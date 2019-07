La leçon d’optimisme et de « désexillo », la tenative toujours avortée d’un retour d’exil…

sous le parrainage de ce poème mal traduit de Mario Benedetti : après le coup d’État en Uruguay de 1973, il renonce à son poste à l’université. En raison de ses positions politiques, il est communiste, il est contraint de quitter l’Uruguay pour s’exiler à Buenos Aires, en Argentine. Après cela, il s’exile au Pérou où il est emprisonné, déporté et amnistié, puis s’installe à Cuba durant l’année 1976. L’année suivante, Benedetti déménage à Madrid, en Espagne. Au total il a vécu pendant une dizaine d’années éloigné de sa patrie et de son épouse restée en Uruguay pour soigner sa mère et la sienne. En 1985, il revient pour un désexillo.e 18 décembre 2007, au siège de la Paraninfo de l’Université de la République, à Montevideo, Benedetti a reçu des mains d’Hugo Chávez la « Décoration Francisco de Miranda », la plus haute distinction que le gouvernement du Venezuela octroie pour l’apport à la science, l’éducation et le progrès des peuples. Cette même année, l’Ordre de Saurí, Première Classe, pour services rendus à la littérature lui a été attribué. L’ordre de Saurí est la décoration la plus élevée attribuée par le Salvador.En 2007, Benedetti a reçu le prix Alba, octroyé par le Venezuela.Le 17 mai 2009 peu après 18 heures, Benedetti meurt dans sa maison de Montevideo, à l’âge de 88 ans. Son corps est transporté au « Salon des pas perdus » du Palais législatif pour la veillée funèbre. Un deuil national est décrété. Sa dépouille est déposée dans le Panthéon national du Cimetière Central de Montevideo.À la tête du cortège funèbre se trouvaient la Fédération des Étudiants universitaires de l’Uruguay et le Centre des travailleurs (PIT – CNT), des personnalités et amis de l’écrivain et des centaines de citoyens, témoignant ainsi de son enracinement populaire.

Oui ma propre leçon d’optimisme est aussi un cri d’exil dans sa propre patrie ou plutôt comme le dit Mario Bendetti dans son retour d’exil un « désexillo » dont on n’émerge jamais tout à fait. Lui peut-être à cause de l’excès d’honneur et de la difficulté à respirer, moi à cause de la folie des miens qui me poursuivent d’une absurde censure que tout le monde semble accepter comme un châtiment évident de crimes que je n’ai pas commis.mais il est vrai qu’ils n’ont pas encore connu ni les cachots, ni la torture, ils ont perdu la solidarité -(note et mauvaise traduction de Danielle Bleitrach)

À la demande pressante de mes amis équilibrés et prudents

qui ne savent plus s’il faut diagnostiquer

une candeur enfantine ou une simple folie,

j’ouvre le procès de mon optimisme

et, un par un, je passe en revue les pièces du dossier

là-bas dans le pays où était ma maison

mes proches, mes livres et ma respiration

de leurs fenêtres tant de choses poignantes

allaient courant de fenêtres en fenêtres et des uns aux autres

s’entendaient comme en passant les hurlements de mort,

ce sont les mêmes plaintes vertes et bleues que celles de mes frères.

les cimetières sont loin, mais

nous les avons connus dans de grandes expéditions

derrière des printemps et des cercueils

et des rêves brisés.

et des regards figés

les cachots sont loin, mais

nous les avons connus dans notre hiver

sur un lit de haine où ont dormi sans cauchemars

des garçons et des filles qui sont arrivés à la fois

à la la torture et à la maturité

mais nous devons préciser que d’autres et d’autres encore rêvent

nuit après nuit dans les maisons sombres et espèrent

Le peuple

le vulgaire et le sauvages

pas les philatélistes d’ hectares et de troupeaux

va en exil creuser lentement sa nostalgie

et dans les rues vides et en furie

il ne reste qu’un mendiant

pour voir comment passe le président

Dans les queus de la faim personne ne parle de

football ou des ovnis

là-bas on ménage les arguments et la salive

et les créatures qui deveaient naître

régressent avec effroi dans le réconfort du néant

c’est là l’absurde sur lequelse fonde mon inaltérable optimisme

ma grande prématurité, ma candeur ou ma simple folie,

c’est que sous ces calamités,

je découvre une évidente et extraordinaire absence

lorsque les dix abrutis messianiques

essaient à leur tour de rassembler l’obéissante masse

du peuple, il y manque le quorum

A cause de ça

parce qu’il n’est pas venu sans prévenir

à l’appel des vieux blasphémateurs

parce qu’il prend parti pour l’histoire

et n’a pas honte de ses haines,

c’est cause de cela que je ressens et dicte ma leçon d’optimisme

et je prend place dans l’espoir.

Mario Benedetti – Poèmes des autres .

très mal traduit par Danielle Bleitrach mais qui y voit aussi une leçon d’optimisme pour son peuple.

