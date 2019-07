Gennady Zyuganov: Nous devons saisir la chance d’un changement de cap pacifique

Gennady Zyuganov, président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, a écrit un article pour le journal Pravda – «Nous sommes dans l’obligation de saisir la possibilité d’un changement de cap pacifique» dans lequel il a analysé la situation politique, géopolitique et économique en Russie. »Red Line » publie le texte de l’article sur son site.

En règle générale, les résultats du premier semestre de juillet sont publiés en juillet: ils soulignent les événements qui se sont avérés déterminants pour le pays. Mais je suis sûr qu’en analysant les résultats, il est nécessaire d’abord de parler de la tendance principale, visible derrière eux. Et cela consiste à comprendre la crise telle qu’elle se développe dans les domaines les plus importants, l’incapacité de plus en plus évidente des autorités à mettre fin à la crise, sans changer le cours social et économique complètement en faillite qui provoque une méfiance massive face à cette société. D’où on peut en tirer la réponse à la question de savoir quel sera l’événement principal du second semestre de 2019. Il s’agit d’élections aux organes législatifs et exécutifs locaux, qui auront lieu dans de nombreuses régions en septembre. Il est nécessaire de bien comprendre que voter pour un changement fondamental de la politique et du renouvellement du personnel signifie utiliser une chance réelle de rétablir pacifiquement la situation,telle qu’elle est dans cette société.

Des Menaces nécessitant des réponses

Lors des élections de l’année dernière, nous avions insisté sur le fait que la campagne électorale n’avait jamais eu lieu dans une situation socio-économique aussi alarmante et dans le contexte d’une baisse rapide de la confiance des citoyens dans le gouvernement actuel. Nous devons aujourd’hui affirmer que la situation n’a fait qu’empirer. Les dirigeants du pays continuent de nous rassurer, se référant à des projets nationaux et ils font référence à des décrets et des messages présidentiels: entrer dans les cinq plus grandes économies du monde, réaliser une percée technologique et une croissance industrielle intensive, surmonter la pauvreté de masse. Nous avons non seulement pleinement souscrit à ces objectifs, mais nous avons également proposé un programme spécifique pour les atteindre. Cependant, le gouvernement a ignoré ce programme, mais n’a pas été en mesure de formuler le sien.

En conséquence, au lieu de la croissance économique nécessaire pour résoudre les tâches stratégiques susmentionnées, le pays a enregistré un ralentissement du PIB et de la production industrielle, un renforcement de la dépendance extérieure de l’économie et de la sphère financière russes et un nouvel appauvrissement massif. En formulant de bons objectifs , le gouvernement lui-même a échoué dans la mise en oeuvre concrète pour les atteindre, il méprise les perspectives de renaissance du pays, en continuant à s’accrocher à la trajectoire qui pousse la Russie de plus en plus profondément dans une crise systémique. Dans le même temps, il s’attend à ce que des promesses qui ne sont pas réalisées suffisent désormais pour obtenir un soutien lors des élections.

Mais le gouvernement n’a pas le droit de tabler sur la confiance du public avec des résultats aussi désastreux. Et les citoyens devraient considérer toute possibilité d’exprimer leur position dans les bureaux de vote non seulement comme une occasion de soutenir certains candidats, mais également comme une occasion de dire un « non » décisif aux politiques destructrices et à ceux qui les poursuivent.

Au cours de la première quinzaine de juillet, des audiences parlementaires ont eu lieu à la Douma d’Etat sur deux thèmes extrêmement importants: le développement de l’économie numérique et la garantie de la stabilité stratégique dans les conditions modernes. S’adressant aux participants à ces auditions, j’ai déclaré que, dans la situation actuelle, les autorités responsables sont obligées d’élaborer leurs politiques de manière à répondre pleinement aux principales menaces pesant sur la Russie, mais ils ne pourront le faire sans surmonter les obstacles auxquels nous ne pouvons pas survivre en tant qu’État fort et souverain.

La première de ces menaces est géopolitique. Notre pays occupe près de 15% du territoire mondial, où se concentrent d’énormes richesses naturelles et stratégiques. Mais si dans un pays qui occupe un tel territoire et possède une telle richesse, la population ne croît pas, mais décline rapidement, se meurt, s’appauvrit, comme c’est le cas aujourd’hui, alors ceux qui veulent nous mettre à genoux et finalement nous réduire en esclavage pourront le faire aisément. Par conséquent, les tâches les plus importantes pour nous sont le renforcement de l’Union eurasienne et le rétablissement de relations de bon voisinage avec l’Ukraine. Mais pour résoudre ces problèmes et contrecarrer les plans des adversaires qui ne cherchent qu’à nous détruire, ce n’est possible que si nous sommes un État fort, indépendant et en plein développement. Parce que quand nous sommes faibles, nos adversaires ne peuvent être contrecarrer et ne le seront pas.

La deuxième menace est militaire. L’OTAN cherche constamment à nous couvrir d’une casquette espace-fusée, à encercler nos bases autour de nos frontières. Cela exige que nous menions une politique étrangère solide, qui montrera l’ennemi: nous n’avons pas l’intention d’accepter l’apparition d’un arsenal de missiles nucléaires dirigé contre la Russie dans les États baltes et en Ukraine. Mais une telle politique ne peut s’appuyer que sur le développement réussi du complexe de défense, qui nécessite une augmentation des dépenses budgétaires, et non sur un déclin récent et causé par une politique gouvernementale irresponsable.

La troisième menace est technologique. Pour survivre et se développer en tant que puissance indépendante, nous devons surmonter le retard dans le domaine des hautes technologies, qui est aujourd’hui énorme et qui nous condamne à une dépendance totale. Mais cela nécessite un réexamen fondamental des politiques fiscale et industrielle et, partant, une révision du cours socio-économique.

La quatrième menace concerne les sanctions. Plus nous serons faibles et dépendants, plus notre économie et notre sphère financière seront affaiblies par les sanctions occidentales, qui cherche à les utiliser comme une arme dans la guerre d’extermination déclarée à la Russie.

La cinquième menace est numérique. Elle n’est pas encore toute compries. Mais en fait, c’est le plus important. Alors que notre arriération technologique augmente, le capital transnational et les architectes du mondialisme moderne utilisent les dernières technologies pour s’acquitter de leur tâche: placer les États souverains et leurs citoyens sous le contrôle d’un seul centre de contrôle. Et nous ne parlons pas seulement de gestion politique et économique, mais de gestion illimitée de la conscience des masses. Le capitalisme mondial a exploité hier le travail, les ressources intellectuelles et naturelles. Aujourd’hui, il commence à exploiter votre comportement. C’est l’essence de la concurrence mondiale dans le domaine du numérique et de l’économie numérique. Et les passeports et les relevés d’emploi seront-ils transférés sur des supports numériques et sera-t-il encore plus pratique de commander des biens via Internet? Mais nous sommes en train de perdre la concurrence mondiale dans ce domaine, la défaite qui menace directement la sécurité et la souveraineté nationales. Et nous perdrons encore plus si les priorités politiques et socio-économiques et l’orientation sur laquelle elles reposent ne changent pas.

