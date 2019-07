Aux camarades impatients et qui doutent de notre capacité, à agir…

Mes chers camarades,

je reçois des échos de mon livre, ils sont plus que positifs, la plupart des librairies des Bouches du rhône par exemple sont déjà en réassortiment et plus intéressant encore non seulement il est lu mais les camarades après lecture se le font passer et m’adressent leurs remarques. Si la tendance se confime, ce pourquoi je l’ai écrit est déjà en passe d’être gagné: un livre qui parle de NOUS et nous aide à penser non seulement le passé, ce qui n’aurait qu’un intérêt que relatif mais à envisager le monde, notre pays, notre parti tel qu’il est confronté aux défis d’aujourd’hui. Un livre qui permettrait le dialogue pour mieux agir.

C’est peu dire que certains camarades, les premiers à s’être jeté sur ce livre s’interrogent y compris sur les changements intervenus au dernier congrès et se demandent s’il y a vraiment eu changement. Souvent comme à Marseille où la situation a des allures caricaturales ils ont l’impression que non seulement rien n’a évolué mais que la tendance « liquidatrice » est plus que jamais aux manettes. Il y a de l’impatience et beaucoup de confusion, le tout nourrit une campagne de dénigrement systématique de l’actuelle direction. Des camarades viennent me voir sous prétexte de me faire dédicacer mon livre, je les entends et je vois bien à quel point la situation des municipales avec les pourparlers entre appareils déconsidérés n’aident pas à la prise de conscience, la peur du Front national et les fausses solutions pour y faire face sont un facteur de régression.

A tous je dis la même chose: les élections sont importantes, elles sont une des bases avec les luttes sociales sur laquelle, les exploités, les salariés, la jeunesse, toutes les victimes du capital tentent d’empêcher la violence de ce capital, sa soif de profit, une violence qui impose ses choix destructeurs des êtres humains et de l’environnement, mais aussi la violence grandissante des forces de répression. Mais un des problèmes des élections c’est qu’on ne refait pas le terrain mais on l’utilise. Le terrain est particulièrement pourri avec la fausse alternance entre la république en marche et le rassemblement national, l’abstention massive des couches populaires. En ce qui concerne la très belle campagne de Ian Brossat c’est ce à quoi nous nous sommes heurtés . je le dis comme je le pense, je ne crois pas que la bataille des municipales telle qu’elle est menée à Marseille permette la moindre avancée par rapport à cette situation. Cela dit il y a une autre règle d’or électorale: le meilleur moyen de perdre c’est de changer de stratégie en route, alors quelles que soient mes réticences face à cette tactique là, je dois laisser ceux qui en ont pris la responsabilité la mener.

Pourtant si vous permettez encore une remarque de « fond », ce que montre mon livre c’est que depuis pas mal d’années nous souffrons d’une absence de stratégie. Une stratégie révolutionnaire doit se penser sur 50 ans minimum autrement nous serons toujours perdants, condamnés à nous jouer à chaque élection et à nous diviser initulement sur des tactiques à la petite semaine. Il est clair que dans ce domaine par rapport aux défis de l’heure, il nous faudrait un Fidel Castro ou un Maurice Thorez. je ne suis pas sure que nous ayons l’article en magasin mais nous avons des communistes sincères, désintéressés. La campagne de Ian Brossat, l’attention nouvelle portée aux couches populaires, à la classe ouvrière, un langage nouveau fait surface, ce n’est pas rien, même si ce n’est pas assez et cela nécessite l’intervention de tous les militants et de tous ceux qui ne se résignent pas. L’essentiel est qu’un certain nombre d’entre eux de la base à la direction sont convaincus comme moi que l’on ne pourra pas faire face au capital sans un parti communiste autonome, capable de dégager une ligne de paix et de justice sociale et de tenir bon. Toutes choses dont l’expérience prouve que nous ne pouvons faire confiance à aucune autre force de gauche pour le réaliser. Parce que la seule réponse au capital tel qu’il est c’est le SOCIALISME, la capacité matérielle de contraindre les appetits forcenés et le bellicisme du profit des grandes multinationales financiarisées.

C’est selon moi là-dessus qu’il faut garder le cap en particulier par rapport aux luttes contre la politique de macron et à la grande échéance électorale qu’est la présidentielle. Ce sont ces deux batailles que nous préparons y compris dans les échéances municipales et leur fondamental est de s’adresser aux couches populaires, à la classe ouvrière parce que c’est de leur mobilisation que tout dépend. Il faut que nos directions soient à la fois très concrètes mais en ayant une perspective large pour l’avenir et dans le monde tel qu’il est.

Pour vaincre il faut bien connaitre l’adversaire et celui-ci aux abois tente de nous entraîner dans des guerres, de diviser les exploités entre eux, ils vendent nos pays et nous font croire que ce sont les victimes qui nous menacent, la question de la souveraineté nationale est donc importante mais si on lui donne bien sa dimension de classe et le refus de nourrir les mythes identitaires. C’est pourquoi l’internationalisme est plus que jamais indispensable et la rencontre entre partis communistes et forces progressistes doit se substituer à un droit de l’hommisme qui accompagne bruyamment les bonnes oeuvres de la CIA. Autre point fort de mon livre. L0 encore ce qui est posé c’est la question du Socialisme comme facteur de paix et de coopération entre les peuples.

Il est normal que nous n’arrivions pas en quelques jours à secouer tout ce que nous avons subi depuis plus de vingt ans mais nous devons garder le cap sur ce qui a motivé le volonté de changement du dernier congrès et qui est bien là.

Danielle Bleitrach

PS, un exmpke de mon mode de raisonnement. Je suis convaincue qu’il faut garder l’humanité et donc se battre pour le titre, mais je ne verserai pas le moindre centimes tant que je ne saurai pas qui est propriétaire du titre et à ce jour personne n’a réussi à m’éclairer sur la question.

