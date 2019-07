Les raclures: Les milliardaires français pas pressés de verser les sommes qu’ils ont promises pour Notre-Dame

Patrimoine.

Un instructif article (en anglais) du site de la chaîne américaine CBS News nous apprend que les milliardaires français qui se sont précipités pour promettre, au total, pas moins de 500 millions d’euros pour reconstruire Notre-Dame de Paris traînent maintenant un peu des pieds pour verser les sous. Ainsi, au 14 juin, soit deux mois après l’incendie, pas un seul euro n’avait été versé. Depuis, les familles Arnault et Pinault ont versé au total 20 millions d’euros sur un total de 300 millions d’euros promis. C’est que, selon le directeur de la communication de Notre-Dame André Finot, cité par l’Associated Press en juin, les riches donateurs «veulent savoir exactement pour quoi leur argent sera dépensé», et ne désirent pas «juste payer les salaires des employés». Pour le moment, ce sont donc les dons des particuliers qui aident à s’en charger.

La semaine dernière, à l’occasion du retour du projet de loi sur la rénovation de Notre-Dame devant l’Assemblée nationale, le ministre de la Culture, Franck Riester, avait souligné qu’«un peu plus de 10% des promesses de dons [avaient] été concrétisées». Tout en estimant «bien légitime que les donateurs importants donnent au fur et à mesure de l’avancée des travaux et que les fondations ne donnent que lorsque [des] conventions seront signées et étalent leurs versements dans le temps».

(Photo AFP)

CBS News (en anglais)