Et la sixième menace est oligarchique. Elle est associée à un système socio-économique et financier destructeur, totalement contradictoire avec les tâches de développement imposées à la Russie. Tant que ce système n’aura pas été modifié, il ne permettra pas à notre pays de se libérer des chaînes de la crise et de la dégradation. Cela ne permettra pas de constituer un budget à part entière, d’orienter les investissements dont il a besoin dans l’économie et de passer à la mise en œuvre réelle des tâches stratégiques les plus importantes. Parce que ce système existe uniquement dans l’intérêt d’un étroit clan de super-riches, prêt à sacrifier tous les autres groupes sociaux de la société et le pays dans son ensemble au profit de ses énormes profits.

Ces menaces exigent de toutes les branches du gouvernement le travail le plus responsable et le plus professionnel. Dans le même temps, la question de la contrôlabilité du pouvoir exécutif, de ses initiatives et actions du pouvoir législatif devient particulièrement importante et pertinente. On ne peut donc que souscrire à l’idée du Président de la Douma d’Etat V.V., exprimée dans l’article intitulé «La Constitution vivante du développement». Volodin sur la nécessité de renforcer l’influence du parlement sur la formation du personnel du gouvernement et sur les décisions prises par le cabinet des ministres.

Le programme CPRF vise à surmonter les menaces stratégiques susmentionnées, sans lesquelles il est impossible de sauver le pays.

Je ne doute pas que la décision de voter pour notre programme devrait être évidente pour quiconque est au courant de la situation dans le pays à cause du système de capitalisme sauvage mis en place en Russie il y a près de trois décennies. Et qui comprend que c’est le seul programme efficace offert aujourd’hui par le Parti communiste de la Fédération de Russie et nos alliés.

Le cours nécessaire de faire pour l’industrie ?

En termes de potentiel, la Russie est le pays le plus riche du monde. Les plus grandes réserves de minéraux les plus importants sont concentrées sur notre territoire. Mais parallèlement, en termes de taux de croissance économique, de développement technologique et de qualité de vie de la majorité des citoyens, nous nous rapprochons rapidement des États sous-développés. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? La raison principale en est le cours socio-économique qui, pour satisfaire les nouveaux riches, a pris le pouvoir après la destruction du système socialiste. L’économie universelle construite pendant l’ère soviétique, grâce à laquelle le pays pouvait se fournir pleinement et ne pas dépendre de la pression externe, a été transformée en une économie de matières premières par les efforts de «réformateurs» – un socle primaire, vulnérable, incapable d’assurer la sécurité nationale de la Russie, dont le capital transnational cherche à s’approprier son immense richesse en acquérir le contrôle total.

À bien des égards, c’est déjà le cas. Le contrôle de nos industries clés appartient en réalité au capital étranger. Sa part dans l’énergie électrique est de 95%, dans la métallurgie des métaux non ferreux – 75%, dans l’ingénierie ferroviaire – près de 70%, dans le commerce – environ 80%.

La production nationale dépend à 90% de machines-outils, de robots et de machines étrangères. Aujourd’hui, il y a 500 robots pour 10 000 travailleurs en Corée du Sud, 40 en Chine et nous n’en avons que deux.

Notre programme stipule de manière inconditionnelle: le rétablissement de la souveraineté économique est une condition préalable à la résolution de la crise systémique et à l’accélération du rythme du développement. Si nous n’y parvenons pas, notre économie ne pourra à se relever, peu importe à quel point les autorités assurent que cela a déjà été réalisé.

Dans la situation actuelle, nous sommes simplement obligés d’accroître la puissance du complexe de défense et de son financement: il ne nous reste plus d’autre choix. Mais la politique fiscale du gouvernement a entraîné une augmentation de la production au cours des deux dernières années et l’industrie de la défense a été soumise à la récession. Les investissements publics dans ce domaine sont réduits et les dettes des entreprises du complexe militaro-industriel s’accroissent. Payer un prix si dangereux pour le pays pour maintenir le cap de l’oligarchie et de ses partisans au pouvoir est tout simplement criminel dans les conditions de la vraie guerre déclarée à la Russie.

Presque toutes les industries, à l’exception des matières premières, ont déjà été soumises à un pogrom déclaré.

Voici juste un échantillon de statistiques montrant ce qui se passe dans notre secteur non primaire. Nous avons un veston pour 70 hommes par an, un moulin à café pour 1 500 familles, seulement 500 landaus et 23 000 parapluies – un pour 6 000 personnes. La part des importations dans l’industrie légère atteint 80%. Le pays achète 80% des biens destinés aux enfants à l’étranger, 70% des médicaments et 80% des produits médicaux sont également importés de l’étranger.

L’année dernière, 1,8 million de voitures ont été assemblées en Russie. Mais seule la sixième partie est équipée de moteurs nationaux et seule la huitième – avec ses propres organes de production. Le reste est importé.

Nous produisons du matériel informatique pour 4 dollars par personne et par an. Pratiquement tous les composants électroniques sont achetés à l’étranger. C’est une véritable honte pour le pays qui, au cours des années de socialisme, a été capable de créer la plus grande science et de bouleverser le monde entier avec ses réalisations dans le domaine spatial!

Ceux qui pensent que nous pouvons survivre longtemps à partir du commerce des ressources naturelles se trompent profondément, ils croient encore aux promesses, que le gouvernement avait faites de libérer la Russie au cours de la dernière décennie, sans toutefois tenir sa promesse. Les problèmes technologiques captivent de plus en plus l’industrie des matières premières, ce qui entraîne une baisse de la qualité de ses produits et des volumes de production. Dans le même temps, les États-Unis ne ménagent aucun effort pour évincer la Russie du marché mondial du pétrole, ce qui sera un coup dur pour nous. L’Amérique a déjà atteint la première place mondiale en termes de production de pétrole. Et elle envisage d’augmenter ses livraisons en Europe d’un ordre de grandeur dans les deux prochaines années.

Enfin, il est nécessaire de comprendre que la crise croissante du système capitaliste mondial n’est pas un mythe répandu par les communistes, comme le prétendent nos adversaires, mais une réalité de plus en plus évidente. L’une de ses manifestations est le déclin de la croissance économique moyenne mondiale, particulièrement aigu en Russie, du fait que nous avons la version la plus laide et la plus primitive du capitalisme. Et cette diminution entraîne inévitablement une diminution de la demande de matières premières sur les marchés mondiaux. La Banque centrale a récemment publié un «Rapport sur la politique monétaire», dans lequel elle mettait en garde: un ralentissement de l’économie mondiale pourrait entraîner un effondrement des prix du pétrole – à 30-40 et, selon les pires prévisions – à 20 dollars le baril d’ici 2021. Dans ce cas, l’industrie pétrolière russe deviendra non rentable, L’Etat devra prendre entièrement en charge ses subventions. Et le budget, que le gouvernement actuel corrige déjà au détriment des secteurs de développement les plus importants du point de vue stratégique, avec une telle diminution du revenu en matières premières sera complètement à nu.

