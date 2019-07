Merci camarade mais cela ne se rattrapera pas en les suppliant…

plusieurs camarades de l’actuelle direction du PCF depuis hier intervienent auprès de l’université d’été du PCF pour que je ne sois plus interdite, moi et mon livre… Cela me réchauffe le coeur et me navre, cela me réchauffe le coeur de savoir qu’il y a encore des gens comme eux et cela me navre de voir leur absence de pouvoir face aux « liquidateurs » qui leurs résistent d’une manière aussi stupide, qui s’arcboutent autour de tels enjeux et nous déshonorent tous les jours un peu plus… ce qui se passe là laisse augurer sur la manière dont peuvent se traiter les sujets de fond.

Parce qu’il faut être bien stupide pour interdire mon livre (à la gloire du communisme) et ma personne dans l’Université dont j’ai été prof pendant tant d’années et dans lauquelle je suis invitée le 28 aout 2019 à une table ronde pour célébrer les 60 ans de la fondation de la sociologie à laquelle j’ai participée. Alors que je suis membre de ce parti et dont j’ai été une des dirigeantes, ce sont des galopins imbéciles.

Alors que les choses soient claires, je remercie ceux qui se rendent compte que l’on ne peut pas agir ainsi… et je les soutiens de toute mon âme dans leur effort pourt faire renâitre notre parti, mais ceux qui, du dirigeant de Cause commune qui m’a censuré une fois de plus cet hiver parce que j’osais citer un texte de lukacs à propos de la République des Conseils de Hongrie( Un texte publié en hongrois dans les cahiers du Monde diplomatique) à mon invraisemblalble fédération des Bouches du Rhône(1) qui organise cette université d’été, ces gens là sont notre mort… je le dis comme je le pense… Et même s’ils daignaient mettre quelques uns de mes livres sur leurs pauvres étals, cela ne changerait rien au fond. Au fait que tout ce qui fait de plus innovant en matière de marxisme est interdit par eux comme il l’est par la librairie la Renaissance… dans sa cité du livre à la fête de l’humanité (là aussi je suis interdite). Lisez mon livre ceux qui avez encore le courage de lire plus de dix lignes et dites moi en votre âme et conscience s’il mérite un tel traitement?

C’est pourquoi nous n’en sommes plus à sauver le soldat danielle Bleitrach, mais à prendre conscience de la stupidité au front buté qui conserve un tel pouvor de nuisance au sein du PCF.cela ne se rattrapera pas avec le strapontin que l’on m’offrira à la garden parti qu’ils osent baptiser université, comme ils ont fait du secteur international une agence de tourisme aux frais des militants. Il faut mesurer ce dont ils sont capables et quelquefois l’anecdote parle.

danielle bleitrach

(1)Fédération qui a tout de même accompli l’exploit au nom de « l’unité du parti » d’envoyer au conseil national uniquement des soutiens à pierre laurent et aux refondateurs en méprisant totalement les militants qui avaient soutenu le manifeste et qui auraient sans doute été majoritaires s’il n’y avait pas eu les pratiques habituelles… je pense que c’est la seule fédération à avoir agi ainsi…

