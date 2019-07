Suite interview PDG Huawei, on n’arrête pas les roues de l’histoire et les gênes industrielles de l’Europe (3)

« LES GENES DE LA REVOLUION INGUSTRIELLE SONT TOUJOURS PRESENTS EN EUROPE. CES GENES SONT DES PERLES. L’EUROPE A BESOIN D’UN FIL POUR EN FAIRE UN COLLIER. « , les atouts français selon monsieurRen Zhengfei. ce que dit cet entrepreneur chinois est parfaitement stupéfiant. Au moment même où on croit avoir affaire au capital et au libéralisme dans ses aspects les plus insupportable, qui propose d’en finir avec tout le code du travail, il y a un renversement de perspective. Etonnant. mais il faut aussi noter que si les deux père fondateurs de la Chine moderne pour XI jinping sont deng Xiao Ping et Mao, cet entrepreneur penchera plutôt du côté de deng Xiao Ping que de mao, tout en laissant le soin de l’équilibre entre socialisme et marché au gouvernement. (note de danielle Bleitrach)

Certains disent que les etats-Unis veulent empêcher la 5 G de Huawei en attendant de développer leur propre technologie. Qu’en pensez-vous?

je ne pense pas qu’ils puissent stopper Huawei. La roue de l’histoire tourne, personne ne peut la bloquer.

le rôle de huawei dans la 5G et le fait qu’il n’y ait pas d’équivalent américain sur cette technologie at-il représenté, pour les Etats-Unisdans la 5G et le fait qu’il n’y ait pas d’équivalent américain sur cette technologie a-t-il représenté, pour les Etats-Unis, l’équivalent du « moment spoutnik ». Quaénd ils se sont rendu compte que les Russes étaient en avance sur eux dans la conquête spatiale? Qu’en pensez-vous?

En fait, nous avons compris, il y a longtemps que le monde avait besoin de trois points d’appui pour maintenir son équilibre… Actuellement il n’y en a que deux, la Chine et l’Europe. Donc c’est instable. Ce problème éclatera tôt ou tard.

En quoi l’l’Europe est-elle un point d’appui? le chercheur taiwanais en intelligence artificielle Kai-fu-lee, qui a été le premier président de google et d’Apple en Chine, assure que l’Europen’existe pas technologiquement aujourd’hui.

Je ne suis pas d’accord. les gènes de la révolution industrielle sont toujours présents en Europe. ces gènes sont des perles. L’Europe a besoin d’un fil conducteur pour en faire un collier.Votre continent est encore très fort en sciences et en technologie. Comme en mathématiques, qui sont à la base de l’intelligence artificielle. or les pays qui sont les plus en avance dans ce domaine sont la France et la Russie.

Pourtant l’Europe a beau avoir d’excellents chercheurs et mathématiciens, elle n’a pas de géants du high-tech qui aurait été créé il y a moins de quarante ans, comme l’ont été Huawei, Google ou Alibaba. Pourquoi?

les gènes sont toujours là, mais ils ne peuvent pas être transformés automatiquement en une entité; Il faut que les entrepreneurs et les gouvernements travaillent ensemble. regardez, nous utilisons le système de gestion de production de dassault Systèmes. L’Europe est quand même très forte! Mais il reste encore un petit problème dans le milieu professionnel français: la protection des employés est beaucoup trop forte, au point que les entrepreneurs n’osent pas embaucher. Et si on ambauche pas, on ne peut pas former un groupe qui puisse être compétitif à l’échelle mondiale.

la filiale française de Huawei compte 1000 employés, ce nombre ca-t-il augmenter?

Huawei a déjà cinq instituts de recherche en france. Ce nombre pourrait croître. La france est forte en mathématiques et figure parmi les pays les plus avancés en sciences et en technologies, ce qui est en lien étroit avec la politique nationale d’encouragement des mathématiques de Napoléon, il y a deux siècles. L’ecole normale supérieure est la plus forte en mathématiques. Nous devons donc intensifier nos investissements en France, au centre de recherche sur les algorithmes et la 5G de Boulogne Billancourt, par exemple. Les technologies qui se cachent derrière l’appareil photo de notre téléphone portable sont les meilleurs du monde. Ces procédés qui permettent de synthétiser des images ont été inventés par des ingénieurs français de notre centre de recherche établi à Sophia Antipolis. A l’avenir, l’intelligence artificielle se développera dans d’autres domaines, et d’autres mathématiciens d’excellence rejoindrojnt nos rangs.

Comme les choses ont changé… L’économiste et historien britannique Angus Maddison a rappelé que la Chine est restée la première puissance mondiale jusqu’en 1890. Assiste-t-on à un retour à la normale?

Au cours des dernières décennies, la Chine a beaucoup progressé, mais la qualité du développement doit être améliorée. La Chine doit apporter davantage de contributions à l’Humanité. Nous ne sommes pas encore à la hauteur. L’Europe, le japon et les Etats-Unis sont encore devant nous. Bien que le volume du PIB de la Chine soit relativement important, beaucoup de biens exportés sont des produitsà valeur basse’ et moyenne, et le PIB par habitant reste faible en comparaison.

