Precisions à propos de la Chine et autres expériences socialistes

Mon livre sort cette semaine, il y est peu question de la Chine, c’est un chantier ouvert… Mais apportons tout de suite quelques précisions à propos de lentretien du PDG de Huawei (qui joue à fond le levier capitaliste, ce qui est son rôle) mais le fait dans le cadre d’une légalité socialiste), précisions qui sont au coeur de mes mémoires.

je ne considère pas la Chine comme un modèle, pas plus que Cuba que j’admire pour son humanisme, mais bien la preuve de la supériorité du socialisme pour sortir du sous développement tout en préservant la paix et un avenir pour l’Humanité qui ne soit pas celui des fatalités d’un capitalisme mortifère.

La Chine utilise deux leviers, l’un proche du capitalisme, le marché, l’autre celui du socialisme en assurant la lutte contre la misère, le sous développement, la planification l’équipement des régions les plus reculées autant que les « villes intelmligentes »..

A ce propos, je trouve extraordinaire que les USA mènent campagne sur la surveillance des populations alors qu’ils espionnent le monde entier (le grand crime d’Assange est de l’avoir révélé).

Quand la chine se donne un objectif environnemental ou vers la réduction de la misère, elle s’y tient autant que dans le développement de la recherche, le refus d’être simplement la manufacture du monde avec l »épuisement de son peuple et de ses ressources. la terre et tout ce qui s’y rattache reste la propriété du peuple chinois et celui-ci doit être le bénéficiaire de la croissance entrepreneuriale. L »Etat chinois est chargé d’assurer le respect de ce principe socialiste. Deng Xia Peng dans ses « réformes » a jugé bon de erépéter ces quatre principes »qui sont ceux de la dictature du prolétariat. Donc non la Chine n’est pas un pays capitaliste, même si au lieu d’étouffer le capital, elle le laisse s’agiter dans une cage.

C’est pour cela que la Chine reste un pays pacifique et nous devrions plus réflechir au rapport entre socialisme et pacifisme, comme tension ve’rs la protection environnemental, de ce point de vue le cas de Cuba est exemplaire, comme d’ailleurs en matière d’éducation et de santé.

Il ne s’agit pas de modèle, mais de retrouver un dialogue et arrêter d’apporter sa contribution à une vision totalement négative des socialisme existant.

Pour cela je souhaite que le PCF connaisse parfaitement ces réalisations et ne se contente pas de répéter le catéchisme dicté par la CIA à propos des expériences socialistes qui ne peuvent qu’inspirer de la fierté. Il doit le faire pour mieux explorer sa propre voie par le socialisme (à chacun selon son travail) jusqu’au communisme ‘à chacun selon ses besoins). D’abord parce qu’il faut avoir les pieds dans la réalité, ensuite parce que les besoins dans le socialisme restent marqués par le capitalisme.

Parce que comme je le dis dans mes mémoires, le véritable problème du PCF depuis la chute de l’URSS c’est qu’il n’a plus de stratégie pour la construction su socialisme dont le but est effectivement le communisme, avec le rôle que l’espérance joue dans la lutte pour instaurer un autre système et faute de stratégie il est de ce fait soumis à l’idéologie dominante et ce d’autant plus qu’il a été coupé de l’entreprise, lieu de l’exploitation et des luttes, mais aussi de l’innovation.

Les discours fumeux et pseudo humanistes qui ne servent le plus souvent qu’à cautionner les campagnes de l’impérialisme accompagnent cette débâcle stratégique.

Un pas important a été accopmpli dans le refus de l’effacement mais il faut avancer sur le socialisme que nous voulons et la stratégie que nous concevons.

danielle Bleitracg