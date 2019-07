je savais que tout cela était inutile vu ce que le pCF est devenu : il a gagné et d’abord sur nos âmes

Ils ont gagné et je le savais, j’ai tenté de vous réveiller dans la mesure de mes moyens mais c’était vain, leur arme fut notre soumission et surtout notre incapacité à penser, à lire désormais plus de 10 lignes, à faire autre chose qu’à nous envoyer des selfies, des caricatures débiles et des posts slogans pour mieux tout accepeter…Vous trouvez normal de la base au sommet que l’on m’intyerdise dans mon université, que mon livre qui n’est qu’une ode au communisme, à son apport soit interdit avec tous les autres livres marxistes, dans ce que vous osez ba^tiser une université et que voulez-vous encore que je supporte de vous, de votre silence complice… Allez donc dans votre université d’été vous incliner devant toutes les censures d’être médiocres que vous faites rois de vous mêmes, ce sera sans moi, je le savais voici ce que j’écris dans mon livre de la page 168 à 171, il annonce ce dont vous êtes tous capables vous qui des communistes usrpez le nom… Alors imaginez l’état des autres… (note de Danielle Bleitrach)

Au moment où j’écris ces lignes, en mars 2019, est sorti un très beau documentaire de Nanni Moretti, non pas sur les années soixante-dix mais sur aujourd’hui. Sur le Chili, mais surtout l’Italie mais pas seulement, il nous parle de la France aussi.

Méditation sur « Mais que s’est-il donc passé ? »

Au Chili ce fut clair, évident… Les États-Unis ont imposé leur ordre avec la complicité de Pinochet. Ce ne fut pas une guerre civile, d’un côté il y avait des tanks, des armes et de l’autre rien pour se défendre.

Alors il y eut l’annonce de cette contre-révolution qui allait déferler sur le monde et qui prenait la gueule des tortionnaires de Pinochet, les chiens des États-Unis et les Chicago boys qui inventaient la révolution conservatrice du néo-libéralisme… Reagan et Thatcher derrière ces ordures se prenant pour les droits de l’homme et dénonçant le totalitarisme marxiste et ça a marché… En France le néo-libéralisme a été introduit par un président socialiste et nous avons eu beaucoup de mal à nous dégager de son étreinte, puis nous avons remis ça… Là-bas, le socialiste s’appelait Salvador Allende, il mourait les armes à la main, ici il s’appelait Mitterrand, était l’ami de Bousquet et avait pour but de réduire les communistes, de transformer les intellectuels en courtisans.

Dans les années soixante-dix, nous frémissions de tous les combats de la planète, nous pensions créer les conditions de l’émancipation des paysans, des ouvriers, les artistes couvraient les murs de peinture, les poètes chantaient et nous nous sommes réveillés dans l’atrocité d’un stade où l’on coupait les mains de Victor Jara. Avec Nanni Moretti je me suis souvenue de ce dessin que j’avais fait : une main, cinq doigts sanglants traçant le mot Chili, je l’ai photocopié sur une feuille et l’ai affiché, le coeur déchiré d’angoisse.

Neruda succombait quelques jours après Allende. Mais la vague de sang ne s’est pas arrêtée là, elle ne s’est pas contentée de détruire le Chili. Peu à peu elle a rongé nos âmes et transformé les pays solidaires que nous étions en lieux de l’égoïsme, de l’individualisme où l’on n’attend rien de personne… Les communistes se sont effacés et la vie de chacun en a été réduite. C’est ça l’histoire réelle de ce film, celle de réfugiés chilien, d’abord dans l’ambassade puis dans un pays en pleine effervescence, l’Italie avec son Parti communiste, l’Emilie rouge qui donne du travail, les meetings pleins… et nous nous réveillons dans l’Italie de l’extrême-droite, la victoire réelle de Pinochet et de l’impérialisme américain.

Nous en sommes là, mais Nanni Moretti reste lui-même, comme moi et comme tant d’autres et dit : « Je ne suis pas impartial. » Moi non plus et je refuse les bons sentiments, l’hypocrisie qui m’assurent la publicité du politiquement correct et les oscars du plus petit commun dénominateur. Tels que nous sommes; Nanni Moretti et tous ceux qui sont restés « non impartiaux », communistes, nous n’aurons droit à rien, aucune publicité, je n’attends rien pour mes mémoires, la censure continuera de plus belle dans une Humanité qui en appelle au vendeur du dimanche après lui avoir depuis des années craché dans la gueule, allant jusqu’à soutenir un poulain de Robert Ménard contre Fidel Castro, un ami des tortionnaires et assassins de la CIA plutôt qu’un combattant.

Vous dites que j’exagère et vous détournez le regard, mais vous avez continué à considérer que celui qui soutenait Robert Ménard contre la résistance cubaine était digne de diriger un journal communiste et aujourd’hui, regardez ce qui se dit sur le Venezuela. Demain, le danger est grand que sur le Venezuela règne un Pinochet, la torture sera infligée aux militants, comme au Chili, les droits des pauvres à la santé et à l’éducation seront anéantis, mais les grandes compagnies américaines auront mis la main sur les richesses du sous-sol de ce pays, comme sur jadis le Chili… Et maintenant il se trouvera à l’inverse de hier des communistes pour dire que Maduro est un dictateur et que les Vénézuéliens ont droit à la démocratie à l’américaine… Et vous voulez que j’apporte le moindre kopeck à ceux qui me font accepter une telle complicité ? Depuis tant d’années…

Nous sommes nombreux à applaudir à la fin du film, mais nous sommes isolés, le Parti a été détruit.