Pauvreté et inégalité sont-elles un risque majeur pour la Chine ?

Les personnes vivant dans des régions reculées sont encore pauvres. C’est la raison pour laquelle les gouvernements qu’ils soient centraux ou locaux, s’efforcent d’améliorer la production. Le soulèvement du peuple en Chine envisagé par les Etats-Unis ne se produira pas, car les masses populaires s’enrichiront et ne penseront qu’au développement de la production.

je ne sais pas si vous êtes déjà allés au Tibet. Le transport y est maintenant meilleur que celui de Shenhzhen. Les infrastructures y sont très belles, l’économie et la vie du peuple se sont considérablement améliorés. je ne pense pas qu’il y aura du chaos dans ces régions. Au contraire, les problèmes de pauvreté des etats-unis n’a pas été résolu.

On disait que les blancs sont riches et les noirs sont pauvres, mais ce n’est plus le cas. Beaucoup de blancs sont pauvres. D’ailleurs cette guerre commerciale et l’augmentation des tarifs douaniers sont un énorme fardeau économique sur les épaules du peuple américain.

Et pour quelle raison?

les prix des produits exportés par la Chine ne peuvent plus être baissés, sinon les entrprises vont faire faillite. Si les etats-Unis augmentaient encore les tarifs douaniers, ce serait le peuple américain qui paierait la facture. Si l’Amérique ne pouvait résoudre le problème de la pauvreté du peuple, il y aurait des désordres dans la société. En revanche, le gouvernement chinois est déterminé à éliminer la pauvreté, ce qui est très judicieux.

Mais au fond, êtes vous plutôt capitaliste ou socialiste?

deng Xiaping a jeté les bases du système, soit le socialisme avec l’économie de marché, lorsqu’il menait la réforme et l’ouverture. Le socialisme est un système qui accentue l’équité, mais on a souvent confondu l’égalitarisme et l’quité en Chine, à tort. L’équité socialiste signifie que la personne qui travaille plus gagne plus, la personne qui contribue plus prend plus. par exemple, si nous travaillons tous les deux sur un quai pour transporter des marchandises, et que vous pouviez porter trois sacs parce que vous êtes plus grand alors que je ne pourrais en porter qu’un parce que je suis plus vieux, vous gagneriez trois fois ce que je gagnerais.

Cependant vous ne pourriez pas en porter cinq puisqu’il y a un écart limité entre les conditions physiques des tgens. En revanche, l’écart du capital n’est pas limité par les conditions physiques. Par conséquent, le grand fossé entre les riches et les pauvres est dû à l’effet levier du capital et non du travail.

La Chine s’est pourtant convertie au capital...

deng Xiaping estimait que le système de base de la Chine était le socialisme, mais qu’il nous fallait aussi l’économie de marché. dans l’économie de marché, il existe forcément le levier du capital. La Chine doit donc maintenir un équilibre entre le capital et le travail. Qui peut le gfaire? le gouvernement en réformant la distribution des bénéfices. Quand il s’agit de 1, 3 milliard de personnes, vous pouvez imaginer le nombre de conflits d’intérêt qui sont survenus. le gouvernement chinois doit maintenir un contrôle fort pour que le pays ne sombre pas dans le chaos. Pour cette raison deng Xia Ping a adhéré en 1979 aux quatre grands principes fondamentaux: [ l’avancée vers le socialisme; la dictature du prolétariat; le leadership du parti communiste chinois; le fait que le Parti se fonde sur le marxisme léninisme et la pensée de Mao Ze dong] Nous avons besoin de réformes, d’ouverture et de développement, mais pas de chaos. Le gouvernement central a géré le rythme de la réforme. Si celle-ci était lente et que le contrôle était trop fort, il fallait plus de courage et « aller plus vite ». Si la réforme était trop rapide et qu’il y avait des conflits, deng Xia Ping insistait encore plous sur les quatre principes fondamentaux et demandait de ralentir. C’est ainsi que la Chine a réalisé la transition perndant les trente dernière années.

A qui appartient l’argent de l’Eta? Au peuple. Comment le gouvernement redonne-t-il de l’argent? Les capitalistes n’y investiront pas; Comment le gouvernement redonne-t-il de l’argent au peuple? En construisant des autoroutes et des chemins de fer. Est-ce que vous pensez que les chemins de fer du Tibet rapportent de l’argent? les capitalistes n’y investiront pas. Grace au gouvernement chinois, les autoroutes et les chemins de fer en Chine ont été construits avec dybnamisme, ce qui bénéficie au peuple et atténue les conflits entre les différentes classes sociales. Les Etats-Unis ont envisagé une révolution de couleur en Chine, mais pour cette raison, elle n’a pas marché.

