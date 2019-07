L’inacceptable a des limites…

hier un ami me téléphone, il est au milieu de mon livre et il est enthousiaste… Il me dit son plaisir à suivre mon écriture alerte et pourtant l’intérêt des questions politiques que je soulève…

Il s’étonne que les dirigeants du parti dans les bouches du rhône, mais aussi la librairie de la renaissance à Toulouse(1), Diderot à Nimes, se soient ligués avec ceux qui tiennent la culture, l’humanité, l’université d’été pour organiser la censure d’un tel livre. Et plus encore que tout le monde trouve ça normal y compris les nouveaux dirigeants du PCF.

je hausse les épaules et je lui dis que je ne suis pas la seule ça fait des années que ça dure… ces gens ne se contentent pas de m’interdire: après avoir été interdite à l’université d’été » par leur seul diktat, je serai exclue des auteurs de la cité du livre à la fête de l’humanité et je serai simplement dans le stand de mon éditeur avec d’autres réprouvés marxistes tout aussi « censurés ». Et chacun trouve ça « normal », même moi puisque je suis encore là à tenter d’animer ce blog…

le pouvoir de ces gens-là est invraisemblable me dit-il… Il va essayer de faire quelque chose dans son département…

Je le quitte joyeuse de son opinion, cela me met en joie quand je vois des communistes ou autres capables de lire autre chose que des « posts » de dix lignes, ce n’est pas fréquent… Entre les selfies et les commentaires qui ne cessent de répéter la même chose, on les a conduit là où nos maitres voulaient les mener et ils sont murs pour toutes les censures.

Mais je crois que ce qui m’écoeure le plus est le galimatias inculte qu’il prétendent nous présenter comme le marxisme, leur appel aux bons sentiments, leur conception de la démocratie qui le plus souvent consiste à se ranger derrière les bonnes oeuvres de la CIA qui les autorise à pratiquer la censure sous le bêlmement satisfait de leurs troupes décérébrées…

C’est non seulement inacceptable mais cela devient invraisemblalble, loufoque, grotesque et ceux qui s’en accommodent sont des bouffons…

Alors j’ai décidé momentanément d’interrompre ce blog, cela fait trop longtemps que j’accepte l’inaceptable.

danielle Bleitrach

(1) le système de censure est simple: si vous commandez à ces librairies aux mains des refondateurs ou des amis de Pierre laurent, un livre, elles vous le commandent, mais pas plus et elles alimentent les tables des fêtes du parti exclusivements avec « leurs » auteurs et c’est pareil pour la cité du livre à la fête de l’humanité. les communistes dans les fêtes du parti ont de plus en plus devant eux des polars, de la littérature soigneusement triées et de fait une grande partie des auteurs marxistes sont de ce faits interdits puisque ces librairies sont en situation de monopole.

