il n’ya pratiquement aucune chance de négocier avec Bruxelles. Et dans ces conditions, Boris Johnson, insistant pour cesser d’accepter à tout prix, reçoit la plus haute autorité.

Sera-t-il capable de retirer le Royaume-Uni de l’Union européenne dans trois mois?

Il n’y a pas de réponse exacte à cette question. Bien que maintenant, Johnson se déclare prêt à quitter l’UE sans aucun accord. Mais la sortie sans accord touchera beaucoup plus le Royaume-Uni que l’UE. Par conséquent, cela ressemble beaucoup à une manoeuvre de la part de Johnson essayant simplement de le faire craindre l’Union européenne. C’est faire croire à l’Europe qu’il est prêt à tout et l’obliger à faire des concessions.

La question fondamentale est maintenant l’une d’entre elles: le statut de la frontière entre l’Irlande du Nord britannique et la République d’Irlande. L’Union européenne ne veut pas rétablir la frontière – la douane et le passeport – entre les deux parties de la péninsule. Il est supposé laisser l’Irlande du Nord dans la sphère des actions des douanes et autres lois de l’Union européenne. Mais Londres ne peut pas accepter, car dans ce cas, l’UE forcera la frontière entre ses deux parties, c’est-à-dire que Londres devra aller jusqu’à l’abandon de l’Irlande du Nord.

Au cours des négociations, il n’a été possible que d’accepter le report du règlement de la question de l’Irlande du Nord qu’à plus tard – nous signerons l’accord et, dans un an, nous déciderons de la façon dont deux Irlande continueront à vivre. Mais pendant ce temps, les lois de l’UE seront valables en Irlande du Nord. Et étant donné que l’accord existe entre Londres et Bruxelles, la possibilité de résoudre la question irlandaise peut continuer à être différée, il est clair que, même après avoir quitté l’UE, le Royaume-Uni alors restera durant ce temps sous la garde de l’Union européenne.

C’est exactement ce que les supporters du Brexit n’aiment pas. Ils prétendent raisonnablement que le pays ne quittera formellement que l’Union européenne, car l’espace économique unique continuera de fonctionner sur son territoire après le Brexit (jusqu’à ce que le problème irlandais soit résolu). C’est-à-dire que Londres perdra son statut de membre et son droit de vote dans l’Union européenne, mais sera obligée de respecter ses lois. Ou perdre l’Irlande du Nord. Pour quoi est-ce que dans ces conditions on s’est battu?

Boris Johnson ne pourra pas obtenir de concessions de la part de l’Union européenne sur la question irlandaise – c’est absolument crucial pour Bruxelles. Pourquoi faire des concessions si tous les atouts sont entre les mains de l’Union européenne? Il ne veut pas que la Grande-Bretagne s’en aille, alors il la tient par le talon d’Achille, réalisant que personne dans l’élite anglaise ne peut accepter la séparation effective de l’Irlande du Nord du royaume. Pour les trois mois qui restent jusqu’au 31 octobre, Johnson ne recevra rien de Bruxelles. Qu’attend-il alors?

Formellement, Johnson a trois options: il peut quitter l’UE le 31 octobre sans un accord, et se mettre d’accord sur un nouveau report (à Bruxelles, ils sont prêts) ou signer un accord qui ne profite pas à la Grande-Bretagne. La troisième option est pratiquement exclue – Johnson perdra la face, puis la position. La deuxième option est la plus probable, car elle fera perdre du temps, mais elle entraînera un affaiblissement de la position de Johnson dans le parti.

Et la première option, la plus difficile, fera de Johnson un héros de l’anglais de base qui sur le moment criera: bravo, il tient parole, il réalise la volonté du peuple. Le seul problème est que le parlement est contre une telle sortie. La plupart d’entre eux ne soutiendront pas la sortie sans accord. Et si Johnson ne reçoit pas le soutien du parlement, il n’y aura aucun moyen d’en sortir et Johnson lui-même recevra un vote de censure.

Par conséquent, Johnson s’appuiera sur le fait de forcer le sentiment anti-européen et de nouvelles élections anticipées. C’est-à-dire qu’il organisera une combinaison de trois options: il recevra un sursis de l’UE pour la tenue de nouvelles élections législatives. S’attendant à obtenir la majorité, cependant, pas pour certains conservateurs, mais pour leur alliance avec le Brexit Party (le successeur du Royaume-Uni Independence Party, Nigel Faraj).

Lors des élections au Parlement européen de mai, le parti avait obtenu 31% des voix, devant les conservateurs et le parti travailliste. Et bien que lors des élections internes dues au système majoritaire (manque du nombre nécessaire de candidats forts dans les districts), ils ne pourront pas obtenir autant de sièges à la Chambre des communes, une augmentation générale du sentiment en faveur du retrait pourrait aider Johnson. C’est un jeu très risqué. Et parce que parmi les députés du Parti conservateur, le nombre de ceux qui s’opposent au retrait sans accord augmente et que, dans la société britannique, deux tendances s’affrontent.

D’une part, le nombre de personnes insatisfaites de l’incapacité de l’élite à réaliser la volonté du peuple et à retirer le pays de l’Union européenne augmente. D’autre part, la partie pro-européenne de la population (en particulier à Londres et en Écosse) est de plus en plus encline à la nécessité d’annuler le Brexit par la tenue d’un nouveau référendum. La situation est dans l’impasse – mais c’est seulement en la dybamitant et en faisant un pari sur la radicalisation des sentiments anti-européens, Johnson peut gagner, c’est-à-dire obtenir le retrait du pays de l’Union européenne et en préservant son pouvoir.

Bien que ses opposants et la plupart des journalistes se moquent de Johnson , il est au contraire assez cohérent: ses opinions anti-européennes sont apparues dès les années 90, alors qu’il travaillait comme journaliste (il a débuté en tant que journaliste et a donné à la presse ses 14 premières années de carrière). en 2001, il était déjà un journaliste célèbre). Donc, il n’y a aucune raison de soupçonner Johnson d’être sournois – il veut vraiment libérer la Grande-Bretagne des entraves de l’Union européenne, afin de « redonner sa splendeur ».

Ce nationalisme a des points communs avec l’anti-mondialiste Trump, qui soutient fermement celui que la presse a qualifié de contrepartie britannique. Si Johnson réussit à retirer le Royaume-Uni de l’Union européenne, il sera comparé à Churchill. Il a remporté une guerre presque perdue pour la Grande-Bretagne, bien qu’il ait été contraint de dissoudre l’empire britannique plus tard.

Cependant, même si Johnson réussit à briser la résistance de l’élite britannique (c’est-à-dire que sa partie cosmopolite est le principal adversaire du Brexit), il devra toujours conserver l’Écosse comme partie intégrante du pays: cette partie du Royaume-Uni est le prochain atout des intégrateurs européens dans le match à Londres. Le gouvernement écossais a déjà promis de commencer la procédure de sécession de l’alliance de trois cents ans avec l’Angleterre si, contrairement à la volonté du peuple écossais (et la plupart d’entre eux ont voté pour le maintien du Royaume-Uni dans l’UE), Londres romprait avec Bruxelles.

Si Boris Johnson réussit à retirer la Grande-Bretagne de l’Union européenne et à conserver l’Écosse au Royaume-Uni, illui sera éventuellement érigé une statue à Westminster, à côté du monument à Churchill. Car il deviendra alors le premier ministre britannique le plus distingué après Sir Winston.

Si Johnson échoue, il restera dans l’histoire – en tant que dernier Premier ministre du Royaume-Uni.