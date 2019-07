revue Chimères : François Tosquelles : une politique de la folie

de Danielle Sivadon et Jean-Claude Polack, 1989. Réalisation par François Pain

Ce documentaire de 54’ dresse un portrait unique de ce personnage truculent et profond qui a radicalement infléchi l’histoire de la folie. Cinquante ans d’histoire de la folie à travers la biographie et l’œuvre de François Tosquelles. Fondateur de la psychothérapie institutionnelle, il est à l’origine de la création de la clinique de La Borde qui perpétue son œuvre : une nouvelle pratique de la psychiatrie, une nouvelle approche de la folie.