censure au sein du PCF : suite … un problème politique

Le problème n’est pas mon oeuvre, mes livres, ma présence ou mon absence, il est politique…D’ailleurs s’il n’en était pas ainsi je ne me battrais pas…

La librairie Renaissance a téléphoné à Delga pour dire à mon éditeur qu’il y aurait mes livres à l’université d’été et à la cité du livre de l’humanité, elle a dit qu’elle ne pouvait pas être envahie par les publications marxistes qu’il s’agisse de Delga ou le temps des cerises parce qu’autrement elle n’aurait plus d’espace pour les romans et les livres sur la jeunesse. Elle ne se considérait pas comme desservant les seuls communistes, on sera frappé par le parrallélisme avec l’humanité et les journalistes..

Est-ce que cela veut dire que l’on renonce à ce que les non communistes lisent des ouvrages marxiste, que ce serait en quelque sorte une manie désuète réservé à un club en voie d’effacement? Les quelques jeunes communistyes qui adhereraient n’auraient pas besoin du marxisme mais du galimatias ordinaire?

. Comment expliquer à ces gens-là qu’ils se fourvoient totalement et privent les communistes dans toutes les fêtes du parti de tout aliment idéologique sous prétexte de « s’ouvrir »… C’est bien ce que je disais c’est au-delà de mon cas, c’est un problème politique…

danielle Bleitrach