Pour éviter cela, il est temps de prendre pleinement conscience: il est nécessaire de constituer de toute urgence un budget basé sur la tâche de créer un environnement industriel et productif fondamentalement différent, axé sur un développement plus rapide, sur la croissance d’une économie de haute technologie. Ce dont nous avons besoin, c’est d’orienter les efforts de gestion et les ressources financières vers la réindustrialisation à grande échelle de la Russie, projetée il y a bien longtemps au fil des années du capitalisme oligarchique. C’est l’un des points essentiels de notre programme de développement, qui implique un changement radical de la stratégie économique, une nouvelle industrialisation, une véritable modernisation de l’économie et son retrait des rails innovants, plutôt que la redécoration inutile d’un système pourri que le gouvernement nous invite à faire. objectifs stratégiques énoncés dans les décrets et les messages du président.

Une Économie maintenue affamée

L’un des principaux outils de ce sabotage est la politique financière du gouvernement, qui est ouvertement contradictoire avec nos intérêts nationaux. Le Parti communiste insiste sur son principal changement. Dans notre programme, il est dit: les ressources en crédit devraient être orientées vers la restauration de l’économie du pays. À cette fin, nous réduirons les intérêts bancaires des entreprises nationales, mettrons fin au retrait incontrôlé de capitaux à l’étranger, concentrerons tous les fonds disponibles sur la production nationale et humaine, créerons des possibilités d’injections à grande échelle dans l’économie, soutiendrons les petites et moyennes entreprises, les entreprises nationales et les entreprises collectives.

Regardez comment le pouvoir stimule de manière agressive l’économie nationale en Chine, qui se développe à un rythme effarant sous le leadership des communistes. Dans ce pays, rien qu’en juin de cette année, le secteur bancaire a émis des prêts d’un montant total de 1,6 billion de yuans (240 milliards de dollars) aux entreprises. La croissance de l’investissement en immobilisations au premier trimestre de cette année était d’environ 6% par rapport au premier trimestre de 2018. La production industrielle et le PIB du pays ont augmenté de plus de 6% en juin en juin.

La Russie pourrait obtenir des résultats similaires si nous avions une planification responsable répondant aux intérêts stratégiques. Mais que voyons-nous à la place? Les investissements en immobilisations au premier trimestre de 2019 ont diminué de près de 3% par rapport au premier trimestre de l’année précédente. La réduction globale des dépenses publiques consacrées au soutien de l’économie dans les mêmes conditions annuelles a été de 20%.

Dans un contexte d’appauvrissement massif des citoyens, les profits du secteur bancaire russe ne cessent de croître. Seulement au premier semestre de 2019, elle a dépassé le billion de roubles. Mais le gouvernement et la banque centrale ne veulent pas contribuer au crédit à grande échelle de la production nationale, ils continuent à maintenir l’économie affamée, l’étouffant en fait.

Mais notre gouvernement se plie volontiers au pillage de ressources financières, qui sont continuellement transférées à des banques étrangères et à des sociétés offshore. Au cours des cinq premiers mois de 2019, la Russie a presque deux fois plus d’argent que la même période en 2018: plus de 35 milliards de dollars contre 19 milliards l’année dernière. En roubles, les capitaux investis à l’étranger de janvier à mai s’élèvent à près de 2 300 milliards de dollars.

La même attitude irresponsable à l’égard de la saturation financière de l’économie est démontrée par ses «commandants» du gouvernement lors de l’établissement du budget.

En juin, la Douma d’Etat a examiné des amendements au budget fédéral actuel. Par rapport à l’automne 2018, année de son adoption, ses revenus ont augmenté de près de deux milliards de roubles. Notre faction a insisté sur le fait que ces fonds devraient servir à soutenir l’économie nationale et la sphère sociale. Mais les ministres et les députés de Russie unie ont encore une fois ignoré nos revendications. Seule la huitième partie de l’augmentation du budget a été dépensée en dépenses nouvelles. Le reste des fonds a été chargé de nouveau dans le pot de sauvegarde. C’est, en fait, un vol organisé du pays.

Dans le contexte de ses politiques médiocres et destructrices, le gouvernement attribue une plus grande responsabilité financière aux régions en ce qui concerne le respect des obligations sociales, la maintenance des infrastructures et d’autres dépenses importantes. Le ministère des Finances prédit que la dette totale des régions russes, actuellement de 2,2 trillions de roubles, augmentera d’un trillion de milliards d’ici 2021.

Le Parti communiste de la Fédération de Russie a soumis à la Douma 12 projets de loi permettant de constituer un budget de développement, le portant à 25 000 milliards de roubles. Nous proposons une politique régionale fondamentalement différente. Dans le programme du Parti communiste de la Fédération de Russie, il est dit: notre tâche historique consiste à assurer la renaissance de la Russie «provinciale». Nous allons aplanir les budgets régionaux, garantir le soutien des petites villes, des villages et des zones rurales, assurer le retour des écoles, des hôpitaux et d’autres infrastructures sociales, déployer du gaz, de l’électricité, de l’eau et des égouts dans les logements privés, gratuitement pour les citoyens.

Avec une telle politique financière menée aujourd’hui, il est impossible de s’attendre à atteindre les objectifs déclarés par le gouvernement: la croissance de l’économie nationale à un taux supérieur à la moyenne mondiale et sa percée technologique. Avec le cours actuel, ces objectifs seront enterrés aussi inconditionnellement que le programme de modernisation, annoncé solennellement il y a 10 ans et transformé en zilch.

C’est ce que montrent les résultats économiques ministériels des premiers mois de 2019 annoncés par le cabinet. Au premier trimestre de cette année, la croissance du PIB n’était que d’un demi-point de pourcentage par rapport à la même période en 2018. Et par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière, l’économie a complètement chuté. En termes de croissance économique, nous sommes désespérément à la traîne non seulement de la superpuissance telle que la Chine, mais également de nombreux pays récemment classés dans la catégorie des pays sous-développés. Par exemple, la Malaisie sur cet indicateur dépasse aujourd’hui notre pays de 8 fois.

Le gouvernement affrime veiller constamment sur le développement des petites et moyennes entreprises et d’en prendre soin de toutes les manières possibles. Mais de telles assurances ne sont absolument pas vraies. Les sondages effectués en mai et juin par les plus grands services sociologiques ont révélé une nette détérioration du climat des affaires dans tous les secteurs de l’économie et un manque de confiance des entreprises dans le fait qu’un pays doté d’une telle politique pourrait sortir de la crise. Seulement 15% des entrepreneurs ont déclaré attendre la croissance des entreprises de leur secteur. Le nombre d’entreprises qui prévoient d’agrandir leur personnel est tombé à 6%. Plus de la moitié des dirigeants d’entreprises ont déclaré: dans les 5 prochaines années, la situation économique s’aggravera.

