Histoire: le pacte germano soviétique du point de vue russe…

Depuis longtemps nous sommes un certain nombre à combattre cette fake new-avant-la-lettre sur le pacte germano-soviétique. Thèse qui a alimenté pendant des décennies la théorie du Staline= Hitler, et dont nous payons, nous, peuples d’Europe et d’ailleurs les conséquences aujourd’hui: résurgence partout des forces néonazis, entre autres, accompagnant des politiques de destructions massives des populations, via l’austérité.

Les forces de gauche, elles, partis communistes en tête, ont quasiment disparu du continent… S’il est bien une bataille perdue, celle-là en est une.

Batailles…mais pas la guerre ?

Cette vérité c’est la responsabilité écrasante des gouvernements anglais et français, laissant faire Hitler, comme les accords de Munich en témoignent en 1938, (ce qui fit dire à Churchill la fameuse phrase » vous avez voulu éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre »).

Qu’un conseiller de Vladimir Poutine revienne sur cette période n’est pas anodin.

Démontre aussi la difficulté de porter un jugement à l’emporte-pièce sur le président russe et sur le rôle de la Russie aujourd’hui dans l’affrontement en cours.

Cette analyse est juste du point de vue historique.

Elle mérite toute notre attention, car elle nous concerne, ici et maintenant.

Et la population de la Fédération de Russie partage largement cette analyse.