Et ceux qui ont fait cela, ceux qui sont allés à la rencontre des souhaits de la bourgeoisie, ont agi en son nom et place, le directeur qui a déshonoré L’Humanité est toujours en place avec son équipe de journalistes qui se prennent pour les propriétaires du journal. Ceux qui pensent que le communisme « coco, c’est pas vendeur »… jusqu’à la faillite…

Oui, comment sommes-nous tombés si bas ?

Nanni Moretti nous parle de hier mais aussi d’aujourd’hui, il sait raconter du rire aux larmes, les jours des réfugiés passés dans l’ambassade d’Italie, la cocasserie du vécu, celui qui se fait exclure du Parti parce qu’il refuse d’éplucher les patates, le couple qui divorce, mais aussi les séances de torture. Il dit ce que j’ai reçu en héritage de tous ceux qui ont résisté à la torture : « Si l’aveu d’un camarade a pu faire cesser sa souffrance, alors il a bien fait de parler. »

Toute ma vie, j’ai revécu l’horreur de la guerre, et là encore j’ai fermé les yeux pour ne pas voir les sous-titres et je me suis bouché les oreilles pour ne pas entendre le récit des tortures vécues par cette femme qui conseille à une amie de résister, parce que la douleur physique s’efface mais pas la douleur morale de la trahison.

J’espère que ceux dont la vie n’a été que trahison d’un idéal, compromissions et petits arrangements avec la « mode » des vainqueurs peuvent se regarder en face dans une glace. Je sais, mes chers camarades, qu’une fois de plus personne ne vous parlera de ce que j’écris pour vous, j’ai l’habitude de ce coussin qu’on a mis sur mes lèvres, il y a même sur les réseaux sociaux ceux qui à mon nom disent leur haine et ajoutent : « Elle n’est pas encore morte ? » Sur moi et sur ceux de tant d’autres non seulement de la part de la presse bourgeoise, mais de ceux qui se sont voulus les copropriétaires de notre presse et qui ont fait régner « leur » ordre. Tous ceux qui aujourd’hui soutiennent ce journal le font au nom de ce qu’il a été et dont la mémoire fait effectivement partie de notre patrimoine national. Il n’y a que très peu de personne à qui j’en veuille réellement, nous avons vécu des temps compliqués et ceux qui faisaient des choix n’étaient pas si différents de ceux qui paraissaient aux antipodes. Nous étions moralement proches, nous cherchions à sortir du piège qu’à partir de sa propre crise le capital nous tendait partout. Mais il y eut des gens qui furent des conformistes et contribuèrent à ce qu’il soit fait silence sur les combats. Ceux-là, je n’arrive pas à leur pardonner.

Comme depuis Palombella rossa, Nanni Moretti s’escrime à en appeler à ce passé et à l’espérance qu’il représente encore et toujours d’un autre possible. Il a fallu effectivement que ce que nous avons été soit bien fort pour qu’il demeure comme utile dans les mémoires, y compris de ceux qui, comme lui, n’ont pas été adhérents du PCI ou du PCF, mais qui refusent « la chose » et clament le besoin d’un réveil du cauchemar de ce à quoi vous avez adhéré au nom de la « modernité ». Vous avez tout détruit et aujourd’hui nous sommes démunis…

Je me souviens de ce que disait Fritz Lang des États-Unis : ils n’ont pas besoin du nazisme, ils ont réussi à transformer les esprits pour avoir un nazisme avec élections démocratiques. Cela se passe quand on élimine les communistes et l’alternative réelle qu’ils représentent, y compris quand le travail est fait par les directions dites communistes, comme cela s’est passé dans l’URSS de Gorbatchev, dans l’Italie d’Ochetto et ailleurs…

La preuve est faite que vous ne ferez rien pour que votre presse change. Encore hier, un article de moi a été interdit dans Cause commune, il osait simplement citer Lukács et dire ce qu’avait représenté l’Union soviétique… Si les communistes agissent ainsi, quelle espérance reste-t-il à notre peuple ? C’est de ça dont parle le film de Nanni Moretti. Vous vous tairez comme d’habitude, je le sais… d’ailleurs pour moi et pour ceux qui me ressemblent, il est déjà trop tard, en revanche vous pouvez peut-être faire quelque chose pour le Venezuela.

Je ne demande rien, si ce n’est que l’on m’aide à voir l’aurore au lieu de m’enfoncer dans la nuit d’hier… Comme Electre sur Thèbes dévastée…

« La Femme Narsès : (…) Comment cela s’appelle-t-il, quand le jour se lève, comme aujourd’hui, et que tout est gâché, que tout est saccagé, et que l’air pourtant se respire, et qu’on a tout perdu, que la ville brûle, que les innocents s’entre-tuent, mais que les coupables agonisent, dans un coin du jour qui se lève ?

Électre : Demande au mendiant. Il le sait.

Le mendiant : Cela a un très beau nom, femme Narsès… Cela s’appelle l’aurore. »

(Jean Giraudoux, Électre, 1937).