Grâce à cette politique financière, nous n’occupons que la 118ème place mondiale en termes de coûts de santé en termes de PIB. En termes de dépenses d’éducation – 88ème place. Mais le gouvernement, à en juger par ses actions, cherche à faire en sorte que nous tombions encore plus bas.

Cette politique contribue directement au fait que, parallèlement à l’industrie nationale, les sciences appliquées et l’éducation, qui constituent le fondement le plus important du développement technologique, sont exposés à un pogrom déclaré.

Souvenons-nous: au XXe siècle, chaque seconde invention de la planète a été réalisée en URSS. Un passager sur trois dans le monde utilisait un avion soviétique. Chaque seconde des mathématiciens qui ont assuré le succès des principales sociétés informatiques du monde est née dans notre pays. Mais ceux qui gèrent aujourd’hui l’économie et la sphère financière russes piétinent littéralement la science et l’éducation nationale, les condamnent à l’oubli.

Au cours des six derniers mois, les trois principaux oligarques russes ont perçu un revenu supplémentaire de 840 milliards de roubles. Et l’État consacre 200 milliards de moins au financement d’un programme présidentiel de cinq ans pour le développement de la science.

La situation des dépenses de R & D, à savoir la recherche, le développement et les travaux technologiques envisagés dans le cadre des plus importants programmes d’État, qui ne peuvent être gagnés sans un appui scientifique adéquat, est scandaleuse. En 2019, ces coûts ont fait l’objet d’une réduction inacceptable par rapport aux coûts de 2014. Dans le cadre du programme national « Développement économique et économie de l’innovation » – de 16%, le programme « Activité spatiale de la Russie » – de 20%, le programme « Développement de l’industrie aéronautique » – de près de 40% et le programme « Développement de l’industrie de l’énergie nucléaire » – de près de 66%. % Les dépenses de R & D prévues par le programme «Développement de l’industrie et augmentation de sa compétitivité» ont diminué de 95% au cours des 5 dernières années!

Le tableau franchement catastrophique de la dimuntion des crédits cvonsaqcrés à la science est exacerbé par la même attitude perfide à l’égard de l’éducation. Dans le système actuel, il ne devient pas le principal moyen de développement intellectuel et de renforcement des bases du personnel du pays, mais un magasin commercial conçu non pour les plus talentueux, mais pour les plus riches. C’est la voie directe vers la dégradation sur laquelle le système du capitalisme sauvage travaille de manière agressive.

Le rapport du Cabinet des ministres à l’Assemblée fédérale indiquait ceci: d’ici 2024, le nombre de places budgétaires dans les établissements d’enseignement supérieur russes diminuera encore de 17%. Dans le même temps, selon les calculs du gouvernement, le nombre de candidats augmenterait d’ici là de 15%. Ainsi, les chances réelles d’obtenir une éducation supérieure gratuite seront réduites de 25%.

Le pays ne peut pas compter sur une avancée novatrice sans lui fournir une base scientifique et humaine digne de ce nom. Par conséquent, notre programme dit: la base de la nouvelle industrialisation ne peut être que la science moderne, basée sur une éducation de haute qualité. Pour réussir leur développement, il est nécessaire d’augmenter la part des dépenses publiques consacrées à la science et à l’éducation à au moins 7% du PIB. L’histoire se confirme sans réserve: seuls les pays qui ont suivi cette règle ont réussi à résoudre le problème de la modernisation technologique et de l’accélération fondamentale de la croissance économique. Mais dans notre budget fédéral, les dépenses consacrées aux sciences représentent moins de 0,4% et celles consacrées à l’éducation, à seulement 3,6% du PIB.

Refusant d’affecter des ressources financières au développement, le gouvernement continue d’augmenter rapidement la dette extérieure de l’État. Il examine de plus près l’accroissement des emprunts extérieurs par l’entreprise oligarchique russe, dont les dettes doivent être remboursées avec des fonds de l’État. C’est-à-dire aux dépens des citoyens russes. Cela est doublement irresponsable et dangereux dans la situation actuelle, lorsque notre dette extérieure est activement utilisée par l’Occident pour accroître la pression hostile sur la Russie.

Récemment, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un amendement au projet de budget de la défense pour 2020 prévoyant l’imposition de sanctions à l’encontre de la dette du gouvernement russe. Il s’agit d’une interdiction d’acheter des obligations russes aux États-Unis. Dans le même temps, les États-Unis vont faire pression sur les pays de l’UE, les incitant à prendre des mesures similaires. Si de telles sanctions entrent en vigueur, la Russie sera confrontée à la nécessité d’éteindre les dettes à la demande de créanciers étrangers, sans avoir la possibilité de se refinancer en vendant de nouvelles obligations. En conséquence, nos réserves de change seront utilisées pour rembourser la dette extérieure. Et l’indépendance de la Russie s’érodera encore plus.

Ce n’est pas par hasard que Brad Sherman, membre du Congrès démocrate de Californie, auteur de cet amendement de sanction anti-russe, a déclaré: « Les sanctions actuelles contre la Russie sont une illusion ». Et il a assuré: ce sont les sanctions contre la dette de l’État qui nous permettront d’exercer une pression véritablement tangible et productive sur notre pays.

Dans le même temps, selon le rapport de la Banque centrale, la dette extérieure totale de la Russie, c’est-à-dire la dette totale de l’État et des entreprises privées vis-à-vis des créanciers étrangers, est de 482 milliards de dollars (30,4 milliards de roubles). Pour le premier semestre de 2019, il a augmenté de 6% et a atteint la troisième partie du PIB et près de deux budgets annuels du pays. La dette publique envers les créanciers étrangers s’accumule à un rythme encore plus rapide. Au cours des six derniers mois, il a atteint 64,3 milliards de dollars, soit 1,5 fois plus qu’au premier semestre de 2018. Il s’agit d’un taux de croissance record de la dette extérieure publique de notre histoire. Dans le même temps, les réserves de change de la Russie s’élèvent aujourd’hui à 518 milliards de dollars, c’est-à-dire que notre dette extérieure totale dépasse moins de 36 milliards. Presque autant au cours des cinq premiers mois de 2019 ont été retirés du pays au profit de banques et d’officiers étrangers. À titre de comparaison, avant la crise de 2008-2009, les réserves d’or et de change de la Russie dépassaient de 200 milliards de dollars sa dette extérieure consolidée. Mais depuis lors, le rapport entre eux et la dette extérieure n’a cessé de diminuer.

Il est nécessaire de reconnaître que la politique financière des autorités non seulement ne contribue pas au soutien de la production, de la science ou de l’éducation nationales, mais aide également les adversaires à attaquer notre pays, à rechercher son affaiblissement et à porter atteinte à la souveraineté de la Russie.

