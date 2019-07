Petite échappée théâtrale: le festival d’Avignon ou la chute de l’empire et son héros moderne

le garçon qui volait des avions , à ne pas rater…

retour de spectacle, il n’est même pas question de critique…

Est-ce une impression mais Avignon me parait désertée? Nous sommes loin des grandes foules qui se pressaient sur la place de l’horloge entravant la marche de chacun et ce pourtant le week end du 14 juillet, ce sont les dernières représentations d’Architecture, la pièce de résistance comme on dit le plat de résistance. le quart de la salle ne suit pas et se lève, quitte les gradins, pourtant l’ouverture de la seconde partie est incontestablement le meilleur.

Pourquoi est-ce que je me dis qu’Avignon, le festival est en train de se retracter sur lui-même parce que ce qui a fait son public, son audience populaire est en train de s’effacer. Il y eut avec cette invention par jean Vilar mais aussi paul Puau toute la force de la promotion par le savoir et la culture des générations comme la mienne qui ont bénéficié des conquêtes de la Libération; Outre le fait de la décentralisation qui a été la denière invention démocratique et qui a été portée par les communistes. le théâtre ne conquiiert plus, il survit.

La pièce que nous allons voir témoigne à sa manière de cette rétractation, de cette impossible reconquête du public.

Architecture, écrit et mis en scène par Pascal Rambert, avec Jacques Weber, Emmanuelle Béart, Laurent Poitrenaux, Audrey Bonnet, Stanislas Nordey a été présentée dans la Cour d’honneur du Palais des Papes, Avignon, jusqu’au 13 juillet et sera en tournée de septembre à février 2020 . Je crois qu’il ne faudra pas rater la tournée parce que l’auteur aura le temps de revoir son travail, de le resserrer. je veux bien que la mise en scène soit minimale et que ce minimalisme soit justement l’effet de l’art, mais le propos y perd beaucoup alors que les acteurs sont remaruables surtout jacques weber et stéphane Norbert et le texte tout aussi passionnant.

Parce que je ne suis pas sure que le propos qui m’enchante parce qu’il mêle l’intime à l’histoire soit adapté au gigantisme de la cour d »honneur, la protestation de l’individu déchiré prend des allures de crises hystérie, ce n’est pas la faute des acteurs, mais la démesure de l’espace. Pourtant qu’est-ce qui pouvait plus m’enchanter que l’errance de cette famille d’intellectuels qui bien sur fait irresistiblement songer à une famille Mann, des surdoués écrasés par la figure paternelle comme dans le ruban blanc de Michaêl haneke,mais cela déborde du conservatisme haineux provincial, les gammes du nazisme au sein même des intellectuels qui le fuient, autre référence à laquelle on ne peut manquer de songer celle d’Angelopoulos décrivant le regard d’ulysse dans les balkans. L’errance et la fuite devant le nazisme est tout à fait actuelle, parce qu’elle se reproduit à chaque effondrement européen et que ce qui est dit est l’impuissance des mêmes, estce sérieux ou se font-ils peur? .

le mal est plus profond que cette inadéquation entre le décor architectural du coeur même du festival, celui d’où tout est parti du temps où l’on découvrait le prince de hombourg et brecht, puis des nuits consacré à Claudel, et cette rélexion qui mêle l’intimité d’une famille au drame de l’histoire du nazisme, ne concerne plus le public auquel il est destiné, seulement un groupe d’amateur qui se réduit. Ce qui est dans le fond le propos même de la pièce… pourquoi ai-je senti quelque chose d’encore plus ancien, la chute de l’empire romain, l’empire dit civilisé, celui des états d’âme de la décadence noyé dans un espace que Rome ne peut plus occuper à l’image de ce palais des papes…En effet ce qui caractérise la chute de l’empire romain est le retrécissement des espace de l’empire, les monulments tombent en ruine et leurs pierres sont utilisées pour des habitats de fortune. Cette pièce qui devrait être jouée dans des théâtres de la région parisienne ou même ceux à l’italienne des tournées de province n’arrivait pas à emplir celui du TNP de jadis.

le lendemain, nous avons mes amies et moi retrouvé un espace de survie festivalier, celui du off dans la rue des teinturiers, il s’agit bien des limes de la fin d’une culture populaire, ce qui est né de la mitterandie et du saupoudrage langien mais aussi des combats d’aujourd’hui pour le statut de l’intermittent, comme de notre propore survie, nous couches moyennes, bons élèves qui avons bénéficie des trente glorieuses…

Heureusement ces reflexions moroses ont été confronté au spectacle, jeune, dynamique de julien Bleitrach mon petit neveu. j’y étais allé à sa rencontre parce que c’est un garçon charmant et que cela me faisait plaisir de le voir… Et j’ai vu enfin un spectacle qui n’était pas une agonie, rien d’inutile, le propos est sans pathos, rapide, efficace

L’histoire a trait aussi à la chute d’un empire américain, en 2008, elle nous narre l’évasion d’un jeune adolescent aux Etats-Unis , l’histoire fait le buzz. . Il a seize ans et vient de voler un avion, alors qu’il n’a jamais pris de cours de pilotage. Il s’appelle Colton, il a été élevé comme le jeune héros de Mark Twain d’une manière sauvage mais cette fois malgré l’entourgage, la haine des voisins, les fascistes, les médias hystériques, le héros et surtout sa mère sont exttraordinairement vivants… il y a la lutte des classes à la mode américaine, le vagabond qui refuse d’êrtre enregimenté, c’est surtout la mère qui parait échappée des palmiers sauvages de Faulkner et qui déjoue tous les pièges de ceux qui veulent du bien à elle et à son enfant sauvage.