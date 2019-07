Afrique: Cette femme devenue chef a annulé 850 mariages d’enfants et renvoyé les filles à l’école

Le Malawi est l’un des pays les plus pauvres du monde et une enquête réalisée en 2012 a montré que plus de la moitié des femmes du pays étaient mariées avant l’âge de 18 ans. Les organisations tentent d’avertir les parents du danger des mariages et des grossesses précoces. Cependant, les parents sont souvent trop pauvres pour prendre soin de leurs filles et pensent donc qu’ils n’ont pas d’autre choix.