Politique qui engendre la déception

Nous l’avons déjà dit plus d’une fois: le gouvernement annule constamment ses propres promesses et garanties prévues par la Constitution, qui stipule que la Russie est un État social. La validité de cette conclusion est pleinement confirmée par la politique en matière de fiscalité et de dépenses sociales. Son échec à prouver et les résultats du premier semestre de 2019.

Plus tôt cette année, la taxe sur la valeur ajoutée était passée de 18% à 20%. En envoyant un projet de loi à la Douma pour augmenter cette taxe, le gouvernement a assuré: le budget générera ainsi un revenu supplémentaire de 620 milliards de roubles par an. Mais le résultat réel s’est avéré être exactement celui sur lequel le Parti communiste de la Fédération de Russie avait mis en garde, s’opposant à l’augmentation de la TVA et insistant dans son programme pour qu’elle ne soit pas augmentée, mais essentiellement réduite. Le budget n’a reçu aucun revenu supplémentaire. Mais les citoyens ont eu une augmentation supplémentaire du coût des biens et services de 10% en moyenne, en raison de l’augmentation de cette taxe.

L’augmentation de la TVA a eu un impact négatif sur les entreprises: elle a provoqué une baisse de leur rentabilité et certaines d’entre elles ont été condamnées à la faillite. Si, en février de cette année, il y avait un peu plus de deux mille entreprises en faillite dans le pays, leur nombre a grimpé à près de 3 300. Selon ce chiffre déplorable, la Russie est nettement en avance sur tous les pays européens.

En 2015, le gouvernement avait mis en place une nouvelle procédure de calcul de la taxe foncière pour les particuliers. Il a commencé à compter compte tenu de la valeur cadastrale. Et voici le résultat: en 2019, les gens paient une taxe sur l’immobilier de 20% de plus qu’il y a 4 ans.

Depuis le 1 er juillet, l’accord entre le gouvernement et les fabricants sur le gel des prix de l’essence a été résilié. L’année dernière, ils avaient déjà bondi de 9% en raison de l’augmentation des taxes imposée par le gouvernement. Cela a entraîné une augmentation du coût du transport et une augmentation d’au moins 7% du coût des biens essentiels. Selon les prévisions des experts, les prix de l’essence augmenteront encore plus cette année, contrairement aux promesses que le gouvernement a récemment faites.

Le fardeau fiscal et fiscal des citoyens et des entreprises est encore exacerbé par le système Platon, ainsi que par la loi sur le jardinage citoyen pour ses propres besoins, entrée en vigueur le 1er janvier en raison des nouvelles règles régissant la collecte des déchets.

Refusant constamment de réviser le système d’imposition actuel des personnes et ne voulant pas augmenter le fardeau fiscal de l’oligarchie fabuleusement enrichie, le gouvernement préfère colmater des trous financiers à l’aide de mesures de plus en plus effrontées dirigée contre les travailleurs et les retraités appauvris. Une telle politique ne peut être décrite que comme antisociale et anti-populaire.

La politique opposée est inscrite dans notre programme. Il garantit la révision du système fiscal actuel en faveur des citoyens à revenu faible et moyen, une augmentation fondamentale des impôts des super-riches et une réduction de ceux-ci pour les pauvres – jusqu’à une exonération totale des impôts.

Parallèlement à cela, nous soutenons l’abolition de la « réforme » des retraites franchement perfide et un retour aux règles existantes de la législation sur les retraites. Cela correspond parfaitement à l’exigence exprimée par les neuf dixièmes de nos citoyens et cyniquement ignorée par les autorités.

Selon la Banque mondiale, le taux de mortalité des hommes de moins de 65 ans en Russie est le plus élevé d’Europe: 43% n’atteignent pas cet âge. Une femme russe sur cinq quitte la vie avant d’atteindre 65 ans. L’âge moyen de la capacité de travail dans notre pays est de 63 ans. La plupart de ceux qui ont dépassé cet âge ne sont pas dans un état de santé qui leur permet de fonctionner pleinement. Mais tout cela n’a pas empêché le président, le gouvernement et Russie unie d’introduire des amendements à la loi sur les retraites, qui, malgré des protestations massives, sont entrés en vigueur le 1er janvier.

Les coûts économiques inévitables, qui compensent totalement les «avantages» promis par le gouvernement de la «réforme» des retraites, ne les ont pas arrêtés non plus. Les économistes estiment que 3 à 4 millions de nouveaux emplois seront nécessaires chaque année pour créer des emplois pour ceux qui doivent désormais travailler 5 ans de plus. Cela représente 9 000 milliards de roubles d’investissements supplémentaires, alors que les économies promises par le gouvernement au détriment de la réduction du nombre de retraités sont tout simplement insignifiantes. La justesse des opposants à la «réforme» est pleinement confirmée par les récentes prévisions publiées par le ministère du Travail: en 2020, le chômage en Russie augmentera de 1,6 fois. Et cela se produira justement à cause de l’afflux sur le marché du travail de ceux qui ont été privés de la possibilité de prendre leur retraite.

Le gouvernement a promis d’atténuer les effets négatifs de la «réforme» à l’aide du programme d’État «Développement du système de retraite», qui stipulait que la pension moyenne serait de deux salaires de subsistance, et non d’un salaire et demi, comme c’est le cas actuellement. Mais l’autre jour, cela a été annoncé: le gouvernement refuse ce programme . Il a été promis à tous les bénéficiaires d’une pension d’ajouter au moins 1 000 roubles. Mais les retraités n’ont pas non plus bénéficié de cette augmentation misérable. Non-travail cette année ajouté seulement 523 roubles. Ils promettent aux travailleurs d’en ajouter 244 à compter du 1er août. 244. L’augmentation promise depuis longtemps des paiements aux retraités de l’armée a été reportée à octobre. Et même s’ils l’attendent, ce ne sera que 4,3%.

Qu’est-ce que c’est, sinon une claire moquerie de personnes qui ont gagné le droit de gagner du repos et des pensions décentes pour de nombreuses années de dur labeur? Qu’est-ce, si ce n’est une tromperie directe du peuple, que les autorités, sans hésiter, continuent d’appeler à voter lors des élections?

Une conséquence directe du cours antisocial est l’appauvrissement constant, qui dure depuis 5 ans. Au cours des six derniers mois, les revenus réels des citoyens ont encore diminué de 1,3%. Et dans certaines régions, leur chute de janvier à juin a été encore plus rapide et a varié de 6 à 9%.

Les statistiques officielles admettent que 13% des Russes sont des mendiants et affirment que le salaire moyen dans le pays avoisine les 50 000 roubles. Mais, selon les calculs de spécialistes, le salaire que la majorité reçoit est inférieur à 27 000. Aucune personne sensée ne nierait qu’avec les prix actuels des biens et services, les tarifs en constante augmentation et les extorsions, il s’agit d’un montant dérisoire, même pour une personne. Sans parler de ceux qui doivent nourrir leur famille pour un tel salaire.

