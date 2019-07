Chez Delga : Parution aujourd’hui du « temps retrouvé d’une communiste »

Aujourd’hui 10 juillet mon livre le temps retrouvé d’une communiste sort de l’imprimerie vous pouvez dont le commander directement ou quand il sera inscrit sur la liste des livres disponibles, c’est-à-dire dans une semaine le commander par votre libraire.

Briévement je vous dirai qu’il s’agit de mémoires » d’une lecture aisée à laquelle les lecteurs de ce blog sont habitués mais il s’agit également d’une manière de revoir ensemble les événements de ces soixante dernières années et de d’un point de vue communiste, d’une française mais aussi d’une internationaliste et d’une sociologue qui accorde à la politique une dimension anthropologique, partir de la vie quotidienne de ceux qui font l’Histoire, les dirigeants, mais surtout les peuples sans lesquels ils ne peuvent rien faire. Il y a quelques hypothèses sur l’interprétation de notre histoire mais aussi de notre avenir, des révélations et j’ouvre un dialogue.

Si pour cause de censure entre autres de mon livre et de mon éditeur qui est actuellement le grand spécialiste des publications marxistes et sur le socialisme je ne serai pas à l’Univesité d’été du PCF, je peux donner rendez-vous à certains de leurs participants désireux de me rencontrer et de se faire dédicacer leur livre (je n’en aurai pas, il faut donc les commander avant). profitez en pour consulter le cahier des livres édités par delga vous y trouverez certainement des publications indispensables.

Comme je l’ai expliqué par ailleurs ma conception de l’Université s’inscrit en opposition à toute censure et mon refus concerne donc des communistes qui acceptent de censurer et le font en proclamant leur droit à être une université. Le mensonge s’ajoute à l’ignorance programmée.

Vous pouvez donc me contacter par facebook et je vous donnerai mes coordonnées personnelles pour prendre rendez-vous à cette occasion puisque je réside à proximité d’Aix-en Provence où se tient cette réunion.

je serai également à la fête de l’humanité au stand de delga et peut-être ailleurs, je vous donnerai le programme.

Enfin il est possible que je vienne tout au long de l’année prochaine dans votre ville ou une localité proche.

Amicalement

danielle Bleitrach

Les éditions Delga

38, rue Dunois

Paris 75013

editionsdelga@yahoo.fr

Distribution

Tel : 0781778296

Fax : 0184105269

Toutes les commandes peuvent être faites chez votre libraire. Le libraire peut effectuer la commande par DILICOM