En janvier-mai 2019, les Russes ont dépensé 415 milliards de roubles pour l’achat de deux milliards de paquets de médicaments. Les ventes de médicaments importés coûteux en mai de cette année par rapport à mai 2018 ont diminué de près de 10%. En général, les ventes de médicaments ont diminué de 3,7%, mais les vendeurs les ont aidées de 1,2% de plus qu’il ya un an. En d’autres termes, les citoyens appauvris sont obligés de réduire leur consommation de drogues tout en y consacrant de plus en plus d’argent. La hausse moyenne des prix des médicaments nationaux au cours de la dernière année a été de 5,6%, celle des produits importés de 8%.

La hausse des prix dans l’industrie est en moyenne de 12%. Rosstat a publié début juillet des données sur la hausse des prix des denrées alimentaires en 2018. Le mil et le chou ont augmenté de 73%, le sucre de 28%, les œufs de 26%, les oignons et les betteraves de presque un quart, la viande de poulet et les carottes de 20%. En ce qui concerne les prix des produits alimentaires pour l’année en cours, les statistiques ne donnent encore que des informations fragmentaires: pour les cinq premiers mois de 2019, les légumes ont augmenté en moyenne d’un quart, les fruits, de plus de 7%. À son tour, l’association nationale russe des aliments pour animaux a émis un avertissement: cette année, le prix de la viande augmentera d’au moins 10%.

La baisse continue des revenus, qui s’accompagne d’une hausse des prix des biens essentiels, pousse les citoyens dans le piège de la dette. Aujourd’hui, près de 60 millions de Russes – 40% – ont contracté au moins un prêt. La dette totale des citoyens envers les créanciers dépasse 15 000 milliards de roubles – un montant proche du budget fédéral cette année. Récemment, la direction de la Banque centrale a déclaré: En moyenne, les débiteurs russes envoient jusqu’à 44% de leurs revenus pour rembourser leurs emprunts.

Les économistes insistent de plus en plus sur le fait qu’une croissance de la dette en crédits comparable à une avalanche pourrait, au cours des deux prochaines années, nous conduire à une crise financière similaire à celle déclenchée par la «bulle du crédit» éclatée en 2008-2009. Mais cette nouvelle crise ne sera plus une crise mondiale mais une crise interne à la Russie. Et ses conséquences seront encore plus difficiles pour notre pays.

Stopper l’appauvrissement et libérer les citoyens de l’étranglement de la dette ne peut que mettre en œuvre notre programme. Nous allons contrôler les prix des produits de base et des biens essentiels, pour les tarifs des services publics. Nous allons réduire les prix des médicaments et les tarifs pour tous les types de transport. Les demandes de réparations majeures seront annulées. Les tarifs des services publics ne doivent pas dépasser 10% du revenu familial.

Système d’inégalité et de sous déveliopement

Le cours actuel ne profite qu’à un groupe social – l’oligarchie et les représentants du gouvernement qui servent ses intérêts. Mais leur prospérité est achetée à un prix criminel que le pays ne peut continuer à payer. Ce prix est une inégalité flagrante et un génocide social réel, qui a pour conséquence l’extinction de la Russie.

Le rapport conjoint de la Haute école d’économie et de la Vnesheconombank indique: 3% des Russes les plus riches concentrent près de 90% de tous les actifs financiers du pays. En termes de concentration de la richesse parmi les couches les plus riches des riches, la Russie a eu des résultats triple de ceux du Japon et de la France, plus que doublé l’Italie, la Grande-Bretagne et le Canada et presque doublé les États-Unis. Le niveau d’inégalité est prohibitif, même selon les normes de l’Amérique latine et de l’Asie. Ainsi, au Brésil, 1% de la population ne possède que 43% des actifs et en Inde, 51%.

L’ONU publie chaque année le rapport «Indices et indicateurs de développement humain», qui reflète la situation dans 189 pays du monde. Dans le dernier rapport, les experts de l’organisation ont classé la Russie à la 49ème place en termes de développement humain. Et ils ont cité deux raisons principales pour lesquelles notre pays était à la fin du quatrième dix: faible espérance de vie et pauvreté de masse.

L’inégalité et la crise démographique sont deux malheurs qui vont de pair. S’étant effondrés du fait du capitalisme oligarchique au niveau des pays les plus arriérés en termes d’ampleur de l’injustice sociale, nous tombons au même niveau et en termes d’ampleur d’une catastrophe démographique.

La perte de la population autochtone de Russie depuis l’année dernière augmente à un rythme que même les dirigeants du gouvernement sont forcés de reconnaître comme catastrophique: rien que pour les cinq premiers mois de 2019, il s’élevait à 180 000 personnes.

L’année dernière, les dirigeants de la CIA ont organisé une réunion spéciale sur les conflits et les crises mondiaux, que les services de renseignements américains s’attendent à développer dans les 20 prochaines années. La chute démographique de la Russie est l’un des principaux facteurs de crise. Il s’agit du seul des 50 principaux pays du monde où la population diminue constamment.

Les principaux facteurs de la crise démographique sont la pauvreté, l’absence de logement, le risque de chômage, l’affrontement de la jeunesse russe par l’épée de Damoclès et l’incertitude quant à l’avenir, inévitable pour une société plongée dans un capitalisme sauvage.

Au cours des cinq dernières années, le nombre de mariages en Russie a diminué de plus de 20%. Dans le même temps, le taux de natalité diminue plus rapidement. Cette année, il a diminué de 12% par rapport à 2018. Tout cela est la conséquence directe d’une politique sociale et économique dévastatrice, dans laquelle des citoyens démunis qui n’ont pas confiance en leur avenir craignent de fonder une famille et d’avoir des enfants.

Selon des estimations d’experts nationaux et étrangers, notre pays se classe aujourd’hui entre 125 et 130ème en termes d’espérance de vie pour les hommes et entre 80 et 90 ans en termes d’espérance de vie pour les femmes. Le gouvernement a promis qu’en 2024 nos citoyens vivraient en moyenne 5 à 6 ans de plus. Mais est-il possible de croire de telles promesses avec la politique qu’elle tient? À titre de comparaison: en France, qui ne connait pas une politique sociale et économique aussi choquante que celle que nous avons aujourd’hui,a réussi à obtenir une augmentation similaire de l’espérance de vie moyenne en 22 ans. Et le pouvoir nous promet des miracles d’une percée démographique, pas un truc sans sortir de la trajectoire destructrice provoquant une catastrophe démographique.

On peut y mettre un terme en s’acquittant des obligations de notre programme relatives à la protection sociale de la famille, à la maternité et à l’enfance et à l’aide de l’État à la médecine.

Le programme du Parti communiste de la Fédération de Russie garantit des soins médicaux gratuits et de haute qualité ainsi que le financement des soins de santé à un niveau non inférieur à 7% du PIB. L’État est obligé d’assumer tous les coûts liés au traitement des personnes gravement malades. Il est nécessaire de supprimer l’optimisation audacieuse de la sphère médicale, qui conduit à sa commercialisation rapide, à la réduction du nombre d’hôpitaux et de cliniques et à la perte de spécialistes hautement qualifiés.

Nous plaidons pour le soutien total de la maternité et de l’enfance, la restauration du système d’éducation préscolaire et une place garantie à la maternelle pour chaque enfant, le développement du sport de masse pour les enfants et l’organisation de cercles libres et de studios de création dans tout le pays, de subventions publiques pour la production de biens pour enfants.

En parlant des conséquences démographiques de la politique du capitalisme criminel, on ne peut s’empêcher de dire à propos de la catastrophe que les autorités et l ‘«opposition libérale» continuent de faire taire. C’est l’extinction du peuple russe qui forme l’Etat et qui, depuis l’époque de la destruction perfide de l’URSS, continue de décroître au rythme le plus rapide. Le cours actuel le détruit avec la même brutalité avec laquelle, dans les années 40 du siècle dernier, a détruit la plus terrible guerre de l’histoire du monde.

Voici l’expertise des démographes de l’OTAN: si en 1989 le nombre de Russes était de 120 millions, il en comptait 111 millions en 2010, pas plus de 103 millions en 2020 et moins de 98 en 2025. 35 ans de politique du capitalisme sauvage, si elle continue notre pays, coûtera 22 millions de vies au peuple russe!

Quels autres arguments sont nécessaires pour confirmer que le système qui nous est imposé est un système de génocide déclaré qui n’a pas le droit d’exister? Quelles autres preuves faut-il avoir que, depuis la fin du XXe siècle, le plan d’extermination de l’un des plus grands et des plus grands peuples de la planète soit effectivement mis en oeuvre? Et quelle folie est la réticence à admettre que la mise en œuvre de ce plan monstrueux est directement encouragée par la politique socio-économique menée dans le pays, qui a longtemps prouvé son danger mortel!

Changement de cap pacifique ou explosion sociale?

«L’opposition libérale», dans l’espoir d’utiliser la crise et de profiter de l’explosion sociale imminente pour venger le «parti des années 90», persiste à imposer à la société le mythe selon lequel il faut chercher précisément à se débarrasser de la crise systémique de la Russie par cette voie. Mais c’est un mythe pour les dupes. Il est contredit par l’attitude des libéraux locaux eux-mêmes, qui, à l’instar du gouvernement actuel, sont favorables à la préservation des industries stratégiques entre les mains de l’oligarchie et insistent pour que l’inégalité gigantesque en matière de propriété soit reconnue comme une condition «normale» de la concurrence capitaliste. Ce mythe est également réfuté par les conclusions des plus grands économistes et financiers occidentaux, qui reconnaissent aujourd’hui:

Joseph Stiglitz, économiste américain, lauréat du prix No-Belev, a publié un article intitulé «Background» sur le site Web de Project Syndicate. En Occident, il est devenu la publication économique qui a eu le plus d’écho de ces derniers mois. Les idées principales de l’un des experts les plus influents dans le domaine de l’économie sont les suivantes: l’expérience néolibérale, couronnant l’histoire du capitalisme mondial, a échoué. Les taux de croissance sont maintenant inférieurs à ceux du quart de siècle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Après des décennies de stagnation et de baisse des revenus, le néolibéralisme doit être déclaré mort. La seule alternative raisonnable pour lui est le centrisme de gauche progressiste. Il est nécessaire de rompre le lien entre le pouvoir économique et l’influence politique, de réduire l’influence de l’argent sur la vie politique et de réduire de manière persistante les inégalités sociales. Si ces objectifs ne sont pas atteints,

En fait, l’un des économistes modernes les plus éminents fait écho au programme CPRF, qui exige que l’oligarchie soit privée de toute influence politique et de tout contrôle sur l’économie.

Non seulement des scientifiques, mais aussi des représentants de l’élite financière de l’Occident ont déjà lancé des appels en faveur d’un renversement fondamental du système socio-économique vers l’idéologie de gauche. En juin, près de deux douzaines de milliardaires américains ont adressé une lettre collective aux candidats à la présidentielle américaine dans laquelle ils appelaient à une augmentation substantielle du fardeau fiscal des super-riches. «L’inégalité nourrit le mécontentement et la discorde dans la société. Il en résulte une méfiance croissante à l’égard des institutions démocratiques et même pire », indique leur message.

Alan Schwartz, un vétéran de Wall Street, responsable de la banque d’investissement Guggenheim Partners, a déclaré que lorsque les masses pensent que les élites gagnent trop, l’une des deux choses suivantes se produit: une redistribution législative de la richesse ou de la révolution.

Jamie Dimon, président de la banque américaine JP Morgan, se fait l’écho de ces propos: «Le gouvernement s’éloigne progressivement de la réalité dans laquelle vit l’homme du commun. Les gens ont perdu confiance dans la capacité des institutions à remplir leur mission et à fournir un soutien social et une protection. Ils ont besoin de changement, et nous devrons admettre que le changement est mûr ».

L’un des principaux investisseurs américains, Ray Dalio, a résumé les conclusions de ces milliardaires occidentaux: « Nous avons atteint un point critique au-delà duquel tout dépend de notre capacité à parvenir à un accord. »

En fait, le système du capitalisme mondial signe sa propre faillite par la bouche de ses représentants éminents. Et si vous ne savez pas que leurs appels concernent la situation en Occident, vous pourriez penser qu’ils s’adressent au gouvernement russe, notre gouvernement actuel. Réfléchissons bien: même si les économistes et les financiers évaluent ainsi la situation dans les pays occidentaux les plus développés, que peut-on dire du parcours suivi en Russie et de ce à quoi il pousse notre pays et notre société?

Comme pour faire écho aux conclusions ci-dessus, le président Poutine, prenant la parole lors du sommet du G-20 en juin, a déclaré que l’ère du libéralisme prenait fin, les partisans de cette idéologie ayant commis trop d’erreurs. Mais l’idée libérale elle-même était dépassée et entrait en conflit avec les intérêts de la grande majorité des gens. Il est impossible d’être en désaccord. Cependant, le président a réduit l’idéologie libérale presque exclusivement à la question des migrations, ignorant la composante socio-économique destructrice de cette idéologie. Et pour ne rien dire du fait que le gouvernement russe suit un cours axé sur les idées néolibérales les plus radicales.

Si le chef du pays reconnaît que cette idéologie s’est épuisée et contredit les intérêts de la majorité absolue, il doit reconnaître que le cours socio-économique suivi dans notre pays s’est épuisé et va à l’encontre des intérêts de la société.

Notre gouvernement ne peut pas offrir au pays une alternative anti-crise à une impasse libérale. Il continue à suivre le même cours libéral. Cela est prouvé par ses actions dans le domaine socio-économique et par sa politique de migration, non loin de la politique de l’Union européenne, critiquée par le président.

De nombreux experts, commentant la situation socio-économique, disent: il est impossible de nommer un autre pays, sauf la Russie, où, avec une crise aussi longue et un aussi appauvrissement prolongé, le gouvernement ne changerait pas. La grande majorité de nos citoyens sont outrés. Mais les dirigeants du pays ne semblent pas se rendre compte que l’indignation populaire croissante menace sérieusement une explosion sociale.

Au lieu de se concentrer sur la prévention de cette menace et de corriger fondamentalement les politiques dans l’intérêt des citoyens, les adeptes des idées néolibérales continuent de s’appuyer sur la russophobie, la propagande anti-soviétique primitive, les provocations contre les opposants et l’arbitraire absolu qui empêchent la tenue d’élections équitables. Dans la même série, nous essayons de discréditer les dirigeants qui ont prouvé avec les affaires ce qu’il est possible d’obtenir des succès, sur la base des principes de la justice et du service honnête rendu au pays et à la population.

Tous les citoyens concernés ont réagi avec anxiété et douleur à la catastrophe qui a frappé la région d’Irkoutsk en raison de la prolifération de ses éléments. Ce qui s’est passé là-bas ne peut laisser personne indifférent. Ce n’est pas par hasard que le Président s’est rendu personnellement dans les zones exposées aux inondations et a envoyé une commission gouvernementale dans la région pour tenter d’en éliminer les conséquences. Ces catastrophes devraient unir la société et un gouvernement responsable. Mais parmi les officiels et les propagandistes officiels, il y a ceux qui essaient d’utiliser le chagrin qui a assailli les gens pour une nouvelle et fausse attaque contre le gouverneur communiste S.G. Levchenko, sous la direction de laquelle la région d’Irkoutsk a occupé l’une des premières places du pays en termes de taux de développement économique et a clairement montré combien de succès pouvaient être obtenus sur la base du système de planification de l’État

Dans la même série de provocations honteuses contre des dirigeants qui constituent une alternative convaincante à la politique de crise et de dégradation, il y a aussi une attaque perfide contre la State Farm de Moscou, du nom de Lénine, dirigée par le talentueux directeur Pavel Grudinin, qui a reçu le soutien de millions de citoyens lors de l’élection présidentielle. Derrière les singeries criminelles des pillards qui cherchent à détruire une entreprise qui constitue un exemple de développement réussi pour l’ensemble de la Russie, on devine également des clients haut placés des corridors du pouvoir.

Les actions mesquines et sans loi contre nos alliés qui obtiennent des résultats brillants ne sont pas dictées par des intérêts commerciaux et politiques. Ils sont dictés par la peur des adhérents du système criminel-oligarchique, qui ne veulent pas que la population obtienne des exemples convaincants de succès pouvant être obtenus sous la direction de vrais patriotes et hommes d’État, dont l’expérience doit être étendue à l’ensemble du pays. Ceux qui veulent que la Russie reste en proie à la crise et à la dépendance extérieure cherchent à effacer littéralement ces exemples de la surface du globe et à traiter avec ceux qui ne veulent pas vivre et se laisser guider par leurs règles destructrices.

L’activité irresponsable des adeptes du chaos et de la crise conduit également au fait que le pouvoir exécutif ne donne pas aujourd’hui la possibilité de tenir des élections à part entière, empêche l’enregistrement de candidats et leur travail avec les électeurs.

Nous insistons: le rejet du strict respect de la loi, que la société exige de plus en plus, est un moyen direct de transformer une manifestation pacifique gagnante en une explosion sociale. Les actions de masse en faveur de Pavel Grudinin, organisées par le Parti communiste de la Fédération de Russie et qui ont balayé le pays, ainsi que des rassemblements contre l’arbitraire lors d’élections régionales, le rappellent. La société ne veut plus supporter la violation des normes légales, avec des tentatives de priver les citoyens du droit de vote.

Même la sociologie officielle est forcée de l’admettre: le nombre de partisans du président, du gouvernement et du «parti du pouvoir» diminue à un rythme sans précédent. Selon VTsIOM, un maximum de 32% des répondants sont prêts à voter pour Russie unie aujourd’hui. C’est le chiffre le plus bas depuis 2006, lorsque les sociologues ont commencé à mesurer ses notations régulièrement. Les analystes politiques, commentant ces données, s’accordent généralement pour dire que l’effondrement de la notation du «parti du pouvoir» est déjà irréversible.

Dans le même temps, il est évident que le nombre de ceux qui voient une alternative au système de gestion actuel et à la trajectoire destructrice du virage à gauche et du retour au mieux, qui était selon l’expérience soviétique de construction économique et sociale, augmente rapidement.

Voici un exemple récent: les sociologues ont publié en juin les résultats d’une étude dans laquelle on demandait aux répondants: «Selon vous, qu’est-ce qui caractérise l’évolution historique de notre pays sous le pouvoir soviétique?». Les réponses ont montré une nette augmentation des estimations de la politique soviétique par rapport à 2008, année de la précédente enquête sur ce sujet. Parmi les aspects positifs de l’ère socialiste, les personnes interrogées ont principalement noté ce qui suit: protection de l’État pour les citoyens ordinaires (59% contre 29% en 2008); absence de conflits interethniques, amitié des nations (46% contre 40%); développement économique réussi, absence de chômage (43% contre 31%); amélioration continue de la vie des gens (39% contre 14%).

Les experts concluent que la politique sociale et économique soviétique a obtenu une approbation à un niveau record depuis le début du XXIe siècle.

Je suis convaincu qu’une telle vision de la société ne peut qu’affecter les résultats des prochaines élections. Mais je voudrais appeler ceux qui hésitent encore à se rendre au bureau de vote en septembre et pour qui voter: ne faites pas confiance à ceux qui vous assurent que les élections régionales ne décident en rien et ne peuvent affecter le processus politique et socio-économique global. l’ordre du jour. Le changement de pouvoir dans les régions est une étape fondamentale vers les changements nécessaires dans l’échelle de l’ensemble de la Russie. Changer la situationn d’une manière pacifique et civilisée est dans l’intérêt de tous les citoyens conscients.

Je répète encore une fois ce que j’ai déjà dit plusieurs fois. Le peuple a toutes les raisons de s’indigner du cours actuel et d’exiger son changement. Mais le droit moral de se rebeller et d’exiger des changements qui répondent aux intérêts de la majorité ne concerne que ceux qui font preuve d’engagement et de responsabilité civiques. Et ceux qui préfèrent rester chez eux maintenant, se justifiant en parlant de l’inintérêt des élections, se privent d’un tel droit. Et ils occupent en fait une position de traîtrise vis-à-vis du pays, de leurs compatriotes et de leurs enfants.

Si la plupart d’entre nous sont pleinement conscients de cela, nous pourrons sauver le pays d’une nouvelle tourmente, envoyer le capitalisme oligarchique à la poubelle de l’histoire et mener la Russie sur la voie du renouveau et de la prospérité.